Những vết sẹo theo ta đến cuối đời

Trong lớp có một bạn tên Duyên, ngồi đối diện với tôi, bạn chỉ cách nhà tôi chừng 5 phút đi bộ, bạn cao nhưng gầy lẻm, mặt lem nhem nước mũi và quần áo không được sạch sẽ như các bạn khác. Trong lớp không ai chơi với bạn và bạn thường ngồi một mình, lẩn thân với đám đồ chơi đã hỏng còn

xót lại trong lớp. Thời đó, tôi rất được cô giáo quý vì bé nhất lớp nhưng lại có thể đọc vanh vách cả 1 câu chuyện thiếu nhi, biết hát, biết vẽ và làm toán. Mỗi lần tôi được cô khen, Duyên lại quay sang nhìn tôi rất lâu như ngưỡng mộ, mắt Duyên to tròn rực sáng trên nền da đen nhẻm và rồi bạn cười rất tươi. Còn tôi thì ngán ngẩm nhìn bạn. Vì học giỏi nên tôi thường được bố mua đồ chơi khi mỗi lần bố đi lấy hàng ở

trên thành phố. Trong đám đồ chơi hồi đó, tôi thích nhất cái Rubik mà tôi luôn mang theo khi tới lớp, hẳn là mỗi mình tôi có.

Duyên rất mê cái Rubik đó dù bạn chẳng bao giờ chơi được. Bạn ngồi xem tôi chơi trên cái cầu trượt nhỏ mỗi giờ ra chơi; khi nào tôi chơi chán sẽ đưa Duyên chơi, tôi lại ngồi ngắm cái vẻ mặt ngây ngốc của bạn khi không thể hoàn thành, tôi cười và chế nhạo bạn. Duyên luôn im lặng nhưng

không ngăn nổi vẻ mặt hào hứng của bạn mỗi lần được tôi cho chơi cùng. Thêm vài lần Duyên làm bẩn con Rubik đó bằng đôi bàn tay nhem nhuốc của bạn, tôi không cho bạn cầm nữa. Cho tới một hôm bạn nắm giằng lấy con Rubik từ tay tôi, có lẽ vì bạn quá muốn chơi và vì bạn không thể chịu đựng được sự ích kỷ từ tôi nữa.

Tôi tức giận, đứng lên dẫm mạnh vào cái băng ghế cầu trượt. Duyên lĩnh trọn cú ngã

văng xuống đất. Có tiếng ngã bịch rất to. Có tiếng hét. Có máu. Tôi đứng hình vì sợ. Duyên nằm gọn dưới mặt đất, chỉ ngước mắt lên nhìn tôi nhưng bạn không hề khóc. Cô giáo bế bạn vào viện, khi cô bế lên bạn còn nói do bạn ngã chứ không phải do tôi đẩy. Rồi tôi khóc... Khóc rất lâu. Lên cấp I, Duyên vẫn học cùng lớp với tôi. Bạn vẫn luôn đội sổ, vẫn không được sạch sẽ và luôn lem nhem. Còn tôi, hầu như có tất cả, được tuyển thẳng, được đi thi viết chữ đẹp, được đi thi kể chuyện hay, được đi thi học sinh giỏi các

cấp. Lớp 4, tôi được chọn làm liên đội trưởng, là chị đại của toàn khối. Lời nói của tôi luôn có trọng lượng. Có lẽ vì thế mà tôi trở thành một đứa trẻ vô cùng ngạo mạn và ích kỷ. Một lần, trường có đoàn bác sĩ về khám sức khỏe tổng quát và phát thuốc giun để toàn học sinh uống. Có một bí mật tôi chưa từng tiết lộ với ai là cho tới tận cấp 2 tôi mới biết uống thuốc viên. Mẹ luôn phải dầm thuốc ra pha cùng nước thêm 1 chút đường tôi mới chịu uống. Duyên mách cô giáo rằng tôi không uống thuốc, đã bắt gặp tôi nén nhổ thuốc trong nhà vệ sinh.

Dù lần đó tôi không bị phạt nhưng nói chung là tôi không thích việc mách lẻo. Tôi bắt Duyên quỳ giữa lớp, miệng ngậm một bông hoa cúc vàng do một bạn trong lớp ra nghĩa trang gần trường bứt về, chính xác là hoa viếng của người vừa mới mất hôm đó. Tôi ra lệnh cho các bạn

khác đứng xung quanh ê. Duyên khóc, càng khóc to tôi càng thỏa mãn. Bạn ngất, tôi khóc. Cô giáo đưa bạn vào viện. Ngày hôm đó, tôi ăn một trận đòn đâu nhớ đời chưa từng thấy từ mẹ. Lúc đó, mẹ không hề hỏi tôi lý do mà cứ thế cầm roi da quật mạnh. Mẹ vừa quật tôi, vừa rơi nước mắt. Tôi khóc, mẹ khóc theo.

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc như vậy. Từ hôm đó, Duyên không đi học nữa. Sau đấy tôi không còn gặp bạn để nói lời xin lỗi - như những gì mẹ bắt tôi phải làm sau trận đòn roi ấy. Tôi cũng trầm tính hơn, không còn ngang bướng và ngạo mạn như trước nữa. Cô giáo nói với mẹ rằng khi tỉnh dậy bạn sợ hãi và khóc ướt đẫm chiếc áo bạn mặc hôm đó. Sau này lớn hơn chút nữa, mẹ vẫn nhắc lại câu chuyện đó của tôi. Mẹ nói mẹ rất ân hận và có lỗi vớiông của Duyên. Mẹ nói bố mẹ bạn ly dị, gia cảnh khó khăn lắm nên mới phải ở với ông; ông của bạn – cái người tóc bạc phơ – là người đưa bạn tới lớp hàng ngày. Ông bạn khóc ngay ở cửa bệnh viện khi đón cháu. Còn mẹ tôi khóc khi đánh tôi ở nhà. Và lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao áo bạn lúc nào cũng cũ, vì sao bạn luôn say mê với đống đồ chơi cọc cạch còn xót lại cuối lớp. Trong cuộc đời, tôi đã làm nhiều việc tốt, cũng không ít việc xấu, nhưng thứ khiến tôi ám ảnh và ân hận nhất lại là một chiếc Rubik, một bông hoa cúc viếng người đã khuất và một người bạn thậm chí tôi còn không nhớ rõ mặt...

Để rồi, một lúc nào đấy những thứ đó lại hiện lên trong giấc mơ mỗi khi đêm về. Có người bảo

với tôi rằng lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết những hành động đó là sai. Bảo tôi không nên quá đau lòng vì quá khứ không còn rõ ràng. Nhưng tôi không nghĩ thế, hành động đẩy Duyên từ cầu trượt xuống, hành động bắt bạn quỳ xuống để ngậm bông hoa mà người ta chỉ dành cho người chết chính là chữ "con" và góc khuất đen tối nơi tôi, nó luôn tồn tại như một con ác quỷ chỉ chờ khi tôi không kiểm soát được để

sổ lồng, để làm điều tội lỗi. Để cho tới bây giờ, tôi luôn phải nhớ để học cách giữ cái chất ác đó lại trong góc tối sâu thẳm tâm hồn tôi; để mỗi đêm về tôi phải tự dặn lòng mình không được phép làm thế nữa.



Năm nay, Duyên vẫn hơn tôi một tuổi, hẳn đã trưởng thành và cũng sẽ chuẩn bị có một gia đình cùng những đứa con xinh đẹp. Tôi mong bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Tôi cũng muốn được gặp lại bạn, tôi sẽ gửi lời chào và cho tôi nói câu xin lỗi. Tôi biết. Cuộc đời, rồi sẽ có những vết sẹo theo ta tới tận cuối đời mà không thể xóa nhòa. Ngày hôm nay, tôi vẫn giữ lại chiếc Rubik năm đó, như 1 lời nhắc nhở cho riêng mình về góc tối của bản thân. Một câu chuyện trẻ con và ngu ngốc, nhưng đối với tôi, đó luôn là bài học đắt giá cho mỗi bước tôi đi sau này....

Trần Minh Khuê