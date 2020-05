Nhặt được viên ngọc đỏ

Tôi đọc trong cuốn Hiểu về trái tim, thầy Minh Niệm có viết rằng: "Tình thương yêu rộng lớn. Luôn đem tới niềm vui. Cùng sớt chia nỗi khổ.Dìu nhau về thảnh thơi".

Một trong những bất hạnh lớn nhất của con người, chính là không tìm ra một đối tượng có thể đủ thấu hiểu, sẵn sàng lắng nghe tâm sự vui buồn của ta. Dù là cha mẹ đẻ hay anh em ruột thịt, cũng chưa chắc đủ bao dung và quan tâm tới ta. Lắm lúc, ta đơn độc giữa hàng trăm người bao quanh.

18 tuổi, sau khi thi trượt đại học, tôi một mình đi miền Trung du lịch. Ngày đầu đến nhận phòng homestay, tôi đã "nhặt" được một viên ngọc đỏ quý báu. Đó là khi tôi đang chật vật kéo vali về phòng, có một cô gái ngồi ở giường bên đứng dậy nói:

- Let me help you.

Rõ ràng là một cô gái nhưng đầu tóc và quần áo lại như con trai, lại còn nói tiếng Anh? Tôi bối rối:

-Thank you!

Đến khi thấy tôi thuê xe máy định vào rừng, cô gái đó lại lên tiếng:

- We will together!

Biết là đi một mình sáng sớm rất nguy hiểm nhưng tôi khi ấy muốn được tự do:

- No, thanks...

Rồi phóng chiếc xe wave cũ ra khỏi cánh cổng sắt có giàn hoa tigon tím biếc. Ai ngờ chạy được gần một km thì phát hiện lạc đường, tôi tức giận chính mình, vội vã quay đầu xe mà không quan sát. Ngay lúc ấy, một chiếc xe gắn máy khác từ phía sau đang phóng tới với tốc độ 90 km/h... Rầmm... Xẹt xẹt....rét.... Máu đang chảy thành dòng dưới chân phải. Tôi ngất lịm. May là không chết.

Vừa mở mắt, lại là cô bạn nước ngoài:

- Thank God!

Nhưng tất cả những gì tôi quan tâm lúc đó là chiếc chân phải không còn lành lặn đang băng bó kín mít. Tôi khóc nấc trong bàn tay siết chặt của cô bạn mới. Đó cũng là người duy nhất chăm sóc tôi những ngày ở viện.

Ngày xuất viện, tôi níu tay người lạ đó:

- What...is.. your... name?

- Ruby.

- Where... are.... you... from?

- Hong Kong.

Hóa ra, sáng sớm hôm đó Ruby đã thuê một chiếc xe khác đi theo sau tôi. Vì tai nạn này, Ruby đã bỏ luôn chuyến du lịch, còn mang số tiền tích góp của mình giúp tôi trả viện phí. Từ sau ngày nắng thiêu đốt ấy, chân phải của tôi xuất hiện một vết sẹo rất dài và ghồ ghề, nhưng... trong tim tôi dường như dòng máu lại chuyển màu hồng. Tuy vậy, thật khó khăn khi một cô gái vừa bước vào tuổi dậy thì như tôi phải ngày ngày trung thành với đủ thể loại quần dài chạm mắt cá chân, dù là ngày nóng 42 độ. Rồi dần dần tôi càng thu mình lại.

Mỗi tối, niềm an ủi duy nhất của tôi là nhìn thấy nick chat của Ruby sáng đèn. Tôi bắt đầu than vãn rằng vết sẹo vẫn đau nhức và rất xấu, tôi khóc vì là một đứa con gái mà lại không thể mặc váy. Suốt nhiều ngày, nhiều tháng và sau này là nhiều năm, Ruby không hề bực dọc về sự than phiền của tôi, ngược lại vẫn chăm chỉ hồi đáp như đó là một sứ mệnh.

"Vết sẹo đó qua vài năm sẽ mờ dần đi mà", "Cậu có thể mặc váy dài, càng duyên dáng hơn", "Luôn vui vẻ là được rồi, vết sẹo đó không thể làm cậu bớt đáng yêu"....

Năm sau, Ruby động viên tôi ôn thi lại đại học. Cuối tháng 7, tôi nhận tin trúng tuyển một trường đại học dân lập, người thân không hài lòng, bạn bè cười tôi kém cỏi. Trong khi đó Ruby lại gửi một tin nhắn chúc mừng rất dài kèm theo món quà là một tờ 2 USD may mắn. Cô ấy khen rằng tôi đã nỗ lực rất nhiều và phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, Ruby tin tưởng tôi. Có lẽ cả đời này, chỉ có một người tin yêu đến vậy.

Sau 4 năm đại học, tôi xin được một công việc tốt ở nước ngoài.Trong hành lý khi đó chỉ có vài chiếc quần âu dài và áo sơ mi trắng, cũng không quên đồng 2 USD may mắn. Từ khi tôi xuất ngoại, mỗi lúc phải gọi về nhà, người thân chỉ quan tâm điều duy nhất lương bao nhiêu. Tôi sợ những cuộc trò chuyện như thế, nó bào mòn nhiệt huyết của tôi.

Một buổi tối rất muộn sau hai tháng sống tha phương, tôi rệu rã trở về phòng sau cuộc cãi vã với tên đồng nghiệp thường bắt nạt mình ở công ty. Nằm vật ngay lên giường, chân còn mang nguyên giày, tôi ngửa mặt nhìn trần nhà "Giá như có thể chết đi ngay bây giờ, kiếp sau tôi chỉ làm một chùm đèn thôi, sẽ tỏa sáng đúng lúc và được nghỉ ngơi khi năng lượng đã cạn". Đúng khi đó, Ruby nhắn tin báo rằng đã có kế hoạch sang thăm tôi sau khi kết thúc chuyến tình nguyện ở châu Phi. Nghe tin, tôi bật dậy rửa mặt, lại muốn tiếp tục sống.

Một tuần sau, Ruby thật sự xuất hiện. Vừa thấy cô, tôi lao đến sà vào lòng. Lấy ra một hộp bánh có in hình gấu trúc, Ruby cười:

-Long time no see you. This is your gift from Hong Kong.

Bao cô đơn, mệt nhọc, uất ức và tủi hổ đều tan biến ngay giây phút ấy. Chúng tôi cùng nhau đi ngắm hoàng hôn trên biển, cùng nhau lướt sóng. Lúc mệt quá, tôi tựa đầu vào vai Ruby và ngủ thiếp đi ở bờ vịnh. Nhờ vào ngày hạnh phúc ấy tôi lại có thêm năng lượng to lớn để chiến đấu với đoạn đường cô độc phía trước.

Gần đây, tôi đã lên kế hoạch để trở về quê hương nhưng vì dịch bệnh bùng phát quá nhanh, tôi mắc kẹt giữa nơi đất khách quê người. Tôi sợ... đến chết vẫn một mình. May mà Ruby mỗi ngày vẫn nhắn tin hỏi han, động viên tôi mạnh mẽ. Những ngày này, tiếng còi xe cứu thương mỗi đêm cứ rú lên liên tục khiến tôi càng khó ngủ, nỗi sợ hãi xâm lấn toàn cơ thể khiến vết sẹo ngày xưa lại ngứa ngáy và nhức nhói. Tôi như thói quen lại gửi đi một tin nhắn: "Ruby, When can I see you again". Dù là 2 giờ sáng, Ruby vẫn luôn kịp thời trả lời, rằng khi hàng không mở cửa trở lại, cô nhất định sẽ đến thăm tôi.

Có đêm cả hai không ngủ, Ruby kể tôi nghe về những đứa trẻ ở Guinea - nơi cô từng đến tình nguyện. Rằng chúng không biết bác sĩ và xe cứu thương nghĩa là gì, thậm chí phải đi bới rác để tìm đồ ăn. Cái chết luôn sát bên và ám ảnh chúng mỗi ngày. Ruby gửi vài tấm ảnh chụp bọn trẻ đen đúa đó cho tôi. Tôi nhìn mãi những nụ cười như thiên thần mà quên cả nỗi lo sợ của bản thân. Nơi tôi sống đã phong tỏa gần 60 ngày, tôi ngồi ôm máy tính làm việc trong căn phòng hẹp, thỉnh thoảng lại ra ban công nhìn xuống biển lớn. Đó là nơi mà tôi và Ruby từng ngắm hoàng hôn... Giờ đây, chỉ hy vọng đại dịch mau chóng qua đi, bình yên trở lại và tôi sẽ được gặp lại người mình không thể nào quên - là viên ngọc đỏ trong tim tôi. Cho dù vì giới tính khác biệt của mình, nhiều người ngay cả bố mẹ của Ruby cũng ghê sợ và cho rằng cô là kẻ khiếm khuyết, nhưng với tôi, Ruby là viên ngọc hoàn hảo nhất. Tin rằng, tất cả sẽ tươi sáng vào một ngày gần đây. Cho tôi, cho Ruby và cho cả thế giới này nữa. Sống giữa cuộc đời này, ai mà không mang trong mình sự cô đơn. Nhưng ta đừng trở thành người chỉ biết sống một mình, cứ mở lòng ra để chia sẻ và nâng đỡ con người, tự nhiên dung chứa trái tim ta sẽ rộng lớn như biển cả. Thật may mắn khi trong đời bạn gặp được một tri kỷ như vậy.

Tôi và Ruby trong câu truyện trên đều là những nhân vật có thật.

Nguyễn Thị Hải Yến