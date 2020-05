Khi bước ra ngoài xã hội, ai cũng trang bị cho mình một lớp vỏ bọc để che đi chính mình. Đó là một cách làm khá hiệu quả để bảo vệ con người ta khỏi những tổn thương. Tôi cũng vậy. Ngoài mặt, mọi người thường đánh giá tôi là một người tĩnh lặng, âm trầm, khó đoán, nhưng đó là vì tôi rất vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc của bản thân. Vì thật ra, tôi là một đứa ngơ không ai bằng. Đúng vậy, tối hầu như lơ ngơ trong mọi thứ, từ việc dọn nhà, học hành cho đến cả kết giao với các mối quan hệ ngoài xã hội. Tôi rất khó kết bạn cũng vì sự ngu ngơ khù khờ của mình, vì tôi suy nghĩ mọi thứ chậm hơn mọi người, tôi quá thụ động và cảm tính. Vậy nhưng, có một người đã bước tới, nhìn thấu được những khiếm khuyết và khuấy động cuộc sống của tôi.

Người này kỳ lạ lắm, vì là người duy nhất có thể là có thể ngấm được cái sự "ngơ" này - thứ mà thậm chí khiến bố mẹ tôi phát cáu và dần mất kiên nhẫn. Và mặc dù luôn nhắc tôi phải cố cải thiện, người này lại luôn tỏ ra rắn rỏi hơn, khiến cho tôi vô tình mà sinh ra tính ỷ lại. Cậu ấy là ai? Là người con trai duy nhất khiến tôi phải chú ý tới vào những năm đầu của cấp 3 đầy thử thách.

Vẫn nhớ những ngày mới vào lớp 10, mọi kỳ vọng, hoài bão của tôi dần sụp đổ vì những bài học đầu tiên, đặc biệt là các môn thiên về tự nhiên như toán, lý, hóa mà tôi chưa bao giờ thật sự giỏi. Tôi cũng cố gắng ghi chép thật cẩn thận bài vở và ôn tập lại, nhưng càng về sau, khối lượng kiến thức càng ồ ạt tiến tới, đánh úp tôi, khiến tôi chới với giữa cơn sóng dữ dội của kỳ thi và điểm số.

Thầy chủ nhiệm ngay lập tức chuyển chỗ cho tôi ngồi gần một bạn học giỏi để tiện kèm cặp, và đó chính là cậu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người này là một đứa mà sự bất cần đời toát ra ngay từ vẻ mặt và rằng chắc chắn chúng tôi sẽ không thể làm bạn của nhau. Vậy nhưng, đúng là không bao giờ nên đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó. Cậu là học sinh thuộc dạng giỏi toàn diện, trò cưng của các thầy cô ngay từ tuần học đầu tiên. Tính cách cậu vô cùng xởi lởi và dễ mến, cậu thân thiện với tất cả mọi người. Đặc biệt, cậu rất tốt với tôi.

Khi bàn của chúng tôi đến phiên trực nhật, cậu nhận những việc nặng hơn như kê bàn, bê bình nước, để cho tôi những việc nhẹ, thậm chí, khi tôi quên làm việc của mình, cậu cũng đứng ra làm nốt. Khi cả hai đều đang ở tâm thế vui vẻ, cậu sẽ liên tục chọc cho tôi cười dù là trong giờ học.

Tôi vẫn nhớ có lần, đám con trai trong lớp bóng gió mỉa mai về thân hình tròn xoe vụng về của tôi, cậu chỉ lặng lẽ đứng phía trước, lấy tấm lưng cao lớn che đi những giọt nước mắt tủi hổ để không ai thấy tôi trong bộ dạng thảm hại ấy, vì có lẽ cậu biết rằng, tôi không cứng rắn như tôi vẫn thường thể hiện. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tâm sự với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Những cuộc nói chuyện dài bất tận về đủ mọi chủ đề tạo ra một sợi dây kết nối vô hình giữa chúng tôi.

Tôi nhận ra mình thích cậu, không rõ từ lúc nào và vì sao, nhưng tình cảm của tôi là thật. Giữa lúc ấy, trong lớp rộ lên một tin: một cô bạn khác cũng có cảm tình với cậu. Bạn nữ ấy có tính cách cởi mở, thân thiện chứ không ù lì cục mịch như tôi, học lực cũng nhỉnh hơn tôi, gu thời trang, kiểu cách ăn mặc cũng nổi bật hơn. Mọi thứ của bạn ấy đều phần nào khiến tôi cảm thấy tự ti và cả mặc cảm. Hơn nữa, bạn ấy có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân, còn tôi thì chẳng dám nghĩ đến việc đó. Chẳng có gì để so bì với người ta, làm sao tôi có thể công khai tình cảm của mình đây? Tốt nhất là bỏ cuộc thôi, mình không có cửa...

Vậy nhưng, ngay vào thời điểm tôi quyết định sẽ không thích cậu nữa, thì tình thế thay đổi. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn tôi trở nên khác với mọi lần. Đó là vào một buổi hội thảo tổ chức tại trường. Một vài cử chỉ động chạm, vô tình mà như cố ý, khiến tôi không khỏi hồi hộp. Giữa một đám học sinh chen chúc tìm ghế ngồi, cậu lại lặng lẽ nhường ghế cho tôi. Lấy nước cho tôi, xách túi giúp tôi, đứng chờ tôi ở cửa ra vào đông nghẹt người. Và vào khoảnh khắc ấy, tôi quyết định thẳng thắn đối mặt với sự thật: tôi không thể nào chối bỏ tình cảm của mình nữa và cậu cũng thích tôi.

Cảm xúc của chúng tôi không nói ra thành lời, nhưng chỉ nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu.

Chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi vào một ngày giữa tháng 10 chớm lạnh. Như chỉ mới đây, hai đứa mới chào nhau lần đầu ở lớp học không người, vậy mà giờ, mối quan hệ của chúng tôi đã bước sang một trang mới. Ai cũng chúc mừng cho hai đứa, nhưng trong số đó, vẫn là một vài người ở sau lưng lắc đầu lè lưỡi "Chúng nó chẳng hợp nhau gì cả", "Chắc cũng chia tay sớm thôi". Sao mà tôi không nhận thức được điều đó chứ?

Từ những ngày đầu quen nhau, tôi đã cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi sao mà xa quá. Về học lực, gia thế, tính cách, mọi thứ của cậu đều gần như hoàn hảo. Cậu như thuộc về vũ trụ bao la, nơi có vô vàn những vì tinh tú đẹp đẽ, nhưng không thể chạm tới. Còn tôi, chỉ là một đứa nhạy cảm, tự ti, không bao giờ dám nói ra cảm nhận của mình. Và như một con rùa rụt cổ, tôi tìm cách trốn chạy. Chạy mau, nếu không mày trông sẽ thật kệch cỡm khi ở bên người ta. Tôi tự nhủ như thế và hành xử khác thường khi ở bên cậu.

Tôi không dám cùng cậu bước xuống canteen, không dám sánh vai cùng cậu lên lớp hay đi bất cứ đâu, tôi sợ bị dìm chết trong đống nước bọt của miệng đời. Dĩ nhiên, cậu nhận ra điều đó.

Một hôm, chúng tôi nghiêm túc nói chuyện về việc này. Cậu kể, mọi người trong gia đình cậu đều là những người xuất chúng, vì vậy, mọi người thường đặt kỳ vọng cao ở cậu. Đó là lý do vì sao cậu chăm chỉ học hành đến vậy, nhưng lại không hề có một ước mơ hay hoài bão cụ thể. Mọi thứ cậu làm chỉ như đang làm hài lòng bố mẹ. Cậu nói cậu ghen tị với tôi, tôi có thể không xuất sắc trong học hành, nhưng hiểu về bản thân, tôi lại hoàn toàn biết được mình muốn làm gì và giỏi gì. Cậu đã nói, bản thân cậu cũng không hoàn hảo như những gì cậu thể hiện ra và tôi là người duy nhất khiến cho cậu muốn bộc lộ ra những mặt không hoàn hảo ấy.

Chúng tôi trở lại bình thường, tương trợ nhau trong một mối quan hệ đặc biệt và tìm hiểu các khía cạnh của nhau kĩ hơn. Cậu cũng có vài tật xấu, một trong số đó là nghiệm game, đôi khi hơi quá đà mà thức luôn tới 2h sáng để "đánh boss" cùng vài chiến hữu trong lớp. Vậy mà cậu vẫn luôn giữ mình trong top học sinh giỏi của lớp. Tôi cũng kết thêm bạn bè, nhờ có cậu, tôi cởi mở hơn với các bạn khác. Tôi yêu bản thân hơn, bắt đầu biết chăm chút cho áo quần, đầu tóc. Chúng tôi đều chân thành với nhau. Mọi ngày đối với tôi cứ trôi qua trong êm đềm cùng cậu, sáng đi học gặp nhau, chiều về tiễn nhau ra cổng.

Cho đến khi, bố mẹ tôi biết chuyện. Vào đúng đêm 29 Tết.

Tôi đã sống trong thế giới màu hồng quá lâu mà quên mất nhiệm vụ chính của một đứa học sinh là đi học. Điểm số chấp chới, áo quần thì điệu đà hơn khiến bố mẹ tôi sinh nghi. Và bằng một cách nào đó, họ biết chuyện tôi có bạn trai ở trường và cho rằng cậu là nguyên nhân khiến tôi trở nên "hư hỏng".

Một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa tôi và họ diễn ra, kéo dài tới 2h sáng. Bố mẹ chất vấn tôi, tại sao lại dám lơ là việc học hành, tại sao lại tùy tiện quen biết với một thằng nhóc mà thậm chí không hề biết nó có mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Tôi không thể nói lại mặc dù trong lòng cảm thấy không phục, vì bố mẹ nói không hẳn là sai hoàn toàn, nhưng có vài điểm chưa đúng.

Tôi không trách bố mẹ vì đã nói cậu là một thằng nhóc con chưa hiểu sự đời, chỉ ăn bám bố mẹ, hay nhiều từ ngữ cay nghiệt khác, bởi vì họ chưa tiếp xúc với cậu bao giờ, hay chưa tiếp xúc đủ để thấy rằng cậu là một con người tốt đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn. Bố mẹ cương quyết:

- Chấm dứt với nó ngay lập tức, nếu con còn coi bố mẹ là bố mẹ của con.

Tôi rụng rời, hốc mắt cay cay. Bố mẹ vào facebook của tôi, chặn nick của cậu, đổi mật khẩu tài khoản của tôi. Tôi bị kiểm soát điện thoại di động, máy tính, mọi phương tiện liên lạc sau đó. Suốt hơn 2 tuần nghỉ Tết, chúng tôi không liên lạc được cho nhau. Ngày trở lại trường, tôi đem kể mọi chuyện cho cậu nghe. Cả hai nhìn nhau, lòng bộn bề suy nghĩ. Chợt, tay cậu nắm chặt tay tôi.

Chúng tôi nhất định sẽ không để bố mẹ nghĩ sai về mối quan hệ của cả hai như vậy. Nhất định sẽ phải để bố mẹ thấy chúng tôi xứng đáng ở bên nhau, thấy rằng chúng tôi sẽ tốt lên từng ngày, chứ không phải tụt dốc không phanh như trước đó.

Thời gian sau, tôi chuyên tâm hơn trong việc học. Vì vẫn bị kiểm soát điện thoại, chúng tôi đành chấp nhận sẽ gác lại những buổi nói chuyện bất tận về đêm. Tôi dần làm cho bản thân trở nên tốt hơn. Báo cáo điểm số có sự tiến triển, bố mẹ yên tâm thả lỏng tôi một chút. Ở lớp, tôi sẽ tranh thủ thời gian rảnh, rủ cậu giải bài tập. Về nhà, thay vì lai rai nói chuyện như trước đây, chúng tôi tập trung luyện một vài đề tiếng Anh hay ôn tập cho các môn phải kiểm tra sắp tới.

Ngày bế giảng năm học, bố mẹ tôi gặp cậu lần đầu tiên. Là một thành viên của đội văn nghệ, tôi đứng trên sân khấu biểu diễn, mắt dáo dác tìm cả ba người. Đây rồi! Họ ngồi ngay hàng đầu tiên và đang nói gì đó với nhau. Tôi không rõ họ đã nói những gì, chỉ thấy cậu gật đầu lia lịa với bố mẹ tôi, thỉnh thoảng nói mấy câu, còn bố mẹ tôi trông có vẻ khá ưng ý. Một lát sau, khi đi liên hoan với lớp, trước khi lên xe với đám bạn, bố chợt gọi tôi lại, nói khẽ:

- Thằng bé này cũng tốt đấy chứ nhỉ.

Bố chỉ nói vậy rồi bảo tôi nhanh đi với các bạn, nhưng tôi biết, bố đã phần nào chấp nhận chúng tôi.

Năm học lớp 10 ấy, đầy sóng gió và thử thách, có nước mắt, có tiếng cười, nhưng tôi đã cùng cậu vượt qua thành công mĩ mãn. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ đối mặt với việc bố mẹ biết mình có bạn trai như thế nào, không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn trong việc học, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tự tin hơn, có thêm nhiều bạn bè hơn, nếu không có cậu. Tôi cũng mừng rằng sự tồn tại của mình là động lực cho ai đó đến trường mỗi sáng, là niềm vui của ai đó khi ở bên và là nỗi buồn của người ta khi tôi không ở cạnh. Nếu đã vậy, tôi sẽ ở đây, quấy nhiễu, làm phiền người đó lâu nhất có thể, cho đến khi nào cậu phát ngán, tôi sẽ vui vẻ rời đi.

Chúng tôi trải qua hơn một năm bên nhau và giờ cả hai đang bước vào giai đoạn cuối của lớp 11, chuẩn bị đối mặt với những bài thi, bài ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Cả hai đều đã xác định được mục tiêu của mình, đó là đi du học cùng nhau. Tôi biết rằng, kể cả khi mình có trưởng thành hơn mình của ngày đầu gặp cậu, tôi vẫn có những phút nông nổi, trẻ con, khiến cho một vài trận cãi vã xảy ra. Nhưng sau mỗi một lần giận dỗi là một lần chúng tôi hiểu nhau hơn.

Tương lai trước mắt là một ẩn số. Chẳng điều gì có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường trải thảm hoa, nhưng tôi vẫn có lòng tin vào đoạn tình cảm này. Vì nhờ có cậu, lần đầu tiên ngoài bố mẹ, tôi cảm thấy có người thật sự trân trọng mình và là lần đầu tiên có người kiên nhẫn đứng lại để bắt nhịp với tốc độ của tôi, khiến tôi không còn cảm thấy bơ vơ ở phía sau.

Chúng tôi vẫn thường mơ về một ngày cả hai thành đạt trong lĩnh vực riêng của mình, cậu sẽ dùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh, quỳ xuống cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của bố mẹ. Chúng tôi sẽ về chung một nhà, có những đứa con xinh xắn, dù biết còn quá sớm để nghĩ đến việc lập gia đình và ước mơ đó sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cả hai đang bước vào hành trình cùng chinh phục nó. Và tôi vẫn giữ vững lòng tin vào cậu.

Cảm ơn cậu, thanh xuân mà tôi sẽ không thể quên.

Bùi Ngọc Khánh

