Người tôi không quên

Đời người là những chuyến đò và chuyến đò này sao mà đặc biệt vậy. Lần đầu tiên tôi - một đứa con trai lại rung động trước một cậu con trai kém một tuổi. Cậu ấy tên Quang là một người khá đặc biệt khiến tôi phải cố quên đi. Có vẻ điều ấy làm nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc, ngay chính bản thân tôi cũng vậy.

Lớp 12, cái tuổi chỉ biết học để thi vào một ngôi trường đại học thật tốt, mặc những thứ ngoài kia có diễn biến ra sao. Nguyện vọng bấy lâu nay đã được đáp ứng, thấm thoát, tôi cũng đã là sinh viên năm thứ hai của Học viện Bưu chính. Khóa dưới vào, tôi gặp cậu ấy khi cùng tham gia một hoạt động của khoa. Mới đầu gặp gỡ, tôi không biết tính cách của Quang, trông giống kiểu công tử bột, chắc không hẳn riêng bản thân tôi thấy thế đâu, mọi người đều có vẻ không thích. Buổi gặp gỡ hôm ấy, chẳng thấy cậu ta nói chuyện mấy, cũng không ai muốn bắt chuyện. Một tháng học tập tại trường, khóa dưới tôi đi học quân

sự, điều mà sinh viên năm nhất nào cũng cần phải trải qua. Tôi gặp lại cậu ta khi lên thăm, tất cả như thay đổi vậy, một cậu bé không còn kiểu công tử bột nhà giàu nữa, mà thay vào đó là sự đáng yêu, gần gũi. Từ hôm ấy, chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại thân thiết với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Kiỳ lạ thay, một con người như thế sao có thể thay đổi nhiều đến vậy, tôi cũng không còn suy nghĩ kỳ thị cậu ta nữa. Học quân sự là những ngày vui vẻ nhất của sinh viên, và ai cũng ước mình được trở lại một lần. Thế là hai đứa thử cảm giác nguy hiểm là cho tôi trốn ngủ lại cùng. Vì xích mích nho nhỏ mà hôm ấy cậu ta làm nũng tôi, giả vờ như không quen, cho đến khi tôi lôi trong túi ra bọc hoa quả thì cậu ta mới làm lành. Cái vẻ mặt cưng xỉu khiến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể cầm lòng. Lạ thay gương mặt ấy chưa tỏ vẻ cho ai ngoại trừ tôi. Nhiều lần hỏi thì toàn chối, bảo là ai thân thiết em mới thể hiện thôi. Mọi người nhìn vào còn cảm thấy ghen tỵ nữa. Tối ấy, tắt điện đi ngủ, cả phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy hai đứa thì thầm nói chuyện với nhau. Đêm hôm ấy thật đặc biệt, chưa bao giờ tôi có thể ngắm nhìn mặt cậu ấy một cách gần gũi như thế. Ánh mắt, đôi môi, sống mũi khiến tôi rung động, lạ thật, chỉ cần một cái xoay mình cũng khiến tôi tỉnh giấc. Trái tim cạnh nhau mới nghe thấy nhịp đập của nhau, thật gần hơn khi cậu ta áp sát vào tôi ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Có khoảng thời gian cứ đến tối là hai đứa lại nhắn tin cho nhau, nói chuyện nhiều đến nỗi quên cả giờ đi ngủ. Chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm khi bước vào đại học, lối sống thay đổi ra sao. Cả hai dần thân thiết hơn, hiểu nhau hơn. Cứ thế khiến trái tim tôi loạn nhịp, chẳng hiểu bản thân mình muốn và mong đợi điều gì cả. Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm câu trả lời, giải đáp thắc mắc ấy. Tôi thử lẩn tránh một thời gian xem sao, nhưng không thể quên được. Nó cứ thường trực trong tôi, mỗi khi chợp mắt, hình bóng ấy lại xuất hiện. Tôi tìm cách cho cậu ta ghét tôi, ghét nhiều đến khi từ mặt nhau, có thể là không tốt nhưng tôi lại không muốn như thế. Chìm đắm vào một cảm giác khó hiểu, lời giải đáp cũng không thể tìm ra. Có phải là tôi đang thất tình hay không, có phải là "say nắng", "say" cái nụ cười ấy hay không? Hay chỉ đơn giản bản

thân tôi thích những thứ dễ thương ấy, cách làm nũng tỏ vẻ mệt mỏi khiến tôi quan tâm, khiến tôi cảm thấy trách nhiệm chăm sóc một đứa em trai 18 tuổi như đứa 18 tháng tuổi. Né tránh có lẽ là điều tốt nhất để cả hai không phải đối diện nhìn nhận về con người nhau như thế.

Quên một người thật khó, không chỉ đơn thuần là không gặp mặt nhau là sẽ quên được, mà xóa bỏ những kiỷ niệm vui vẻ cùng nhau, những nỗi buồn chia sẻ cho nhau mới là khó. Chỉ có khi nào chúng ta về với đất thì mới quên đi được, dành cả cuộc đời học cách quên đi thật khó. Một giây nói quên nhưng trong lòng vẫn luôn vào trang cá nhân người ta ngắm ảnh, âm thầm đọc từng dòng bình luận và rời đi như chưa có gì xảy ra. Vòng lặp ấy cứ lặp, cho đến một ngày chúng ta rời xa thế giới mới kết thúc. Cậu bé tên Quang đối với tôi chính là người không thể quên được, mặc dù bản thân luôn tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn dõi theo từ sau. Luôn cổ vũ, động viên nhưng không bao giờ thể hiện cho người khác coi. Tôi vẫn cố tỏ ra mình luôn nói từ ghét, những từ khó chịu nhất để giấu cảm xúc rằng mình quên được họ. Chỉ cần thoáng nghe tên ai đó giống, hay ai đó vô tình nhắc tới là ký ức sẽ ùa về, khiến ta chẳng thể nào quên được. Chỉ cần trái tim vẫn đập cũng là lúc tôi nhớ đến cậu.

Không phải tình yêu nào cũng màu hồng, không phải cho đi là luôn được nhận lại. Chỉ cần ta sống hết mình thì chắc chắn sẽ nhận được yêu thương nhiều hơn thế. Đâu phải say nắng chỉ là cảm xúc nhất thời, mà say nắng là để nhớ nhau cả đời. Cho dù sóng gió đến chúng ta vẫn phải kiên cường chống chịu, cho dù nó khó khăn đến thế nào. Cho dù người ta chê cười, dập tắt ước mơ, hy vọng nhưng chúng ta vẫn có quyền hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Có thể hôm nay người ta chê cười tôi, nhưng tôi tin những gì tôi nhìn nhận ra thế giới này còn hơn thế, không chỉ là thương, cảm nắng một người cùng giới mà còn nhận ra thế giới này đâu chỉ tồn tại duy nhất một tình yêu. Tôi cho đây là "mối tình đầu" của tôi, tuy lạ lẫm nhưng vẫn yêu thương, như một cơn mưa mùa hạ, ướt lạnh vẫn vui và muốn đắm chìm vào đó một lần nữa.

Tuổi trẻ cứ hãy sống hết mình để sau này đừng hối hận vì một điều gì cả, bởi tuổi trẻ trôi nhanh lắm. Có thể thất bại nhưng là cách giúp bản thân mình nhận ra con người của mình, nhận ra mình là ai và sẽ sống

như thế nào. Chuyến đò đều có điểm dừng nhưng sẽ cũng là khởi đầu của chuyến tiếp theo, xin ai đừng kiỳ thị và chán ghét điều đó. Suy nghĩ rộng lớn sẽ thấy thế giới rộng lớn chứa những điều không tưởng, xin đừng hẹp hòi để quay lại cuộc sống xưa mà xã hội chúng ta ngày càng chạy theo sự phát triển. Cũng đừng chạy theo hạnh phúc, bạn sẽ chẳng bao giờ với tới được, chỉ cần chạy lên trước thì hạnh phúc sẽ đuổi theo sau bạn.

Duy Hoàng