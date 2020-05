Ngày gặp lại

- Dạo này cô khỏe chứ ạ ?

- Ừm, cô vẫn khỏe

- Em vẫn sống tốt chứ ?

Chiều mưa hôm ấy, tôi gặp cô Khánh - người dạy mình năm cấp 3 tại một quán cafe nhỏ. Quán nằm đối diện trường cấp 3 từng học. Mặc dù trường tỉnh nhưng đó là một trong những ngôi trường trung học phổ trông lâu đời nhất của Việt Nam, tính đến nay đã thành lập hơn 140 năm.

Tôi vui vì cô vẫn nhận ra mình sau 6 năm. Còn tôi tất nhiên là nhận ra cô dù cô có hơi khác hơn ngày xưa. Cô đẹp hơn xưa, ít nhất là theo cách nhìn của tôi.

Nhớ ngày đó, tôi chẳng thiết tha gì việc học. Tôi thi vào trường này vì đó là ý ba. Ba mời cả thầy giáo giỏi nhất về nhà ôn thi cho tôi. Kết quả là tôi trúng tuyển. Ba còn mở tiệc mời các đồng nghiệp, nhân viên của ông đến nhà ăn mừng. Tôi thực sự chẳng thấy hào hứng gì cả, vì đậu hay rớt thì tôi vẫn phải đi học.

Còn nhớ năm lớp 10, cô chủ nhiệm sắp tôi ngồi bàn thứ hai ngay cửa ra vào, ngồi kế bên tôi là Thảo.

Tiết học thứ hai bắt đầu, là tiết Hóa. 10 phút trôi qua cô giáo vẫn chưa đến. Từ hướng nhìn của mình, tôi nhìn thấy một cô giáo trẻ (tầm 26, 27 tuổi) đứng gần đó, chắc cô bị cây cột che khuất nên tụi bạn trong lớp không thấy. Lớp như cái chợ, tụi nó cứ cười nói vui vẻ, còn tôi vẫn thản nhiên nằm dài trên bàn không quan tâm. Một lát sau, cô bước vào. Thì ra cô không vào sớm vì cái bảng chưa được lau ở tiết học trước. Cô đã la lớp tôi một trận, còn tôi thì bực mình vì bị kêu lên lau bảng, bởi trong khi tất cả các bạn đứng lên chào cô thì tôi bận ngủ.

Quay lại chuyện con Thảo. Nó cao hơn tôi cái đầu nhưng vì bị cận nên được ngồi bàn hai. Nó là một đứa thích nói chuyện còn tôi thì không. Nó nói đủ chuyện trên đời, ngày nào mà nó không nói hoặc nói ít một chút thì y như rằng là ngày đó nó bị "đau bụng tháng". Có lần, nó quay sang hỏi tôi có quen ai hoặc đã từng yêu ai chưa.

- Chưa

Tôi trả lời nhưng không nhìn mặt nó, tôi biết thế nào nó cũng lên lớp dạy tôi. Nó bảo:

- Tao biết ngay mà! Mày xinh thật nhưng nói thật cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, đố thằng nào dám yêu. Mày phải như tao này miệng luôn tươi cười may mắn tự nhiên tới.

Ngày thứ hai học tiết Hóa, chúng tôi mới biết cô tên Khánh. Tất nhiên là lớp đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên vừa hết tiết trước đó, nhỏ lớp trưởng đã phóng lên lau bảng thật sạch. Cô bước vào, chẳng nở một nụ cười với lớp, gương mặt nghiêm nghị. Lớp học bắt đầu căng thẳng.

- Trả bài.

Cả lớp hoang mang tột độ, vì thực sự tiết trước chúng tôi đã học gì đâu! Tụi nó đứa nào cũng cúi mặt, lo sợ.

Nói xong, cô quay lưng viết một loạt phương trình hóa học lên bảng.

- Số thứ tự 12 lên bảng.

- Thưa cô, em không biết làm.

- Đây là kiến thức lớp 9, nhắm mắt tôi cũng giải được.

- Dạ có thể chúng biết em, còn em thì quên chúng rồi.

- Vậy ăn em có quên không. Tôi cho em 0 điểm để em nhớ.

Cả lớp bịt miệng cười. Thế là cô cho tôi một con 0 vào sổ. Hết tiết, bọn trong lớp thở phào nhẹ nhõm, rồi bọn nó quay sang nhìn tôi. Tôi đoán chắc là vụ hồi nãy.

------

Trở lại cuộc gặp gỡ hiện tại, tôi cười với cô:

- Dạ, em vẫn ổn.

Tôi để ý thấy bé gái ngồi cạnh cô (khoảng 3t) rất dễ thương, có cả lúm đồng tiền giống cô.

- Dễ thương quá! Bé bao nhiêu tuổi rồi cô nhỉ?

- 3 tuổi, nhưng quậy lắm.

Vừa nói xong, con bé nhảy xuống ghế, chạy tới cửa kính. Nó lấy tay chạm vào những giọt mưa bên ngoài tấm kính. Tôi nhìn những giọt mưa dính trên tấm kính.

------

Năm lớp 11, tiết Hóa đầu tiên - tôi không nói gì tiến lên bảng lau thật sạch như một thói quen. Năm đó, Thảo vẫn ngồi cùng bàn với tôi, nó nhìn tôi ngạc nhiên rồi bảo rằng "mày tới tháng à"! Lúc đó tôi mặc kệ nó nói gì. Tôi cứ nhìn ra cửa lớp, rồi lại nhìn những giọt mưa dính trên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Cuối cùng cô Khánh bước vào, mấy đứa trong lớp reo hò thích thú. Vui cũng phải thôi, vì kể từ khi cô dạy, Hóa thực sự không còn là vấn đề với tôi. Kết thúc năm lớp 10, điểm trung bình Hóa của tôi cao nhất lớp: 9,8, kể cả đứa dốt Hóa như con Thảo cũng thích cô. Cô dạy hay, chắc tại vì cô hơn chúng tôi chừng 10 tuổi nên cô rất tâm lý, nói chuyện cực vui, cũng hay cà khịa mấy đứa trong lớp, khác hẳn so với ấn tượng lần đầu. Từ ngày học cô, tôi trở nên cởi mở nhiều hơn và cười nhiều hơn.

Năm lớp 12, tôi được chuyển qua học lớp chọn của trường. Đến giờ, khi nghĩ lại tôi thấy khoảng thời gian đó giống như kỳ tích của mình. Hôm ấy, một buổi sáng tháng 8, mưa phùn nhẹ. Ngày đầu tiên nhận lớp, dù mưa bên ngoài, nhưng tôi thấy lòng mình tràn đầy ánh nắng - năm đó cô Khánh làm cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.

Vì là năm cuối cấp, vừa lo thi tốt nghiệp vừa phải chuẩn bị thi đại học, mấy đứa học sinh khối 12 như tôi được trường chăm lo rất nhiều: học 2 buổi mỗi ngày, sáng học chính thức, chiều học phụ đạo, xong chúng tôi "chạy show" ở nhà thầy cô tới tối mới về. Có những lúc bị stress, tôi thích nghe nhạc nên lựa chọn đầu tiên của tôi là vào phòng, đóng cửa và mở nhạc. "When I Was Your Man" của Bruno Mars là ưu tiên. Chỉ cần nghe tiếng dạo piano thôi cũng đủ để tôi thổn thức. Ngày đó tôi mê bài này lắm, thực sự mê chỉ vì nó đúng tâm trạng, có những câu hát như bóp thắt vào tim.

Khoảng thời gian đó, đối với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ít nhất là vui hơn ở nhà. Tôi sẽ càng vui hơn, nếu như ngày mai có tiết Hóa ở lớp. Tôi còn nhớ mỗi lần đến tiết cô, tôi luôn là người phải lên bảng giải bài tập khó nhất và tôi vui vì điều đó.

Hôm đó, có buổi học thêm ở nhà cô, cũng như mọi lần, tôi dự định sẽ ở lại hỏi cô cách giải bài sao cho ngắn hơn. Nhưng hôm đó cô cho về sớm 15 phút vì cô bảo hơi mệt. Tất nhiên là đám bạn rất vui nhưng tôi thì không, rõ ràng là hôm nay cô có gì đó không ổn, có thể là cô bị cảm hay gì đó - tôi tự nghĩ vậy. Lúc chuẩn bị về, tôi có lén nhìn cô, thấy mắt cô ươn ướt.

Mấy hôm sau, tôi nghe đám bạn trong lớp nói với nhau chuyện cô Khánh ly dị chồng. Tôi không biết tụi nó lấy tin đó từ đâu, đúng là tụi nó nhiều chuyện thật nhưng học sinh mà, thời đó đối với chúng tôi mà nói thầy cô là thần tượng nên chuyện quan tâm thái quá cũng bình thường.

Tối đó, về đến nhà tôi chạy ùa vào phòng, tôi khóc giống như một đứa vừa thất tình, đó là lần thứ hai tôi khóc nhiều như vậy, lần đầu tiên là lúc ba li dị với mẹ tôi, lúc ba mẹ cãi nhau tôi đã khóc rất nhiều, tôi năn nỉ mẹ đừng đi, nhưng bà ấy khóc và nói rằng sau này lớn lên tôi sẽ sẽ hiểu cho bà.

------

- A! Ba đến rồi kìa mẹ - cô bé chỉ tay ra phía người đàn ông đang đứng bên ngoài.

Tiếng gọi của cô bé làm tôi tỉnh lại. Trời đã tạnh mưa.

- Chắc cô về trước, khi nào có dịp cô trò mình café nhé.

- Dạ.

Tôi cúi đầu chào mặc dù có chút tiếc nuối.

Cô đi, tôi nhìn theo, thấy người đàn ông ấy lấy ra một chiếc khăn lau phần yên xe phía sau. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông ấy và cười thật tươi. Tôi mừng cho cô và mừng cho tôi vì may mắn là mình vẫn còn sống sau ngần ấy năm. Ngày đó tôi, đã tự hỏi mình là tháng ngày sau này sẽ sống sao nếu không gặp được cô. Không phải tự nhiên mà tôi lại tự hỏi mình như vậy. Ngày đó, nhờ cô mà cuộc sống tôi rẽ sang một trang mới, tôi đã sống trọn vẹn những ngày tháng đẹp nhất đời mình.

Mưa bên ngoài đã tạnh, tôi cho gói sữa vào ly cà phê đen của mình, lấy muỗng khuấy đều, chợt dừng lại vì tiếng nhạc trong quán vừa mở. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.... "When our friends talk about you, all it does is just tears me down. Cause my heart breaks a little when i hear your name".

Suy cho cùng đời người cũng giống như ly cà phê sữa vậy. Có những chuyện không cần lúc nào cũng phải trắng đen rõ ràng. Cũng giống như khi tôi 18 tuổi. Nếu thời gian có quay trở lại tôi cũng chẳng thể nào cư xử khác hơn, lùi cũng không xong mà tiến lên là điều không thể. Tình cảm tôi dành chô cô chỉ cần tôi hiểu là được, rõ ràng quá sẽ dẫn đến sai lầm, cô vẫn sẽ mãi là người cô mà tôi quý trọng.

Ngày mai, tôi sẽ vào lại Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống mới, một công việc mới, một công việc chẳng liên quan gì với ngành tôi học lúc ở Mỹ. Có thể sẽ khó khăn, nhưng không sao, quan trọng là tôi thích, thật sự thích, chứ không phải vì một ai cả.

Huỳnh Hoa