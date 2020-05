Nếu có kiếp sau, bố con mình vẫn là tri kỷ nhé!

Jim Valvano từng nói thế này: "My father gave me the greatest gift anyone could give another person: He believed in me".

Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn, bố luôn là người bạn tốt nhất của tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng may mắn thay đó là một gia đình hạnh phúc. Hồi còn nhỏ, tôi là đứa bé nhất nhà, nên nghiễm nhiên được cưng chiều hơn, mọi việc trong nhà đều không phải động tay chân. Tôi có chị gái hơn 2 tuổi, nhưng vì gần tuổi nhau nên suốt ngày chị em tôi chí chóe và tất nhiên là sau đó phần thắng thuộc về tôi, vì bất cứ lý do gì. Bố rất thương hai chị em. Tôi vẫn còn nhớ những ngày hè nóng nực, dù đi làm về muộn, trong giỏ xe đạp của bố lúc nào cũng có những hộp sữa chua mát lạnh, ăn vào là tan hết những bức bối khó chịu. Bố chăm chút cho chị em tôi, hay trêu đùa và đặc biệt không bao giờ mắng mỏ.

Niềm vui bé thơ mà tôi luôn ấp ủ đó là hàng năm, vào những ngày cận Tết, bố chở hai chị em đi chơi chợ hoa, ở tận ngoài thành phố. Vào đầu những năm 2000, phương tiện di chuyển hữu ích nhất trong gia đình tôi là chiếc xe đạp mini Nhật, cứ đứa ngồi trước đứa ngồi sau, bố đưa hai chị em rong ruổi khắp thành phố. Để kết thúc cho cuộc chơi suốt buổi chiều, bố tôi luôn hỏi: "Hai chị em đi ăn phở bò không?" Và tôi, một đứa nhát cáy, luôn lắc lắc cái đầu đáp: "Không ăn đâu, con muốn đi về". Mặc tôi phản đối, bố vẫn rẽ vào quán phở quen thuộc và gọi ra ba tô. Như một thói quen, bố luôn nhường hết cho tôi hai quả trứng cút trong bát. Chính từ ký ức sinh động ấy, sau này đi ăn ở đâu, với ai mà được nhường trứng cút, tôi đều phấn khích vô cùng.

Năm 9 tuổi, bố đưa tôi đi thi học sinh giỏi, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố vui như thế. Và sau khi thấy tôi cầm trên tay tấm giấy khen đạt giải Ba, bố sung sướng đi khoe với tất thảy những người nào tới nhà chơi.

Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu đi học xa nhà. Thời gian đầu, bố vẫn cặm cụi đưa đón tôi hàng ngày. Nhà không có xe máy, nhưng sáng nào tôi cũng thấy bố dậy thật sớm, đi bộ lên nhà bác mượn xe đưa tôi đi học. Sang học kỳ sau, bố cố gắng mua được một chiếc xe, tôi cũng chuyển vào ký túc xá, một tuần về nhà một lần, việc đi lại cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Cũng vào năm 11 tuổi, gia đình tôi đón thêm thành viên mới. Mọi người đều rất vui vẻ, trừ tôi. Một cảm giác khó tả dội lên trong. À, thì ra mình đi học xa nên mọi người ít quan tâm mình hơn, thì ra mình bị ra rìa. Đâm ra tôi cũng không thích em mình. Sau khi em tôi biết đi biết chạy, bố tôi hay đưa nó đi chơi, tôi lại càng tủi thân. Ồ, đứa nhỏ này giờ đây biết chiếm hết tình yêu thương của mọi người rồi cơ đấy!

Nhưng sau này tôi mới hiểu, bố mẹ luôn san sẻ tình yêu thương đều cho cả ba chị em chúng tôi, chỉ là cách thể hiện khác nhau một chút. Tôi vẫn luôn là mối quan tâm của bố mẹ, vì tôi đi xa nhà từ nhỏ, nên có nhiều thứ phải lo lắng hơn.

Suốt những năm tháng cấp hai đó, bố luôn đồng hành cùng tôi. Tôi kể với bố mọi thứ trên đời. Những điều mà đáng ra một đứa con gái nên tâm sự với mẹ, thì tôi lựa chọn bố.

Năm tôi 15 tuổi, đối mặt với kỳ thi chuyển cấp, bố vẫn luôn là người đồng hành cùng tôi. Giữa cái tiết trời nắng gay gắt tháng 6, suốt ba ngày trời, bố tôi chờ tôi ở ngoài cổng trường thi. Buổi sáng thi xong môn đầu tiên, tôi bước ra, thấy bố đang đứng đó, áo ướt đầm mồ hôi, tôi hỏi: "Sao bố không ra quán nước nào gần gần mà ngồi đợi cho mát?". Bố chỉ cười bảo: "Thôi, bố đứng đây để con ra còn nhìn thấy, chứ đi chỗ khác thì biết đường nào mà tìm". Sang hôm sau, tôi làm bài không tốt lắm, đi ra phòng thi mặt mày bí xị, bạn bè hỏi có làm được không, tôi chỉ lắc lắc. Bố thấy thế, không hỏi gì cả, chỉ bảo tôi lên xe đưa về. Về tới nhà, trong lúc tôi đang cất đồ trong phòng, bố còn dặn mọi người đừng hỏi tôi gì cả, để cho tôi thoải mái.

Năm tôi 17 tuổi, lần đầu quen bạn trai. Bố tôi biết nhưng không nói với mẹ. Ngày tôi chia tay mối tình đầu, tối ngồi thơ thẩn như mất hồn, bố tôi lặng lẽ lên phòng, hỏi tôi có uống bia không, rồi ngồi nói chuyện với tôi suốt buổi. Bố kể về những ngày bố còn trẻ, từng quậy phá như nào, rồi cả chuyện bố đã tán mẹ và lấy lòng bà ngoại ra sao, khiến tôi quên luôn việc tôi đang đau lòng thế nào với mối tình trẻ con kia.

Năm tôi 18 tuổi, tôi đỗ đại học. Trước ngày nhập học, bố mẹ tất tả chuẩn bị các thứ. Dù tôi muốn đi một mình, nhưng bố cứ nhất quyết đi cùng tôi cho đỡ lo. Hai bố con lên Hà Nội từ sáng, đi loanh quanh tìm phòng trọ nhưng không ưng được chỗ nào. Buổi chiều, tôi vào làm thủ tục nhập học, trường báo phải nộp trước 50% học phí kỳ đầu tiên, tôi thấy một nét hoang mang thoáng qua gương mặt bố. Bố dốc hết tiền trong túi ra, may là vẫn đủ. Cầm những đồng tiền đủ mọi mệnh giá, lòng tôi chùng xuống. Tối hôm ấy, nhờ một người bạn mà hai bố con có chỗ nghỉ lại. Tôi muốn ở cùng bạn nhưng vì xa trường, và khoản tìm đường của tôi lại rất tệ, nên bố có chút không đồng tình. Sau đó, vì không tìm được nơi nào khả quan hơn, nên tôi được ở cùng nhà với bạn. Tối đó, bố đã dặn dò rất nhiều, lần đầu tiên tôi cảm thấy từng câu từng chữ của người thân đáng quý thế nào.

Sớm hôm sau, mới ngủ dậy, bố đã gọi tôi lại và bảo: "Bố về đây, con ở lại cố gắng học nhé, bố còn phải về đi làm nữa chứ...". Sau đó, tai tôi như ù đi, tôi không còn nghe rõ bố nói gì nữa. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, tôi chính thức phải tự bước một mình, tương lai mơ hồ, mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm.

Tôi không dám tiễn bố ra tận xe, chỉ đưa bố ra tới cổng, nhìn theo bóng bố đi khuất, tôi lại nhớ hồi nhỏ, cũng vì không muốn đi nhà trẻ mà trông theo bóng dáng ấy, bật khóc tu tu đòi về. Lúc ấy bố đã đưa tôi về thật, nhưng là về để phạt tôi một trận vì tội trốn học, từ đó tôi không dám khóc đòi về nữa. Khi tôi 18, tôi cũng trông theo bóng bố, nhưng chỉ dám lẳng lặng lau nước mắt, hình như lớn lên, tôi không đủ dũng cảm khóc một trận to thật to rồi nằng nặc đòi về nữa rồi....

Năm tôi 20 tuổi, bố vì tai nạn giao thông mà qua đời, một cách bất ngờ và lặng lẽ. Bạn bè, người thân ai nấy đều thương. Ngày đưa bố đi, tôi không khóc, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết tôi mất đi một người bạn lớn nhất trong cuộc đời!

Năm tôi 21 tuổi, bố đã ra đi được 10 tháng, nhưng hình ảnh của bố trong tôi chưa bao giờ phai nhạt, tôi vẫn nhớ nụ cười của bố, sảng khoái và vui vẻ. Bố dạy tôi nhiều thứ, chính vì những điều đó mà tôi có động lực sống như ngày hôm nay. Cả cuộc đời bố đã tin tôi như thế, vậy thì tôi nhất định sẽ làm được!

"Khi cha còn tôi còn tất cả

Cha đi rồi tất cả cũng đi

Cha đi tôi chẳng còn gì

Bơ vơ đến cả đường đi lối về!"

Nếu kiếp sau có duyên, con vẫn muốn làm con của bố. Con mong bố vẫn luôn là người bạn vĩ đại của con!

Kim Thu