Một thời để nhớ

Trời đã vào hè, cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè không khỏi khiến người ta thấy khó chịu. Nắng như đổ lửa, nắng như thiêu như đốt làm bỏng rát làn da mỏng manh. Tôi bỗng nhớ về cậu - chàng thanh niên năm ấy đã làm thanh xuân của tôi thêm rực cháy, là mối tình đầu hồn nhiên, trong sáng tuổi học trò để rồi khi hoài niệm về nó đều không tránh khỏi buồn đau, khắc khoải.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng vào một ngày đầu hè. Có điều, cái nắng của ngày hè năm ấy không quá chói chang như bây giờ. Khắp từ đầu ngõ cho đến cuối phố, đâu cũng là tiếng ve râm ran gọi hè. Trên cây phượng vĩ già nua kia, hoa nở đỏ rực cả một góc sân trường. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu, ánh mắt trong veo như sương mai, ẩn sau ánh mắt ấy là sự chân thành, hồn nhiên của tuổi mới lớn. Cậu cười, nụ cười tươi và rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

Thật không ngờ lại có một ngày tôi phát hiện ra mình thích cậu. Những hình ảnh của cậu luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu để ý đến cậu, quan sát cậu nhiều hơn, khẽ liếc nhìn cậu, dõi theo cậu mọi lúc, mọi nơi và mọi phút giây khi tôi có thể. Cái gọi là tình yêu tuổi học trò hay những rung động đầu đời có phải để nói về tôi của thời khắc đó hay không, tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ biết tôi thích cậu, thích mọi thứ ở cậu, những gì cậu thích tôi cũng thích, những gì cậu ghét tôi đều ghét kể cả đó là thứ mà tôi thích nhất. Tim tôi đập nhanh hơn khi thấy cậu. Tôi thích cậu mỗi khi cười và những lúc cậu miệt mài bên trang sách ở thư viện.

Nếu ghét một người, ta có thể đưa ra hàng ngàn, hàng vạn lý do để chứng tỏ bản thân ghét người đó, thậm chí là ghét cay ghét đắng, hận không thể tự tay bóp chết đối phương. Nhưng khi thích một người là không cần lý do vì có đưa ra bất cứ lý do nào đi chăng nữa cũng đều vô dụng, hay nói khác đi không có bất cứ điều gì có thể khiến bản thân từ bỏ người mà mình thích. Thích là loại cảm giác khó diễn tả bằng lời, thật lạ lẫm nhưng lại khiến con người ta ngập trong niềm vui sướng. Bởi thế mà ca dao, tục ngữ có câu:

"Khi thương củ ấu cũng tròn

Khi ghét bồ hòn cũng méo".

Mỗi ngày đi học, tôi cảm thấy cuộc đời trong tôi đang nở đầy hoa. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng dậy thật sớm, đến trường sớm, ngồi ở hàng ghế gần cổng trường, chỉ để đợi cậu, cùng cậu đi bộ vào lớp. Chỉ vài câu nói, hoặc gặp nhau cũng chỉ cười xã giao nhưng đủ để khiến tôi vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Rất lâu sau đó, để được trò chuyện cùng cậu lâu hơn, nhiều hơn, tôi phải nhờ chi viện từ đám bạn cũ, "mặt dày" đi xin Facebook, Zalo..., tất cả những gì có thể nhắn tin trò chuyện được đều xin tất.

Phải thừa nhận rằng, đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong những năm tháng học trung học của tôi. Được mỗi ngày cùng trò chuyện người mình thích còn gì tuyệt hơn. Nhưng trên đời này không có gì là vĩnh cửu, hạnh phúc và vui sướng cũng thế. Nó đến thật nhanh, chóng vánh, vào những thời điểm mà ta không ngờ tới nhất. Và khi tôi bắt đầu cảm nhận được nó, chưa kịp tận hưởng đủ những khoái cảm trào dâng mà nó mang lại thì nó đã vội vã rời đi, bỏ lại phía sau những đớn đau, hối tiếc, ngậm ngùi.

Trong lớp tôi có cô bạn cũng thích cậu. Cô bạn ấy học giỏi, lại xinh xắn, tính tình hòa đồng dễ mến. Chuyện cô bạn ấy thích cậu cả khối đều biết, họ nói cậu và cô ấy trời sinh một cặp, trai tài gái sắc rất xứng lứa vừa đôi. Tôi buồn lắm, tôi nảy sinh mặc cảm, tự ti, thậm chí còn đố kỵ với cô bạn ấy. Tôi xấu hổ, tôi chán ghét bản thân sao không nổi trội bằng người khác. Tôi lo sợ, sợ một ngày nào đó cậu thích cô ấy.

Một lần, trong hội thi chào mừng hội khỏe Phù Đổng, tôi thấy cậu chăm chú nhìn về phía đối diện, trùng hợp thay cô bạn lớp tôi đang đứng ở đó, tôi nhận ra những gì tôi lo sợ bấy lâu không phải là mơ mà là sự thật. Buồn có, thất vọng có, hụt hẫng cũng có, tôi lách mình qua khỏi đám đông đang reo hò, cỗ vũ, tôi trở về nhà mà lòng trĩu nặng. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi biết đau là thế nào, đau mà không thể khóc, chỉ có thể lẳng lặng rời cuộc vui để che giấu đi sự thất vọng tận đáy lòng.

Tôi rất muốn biết hình mẫu mà cậu thích là như thế nào, người đó có phải cô ấy không. Tôi hỏi cậu mà lòng rối bời. Kết quả câu trả lời mà cậu cho tôi không thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng mà ngược lại còn khiến tôi tổn thương.

Lần đầu cậu nói tôi phiền, lần đầu cậu nói tôi nói quá nhiều khiến cậu mệt mỏi, cậu muốn chặn tôi vì không muốn thấy tôi nữa. Đọc xong dòng tin nhắn đó, lòng tôi buồn vô hạn, đêm tôi không ngủ được, vô vàn nước mắt tôi rơi, giọt ngắn giọt dài, mặn đắng nhưng cũng không đắng bằng nỗi đau trong tôi khi ấy.

"Mình nói mình thích cậu", tôi lặp lại một lần nữa, vẫn không có câu trả lời, trong nháy mắt cậu xoay người bước đi bỏ lại tôi đứng đó như chưa từng có gì xảy ra. Khoảnh khắc cậu rời đi nhanh đến mức tôi không đủ thời gian để kịp nắm lấy tay cậu giữ cậu ở lại. Khoảnh khắc cậu bỏ đi, tuyệt tình đến mấy, nhưng cũng thật đúng lúc, đủ để tôi kịp nhận ra tình cảm của cậu ngay từ đầu vốn đã không thuộc về tôi.

Hai con người, hai tính cách hoàn toàn đối lập, người xốc nổi người lại quá điềm tĩnh, lạnh lùng. Hai chân trời, hai thế giới, hai suy nghĩ quá đỗi khác biệt. Tôi thấy cậu gần đến như thế nhưng không tài nào chạm tới. Tôi thấy cậu ngay cạnh bên nhưng không đủ dũng khí để ôm cậu thật chặt. Tôi biết bản thân nên dừng lại, tôi đâu thể không biết xấu hổ tự rút lui.

Khi hy vọng chỉ còn là đống tro tàn, tiếp tục theo đuổi, tiếp tục kiên trì và cố gắng sẽ được gì. Trời hôm ấy trong xanh và ấm áp lạ thường, hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng đáng tiếc người của ngày đó đã mãi xa rồi.

Người ta vẫn thường bảo rằng, tình yêu tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên, không hề mưu toan, vụ lợi hay dối lừa. Cũng phải, tình yêu tầm này đơn giản lắm vì đâu có nhiều vấn đề để lo toan. Hơn nữa, tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời người. Khi ấy, chúng ta mang trong mình đầy nhiệt huyết, hừng hừng ngọn lửa đam mê, những ước mơ, hoài bão lớn lao. Tuổi trẻ là dùng để yêu thương, hờn dỗi, dám nghĩ dám làm, dám yêu và dám hận. Yêu chân thành, yêu bằng cả con tim, yêu điên cuồng, cố chấp nhưng cũng là tình yêu mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất.

Tôi không còn đến trường sớm nữa từ dạo ấy. Tôi cố gắng đến trường thật trễ nhưng cũng vừa kịp trống đánh vào học. Nếu là mọi ngày, tôi sẽ đi đường vòng qua lớp cậu thì bây giờ tôi chạy một mạch thẳng vào lớp bằng con đường ngắn nhất. Mỗi lần tan trường tôi trở nên khẩn trương, vội vã thu xếp đồ đạc để kịp đuổi theo cậu. Nhưng bây giờ thì khác, tôi về muộn hơn, tôi bước thật chậm, thật chậm, chậm hết sức có thể, để cảm nhận thời thanh xuân tươi đẹp và nhiều mộng mơ của tôi đang lướt qua.

Chỉ vài tháng nữa là phải chia tay, tôi biết cậu đã định sẵn cho mình lối đi riêng sau khi tốt nghiệp và tôi cũng vậy. Tôi nhìn lại lớp học mà 3 năm tôi gắn bó, những hình ảnh cười đùa vui vẻ của cả lớp như lẫn nữa hiện ra, rồi tôi nhìn sang lớp cậu, chỗ cậu ngồi gần cửa sổ, tôi thấy dáng vẻ của một chàng thanh niên đang say sưa nghe giảng. Rồi những hình ảnh đó cũng lụi tàn, theo gió cuốn bay.

Thời gian thật tàn nhẫn, thời gian trôi qua để lại bao vấn vương, bao nhung nhớ không thể tỏ thành lời. Ký ức, hoài niệm vẫn còn lại ở đó nhưng ít nhiều cũng sẽ phôi phai theo tháng năm. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, làm lành những vết thương.

Ai rồi cũng sẽ khác, trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, biết đón chờ, biết trân trọng những gì đang có. Nếu có thể ngược dòng thời gian xuôi về quá khứ, tôi ước mình được nổi loạn một lần nữa, tôi ước có thể hét lên thật to những điều tôi đang nghĩ, sẽ nói hết những nhung nhớ, những vấn vương trong lòng, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi thích cậu nhiều ra sao, to thế nào.

Nếu một ngày nào đó vô tình gặp trên đường chắc cậu sẽ không còn nhớ tôi là ai, đã từng là gì với cậu, nhưng tôi biết chắc rằng tôi vẫn sẽ nhận ra cậu, chàng trai năm ấy tôi dùng cả tuổi xuân, sức lực để theo đuổi. Hoa phượng lại nở, trên con đường về nhà trải đầy hoa phượng.

Màu hoa phượng đỏ thắm như máu con tim, đỏ thắm như màu tình yêu tuổi học trò, rực rỡ như tình cảm tôi giành cho cậu những năm tháng ấy.

Nguyễn Ngọc Tú Anh