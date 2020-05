Một linh hồn tự do

I feel like I became a zombie

Not alive but I’m still walkin’

(Tôi cảm thấy mình như trở thành zombie, chẳng còn sống nhưng vẫn cứ bước đi)

Tôi cứ lẩm nhẩm theo lời bài hát, thấy mình cũng chẳng khác gì zombie. Ngày nào cũng như ngày nào, đến công ty cắm đầu vào làm công việc mà mình đã chán từ lâu. Cảm thấy mình chỉ đang tồn tại chứ không phải sống.

Hôm ấy, chẳng hiểu có điều thôi thúc, tôi mở một app viết thư và bấm vào cái tên BeeFree. Người mà chỉ có một điểm chung sở thích với tôi: cuộc sống. Thật ra bình thường tôi chỉ có hứng thú với những người có nhiều điểm chung với mình nhưng không hiểu sao lại nhấp vào profile của anh ấy.

----

BeeFree

Đừng ngại gửi thư nếu bạn muốn nói về cuộc đời.

30

Nam

Việt Nam

Chủ đề quan tâm: Cuộc sống

----

Chủ đề anh ấy quan tâm chỉ có một thứ, cuộc sống.

Lại chẳng biết có điều gì thôi thúc, tôi gửi cho anh một lá thư.

"Chào BeeFree,

Em là Duyên. Em thấy rối bời quá, công việc khiến em rất mệt mỏi. Sếp bảo em giúp chị ấy thêm 2 tháng nữa, vì tình cảm nên em cũng không nỡ từ chối. Nhưng cái cảm giác ngày qua ngày phải cố gắng làm việc mà mình không muốn làm em cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa. Làm tiếp thì có lỗi với bản thân, nghỉ ngay thì thì có lỗi với sếp. Anh cho em lời khuyên được không?

Cám ơn anh đã đọc thư, gửi anh cái tem đẹp nhất mà em có.

Và chúc anh một ngày tốt lành."

"Hi Duyên,

Cám ơn em đã tin tưởng gửi cho anh thư này. Ít nhất điều em làm được đó là dũng cảm đối diện và tìm cách giải quyết vấn đề của mình, trong khi nhiều người chấp nhận sống cùng sự mệt mỏi cho qua ngày.

Anh không biết nên khuyên em điều gì, nhưng mong em nhớ rằng, chỉ có chính bản thân em mới là người hiểu rõ nhất vấn đề của mình, và cũng chỉ có chính em mới có thể là người giải quyết nó. Chẳng ai khác có thể làm thay em điều này cả.

Duyên ơi, công việc không thể giết chết em, chính cảm xúc của em mới là thứ có thể làm điều đó. Vì vậy, hãy nhìn lại bản thân mình thật kỹ, xem xem em có đang bị những cảm xúc tiêu cực che mờ không? Nếu có, hãy chuyển hóa những cảm xúc này đi đã, một khi mọi thứ đã rõ ràng, em sẽ biết được mình thực sự nên làm gì.

Và rồi, cứ như vậy, BeeFree trở thành "người thầy tâm linh" của tôi từ khi nào không hay. Mỗi lần nhận được thư từ anh, tôi lại có một tràng aha-moment, về những điều tôi chưa từng được biết trong hai mấy năm cuộc đời.

Anh dẫn tôi ra từ chỗ mờ mịt ra ánh sáng. Anh chưa từng thực sự đưa ra lời khuyên mà anh chỉ cách cho tôi tự tìm lời khuyên cho chính mình.

Anh làm tôi thực sự tin vào câu nói "chẳng có nỗi đau nào nằm ngoài sự chữa lành của bản thân". Và cũng nhờ anh, tôi có thể làm healer của chính mình.

BeeFree luôn tạo cảm giác anh là người rất dịu dàng, từ tốn nhưng thỉnh thoảng anh cũng rất nghiêm khắc, chẳng ngại "đi vài đường quyền" cho tôi tỉnh ngộ, bỏ mấy cái chấp kiến kỳ lạ đi.

Có một số đoạn thư mà tôi nhớ mãi, mà thật ra có muốn quên cũng khó, vì thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra đọc lại, vẫn có cảm giác rung động như đọc lần đầu. Không phải rung động kiểu tình yêu nam nữ đâu, là kiểu rung động từ năng lượng tỉnh thức.

"Em biết vì sao em sợ người ta ghét mình không, vì em thiếu hụt tình yêu thương với chính bản thân mình đấy. Vì bên trong em không có self-love nên em mới cần nó từ bên ngoài.

Để yêu thương chính bản thân mình, em nên bắt đầu từ việc ngừng ghét bản thân cái đã. Mỗi khi có một cảm xúc tiêu cực, em nên ý thức về việc đó, chấp nhận rằng "à, mình đang cảm thấy... như vậy đấy" mà không phán xét bản thân. Chừng nào em còn mù mờ về những sự thật đang tồn tại trên người mình, chừng đó em chưa thể có yêu thương thật sự. Bởi có tỉnh thức mới có yêu thương đúng nghĩa.

Thần chú của anh như này: "Mình biết mình đang cảm thấy thất vọng, nhưng mình nguyện tha thứ cho bản thân. Để trả lại cho bản thân sự an yên, để không phát ra chất độc tinh thần nữa."

Hãy để ý đến những gì em ăn vào, và cả những thứ em đang đọc, đang xem, đang nói. Bởi vì em sẽ khó mà tích cực khi em chấp nhận để những điều tiêu cực đi vào tâm trí mình.

Hãy biết ơn tất cả mọi thứ hiện diện tromg cuộc đời em, từ những thứ em cho đi đến những thứ em được nhận. Nhất là luôn luôn biết ơn chính bản thân mình, bởi không ai khác, em là người tạo hạnh phúc cho chính mình.

Và hãy nhớ rằng, dù thế nào thì mình cũng xứng đáng được yêu thương."

Cách BeeFree sống rất thú vị, anh sống mà chẳng phải suy tính gì cả. Cứ tự do tự tại mà tận hưởng từng giây phút của cuộc đời. Anh bảo anh chẳng bao giờ lên kế hoạch cho việc mình làm, mọi thứ anh làm đều đi theo trực giác. Cứ như một chiếc lá rơi xuống mặt nước, nước chảy đến đâu, anh đi theo đến đó. Lúc đầu tôi cứ nôn nao chờ thư của anh, sau này hiểu rồi thì chẳng thèm chờ nữa, anh sẽ trả lời khi anh có hứng. Ừm, một kẻ kỳ lạ, nhưng tôi lại muốn được kỳ lạ như anh.

Tôi từng nghĩ BeeFree phải giàu lắm, vì thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Và đúng là anh giàu thiệt, giàu ở mọi phương diện.

"Thiểu dục tri túc và cho đi như một người giàu có thì sự giàu có sẽ luôn trở lại. Anh luôn nghĩ đến câu này: Khi bạn mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó (Paulo Coelho)."

Cũng khá lâu rồi tôi không gửi thư cho BeeFree, nghĩ chắc anh đang bận rộn với hành trình của mình, còn tôi cũng đang tiếp tục hành trình của chính tôi. Có lẽ thật lâu thật lâu sau, chừng nào tôi còn bước trên con đường tự do này, chừng ấy tôi vẫn không thể quên được anh.

Có lần tò mò quá tôi định hỏi thông tin cá nhân của BeeFree nhưng chợt nhớ đến đoạn thơ anh từng gửi, tự dưng cảm thấy cũng không cần thiết nữa.

"I’m not this hair

I’m not this skin

I am the soul that lives within" – Rumi

(Tôi chẳng phải mái tóc này, chẳng phải làn da này, tôi là linh hồn ngự trị bên trong)

BeeFree, chính là linh hồn tự do nhất tôi từng biết.



Trương Kim kiều Duyên