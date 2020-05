Mong em một cuộc đời an yên

Gửi An dấu yêu,

Lúc chị viết bức thư này tới em, trời đã bắt đầu vào hạ, năm nay chị không đón mùa Hè ở làng quê yên bình của chúng mình nữa, chị đã trở thành sinh viên năm nhất, vào đại học và đón cái nắng bỏng rát ở Hà Nội rồi này, An à. Còn ba ngày nữa là tới sinh nhật An, một buổi chiều vừa tan ca làm thêm ở cửa hàng, nắng hạ khiến chị đôi chút mệt mỏi, nhưng chị thật lòng muốn viết những dòng này gửi tới An bé nhỏ của chị. An yêu, chúc em tuổi 16 an yên.

An còn nhớ không, ngày đầu chị em mình gặp nhau? Một ngày mùa hè nắng oi nồng đó An, khi buổi chiều tan học về, trong cơn mưa mùa hè xối xả, chị bắt gặp hình ảnh một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, ngồi một mình lặng thinh dưới tán cây bằng lăng trong sân trường. Chị không hiểu sao, nhưng trong suy nghĩ của mình khi ấy, chị bỗng thấy em giống như một tinh cầu cô độc, lặng lẽ giữa hàng trăm người đang nháo nhác tìm chỗ trú mưa. Chị bước đến gần em, cố gắng nói thật to để át đi tiếng mưa ồn ã, rằng liệu chị có thể chở em về nhà không, mặc dù chị cũng không có áo mưa. Em ngước lên nhìn chị, chị nhớ lắm An, đôi mắt long lanh, ngấn nước của em. Đó không phải là những giọt nước mưa vô tình rơi vào khóe mắt, đó là những giọt nước mắt xúc động của em, mắt em đỏ hoe. Vừa cố gắng đạp xe trong cơn mưa tầm tã, chị vừa nghe thấy tiếng sụt sịt của em. Chị tự hỏi mình lúc ấy, cậu bé này có chuyện gì không vui ư?

Chị đến thăm An thường xuyên hơn kể từ lần gặp mặt đó. Mỗi giờ ra chơi ở trường học, chị đều cố gắng chạy nhanh nhất xuống lớp An học, để rồi lại đứng ở cửa thấy dáng hình nhỏ bé của em chạy ra, hớn hở với nụ cười trên môi khi thấy chị. Chị em mình cùng nhau ăn gói kẹo dẻo sáng nay chị đã lén lấy tiền ăn sáng mẹ cho để mua. An từng hỏi chị rằng chạy đi chạy lại thế này chị có mệt lắm không, chị lắc đầu nguầy nguậy. Không An à, chị không sợ mệt mỏi, chị chỉ sợ An không có bạn chơi, chị sợ An phải ngồi lặng thinh trong lớp dù rất muốn bước ra ngoài nắm tay kết bạn. An của chị không có bạn để chơi, chị là người bạn duy nhất của em. Bởi không ai muốn lại gần một cậu bé vốn mang trong mình căn bệnh thế kỷ di truyền từ người mẹ quá cố.

An từng nói với chị, An thương mẹ nhất trần đời, dù khi lên bốn tuổi, em chẳng còn được thấy khuôn mặt mẹ nữa. Ký ức về mẹ trong em tuy chẳng nhiều, nhưng đủ để em biết suốt những năm tháng đó, mẹ em đã vất vả và cực nhọc với cuộc sống thế nào, chống chọi với bệnh tật, sống trong niềm hối tiếc về những năm tháng tuổi trẻ lầm lạc. An nói, em là nỗi buồn của mẹ, đôi mắt em là vết hằn ký ức của mẹ, mẹ yêu em, nhưng mẹ ước rằng em chưa từng có mặt trên cuộc đời này, để em có thể bớt đau buồn hơn. Một đứa trẻ mới 8 tuổi có thể nói ra những suy nghĩ ấy, hẳn đứa trẻ ấy đã trải qua một chặng đời vất vả đến nhường nào.

"Gặp được chị, An vui lắm. Vậy là từ nay An có bạn để chơi cùng rồi".

Chị vẫn luôn nhớ câu nói ấy, vào ngày khai giảng cuối cùng chị em mình bên nhau. Hai đứa ngồi sau dãy nhà màu vàng, khi nắng vừa tắt. Em rủ chị ra bãi cát sau trường, cùng thả bóng bay đi, em muốn được thả bóng bay lên trời, biết đâu sẽ là lần cuối cùng chị em mình được đứng cùng nhau thế này. Chị nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em đổ trên nền cát vàng với chùm bóng đang lộng bay trong gió, chị đã khóc thật nhiều, An biết không. Chị có thể sẽ mất đi em, sau hôm nay phải không An?

Chị đứng sau An, bọn mình đứng cách nhau một khoảng như vậy, nhưng chị biết An cũng đã khóc, hai vai em run bần bật. Một ngày nắng đẹp như vậy, khi những chùm bóng bay bay về phía trời cao kia, chị đã mong rằng giá như cuộc sống này đối xử với em tốt hơn một chút nữa, rõ ràng giữa chị và em, chẳng phải là một mối quan hệ máu mủ ruột thịt, cách mà chị em mình gặp nhau cũng ngẫu nhiên như bất kỳ hai con người nào thế giới này vô tình va vào nhau thôi, nhưng chị chưa từng muốn mất đi em, chị muốn được che chở em, đứa em bé nhỏ của chị.

Những ngày tháng sau đó, em không đến trường nữa, căn bệnh mỗi lúc một nặng thêm, đến thăm em, cũng không dám bật khóc nức nở vì sợ em sẽ yếu lòng mà khóc theo. Chỉ biết nắm tay em, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nhưng An biết không, chị thực sự đau đến quặn lòng, cứ nghĩ đến mai này không còn nhìn thấy em nữa, chị không chịu nổi. Không có An, chị biết chở ai về nhà mỗi khi tan học, biết lấy ai để sẻ chia những viên kẹo dẻo trốn mẹ để mua, lấy ai để cùng thả bóng bay lên trời mỗi ngày khai giảng đến.

"Hãy sống thật hạnh phúc chị nhé. Vào đại học rồi chị nhớ viết thư cho An nhé, em muốn được nhìn thấy chị vào đại học thật vui vẻ. An biết ơn chị nhiều, vì đã trở thành bạn của An".

Chị vào đại học rồi này An à, và bảy năm qua, chị luôn viết thư cho em, không biết em đã đọc chúng chưa nhỉ? Chị nhớ em nhiều, chị xin lỗi vì nhiều lúc chẳng thể mạnh mẽ mà khóc thật nhiều mỗi khi nhớ về em. Chị muốn gặp em, một lần thôi cũng được, xin hãy đứng ở đâu đó để chị có thể vô tình mà nhìn thấy em một lần nữa được không. Em có sống hạnh phúc không, chị luôn mong rằng ở nơi xa ấy, em hạnh phúc với cuộc sống của mình, em hãy sống thật vui vẻ với mẹ nhé, em có thể nắm tay mẹ đi bất cứ đâu mà chẳng còn phải bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh nữa.

Đối với chị, An là người mà cho đến hết cuộc đời này, chị vẫn mãi khắc cốt ghi tâm. Cảm ơn vì đã để chị bước vào chặng đời ấy của em, dù chẳng thể chở che em nhiều, nhưng có thể cùng em chia sẻ những gánh nặng cuộc sống khi ấy, chị thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn đã cho chị động lực để sống hạnh phúc mỗi ngày, chị sẽ sống hạnh phúc vì mình, và vì cả An nữa. Cảm ơn vì đã gặp nhau và xoa dịu những nỗi buồn trong nhau như người bạn tâm giao.

Chúc An sinh nhật yên an yên, gửi đến em một cái ôm thật chặt, đừng lo nhé, chị sẽ mãi nhớ đến em, bằng tất cả trái tim này.

Thay vì nói sẽ không bao giờ lãng quên em, tôi chọn cách lưu giữ em mãi mãi trong tâm trí và trái tim. Đứa em nhỏ của tôi, mong em cả một cuộc đời an yên và hạnh phúc.

Đỗ Thị Khánh Bằng