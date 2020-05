Mẹ tôi không có chồng

"Ông xã cô đâu?" - "Tôi....bị chồng bỏ rồi".

Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi ai nhắc đến từ "chồng" trước mặt mẹ tôi. Có lẽ, đó là nỗi khổ tâm và là một vết thương nhức nhối không thể nào phai mờ trong tâm trí người đàn bà bất hạnh ấy. Và kéo theo đó, tôi cũng không có ba. Đối với tôi, tiếng gọi "ba" thân thương sao mà xa vời quá!

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Nói đúng hơn, đó không phải là gia đình của tôi, tôi sống nhờ nhà ông bà ngoại từ lúc lọt lòng. Ông bà tôi giàu lắm, có lẽ là một trong những gia đình giàu nhất trong xóm ở cái thời kì thập niên tám mươi. Nhưng sự khá giả của ông bà không đi song song với sự sung túc và giàu có của mẹ tôi. 18 tuổi có lẽ là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời con người. Thế nhưng, vào cái tuổi trăng tròn ấy, người đàn bà bất hạnh đó đã đi lấy chồng. Vì nhà ngoại tôi giàu, cộng với nhan sắc mẹ tôi mặn nên thời đó nhiều người theo đuổi lắm. Ở thôn bên có một gia đình tới hỏi cưới mẹ tôi, vì còn non dại nên lúc đó bà chẳng biết gì cả, thuận theo ý cha mẹ là điều nên làm.

Vì thế, nàng đã xuất giá về nhà chồng khi sự nghiệp chẳng có, suy nghĩ vẫn chưa thông. Và vì cuộc hôn nhân không có tình yêu trọn vẹn nên đó cũng chính là một mũi dao sắc nhọn đâm vào nhân duyên vợ chồng. Và từ đó, biết bao sóng gió đã phá hủy đi cuộc sống vốn dĩ trọn vẹn của người đàn bà ấy.

Năm 19 tuổi, mẹ tôi ly hôn. Và bạn biết không, biết bao con mắt người đời cay độc đã dòm ngó người phụ nữ tội nghiệp ấy. "Con nhỏ kia mới ly dị chồng hả mày", "Sống sao để cho chồng bỏ thì biết cái nết ra sao rồi". Thế là mẹ tôi bỏ quê ra đi vào năm 20 tuổi, bà ấy lên lên Sài Thành lập nghiệp. Bàn tay trắng với một số vốn ít ỏi do bà ngoại cho mượn, mẹ tôi xin vào làm một xưởng may quần áo. Công việc cũng không mấy suôn sẻ khi đồng lương không cao và cũng chẳng tích góp được nhiều tiền cho lắm. Thế nhưng, bằng mọi sự nỗ lực của mình, mẹ tôi không những chỉ làm công việc may vá mà còn đi làm nhiều công việc khác như là phụ hồ, đi bán vé số để chắt chiu từng đồng từng cắt cải thiện cuộc sống trong tương lai. Cái nghị lực phi thường ấy đã là phần nào khiến tôi cảm thấy thật tự hào vì có một người mẹ như thế.

Thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi cho đến hai năm sau, mẹ tôi đi thêm bước nữa. Người đàn ông này là người cùng thôn và cũng gần nhà mẹ tôi nữa. Cuộc hôn nhân cũng khá môn đăng hộ đối nên nhà ngoại tôi không ngần ngại mà chấp nhận liền. Thế là một trang sách mới đã mở ra đối với người đàn bà ấy. Hạnh phúc đã chạm tới thế giới của mẹ tôi một lần nữa. Vì kiến thức không có sẵn trong đầu nên sau khi cưới xong hai người chỉ biết làm công việc lao động bằng tay chân. Đừng tưởng tượng một cuộc sống vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc nhé, mà thay vào đó là một thời kì đen tối của nạn bạo lực gia đình đang hoành hành trong một thể chế xã hội. Nó như một mũi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào cuộc sống của người con gái ở độ tuổi hai mươi vừa trải qua một chuyến "lỡ đò". Người đàn ông tiếp theo ấy suốt ngày rượu chè, cờ bạc rồi gái gú. Ông ta chỉ biết thỏa mãn cái thú vui hiện tại của mình mà không hề để ý đến sự hiện diện của người vợ trẻ tội nghiệp. Thật đúng là tạo hoá đã ban cho mẹ một số phận nghiệt ngã đến như thế. Và vào ngày sinh con, mẹ tôi lủi thủi cùng với bà ngoại vào bệnh viện để đẻ ra đứa trẻ thơ ấy. Đó không ai khác đó chính là tôi – kết quả của cuộc hôn nhân lần hai bi kịch này. Sau khi sinh xong, người đàn ông ấy – tức ba tôi cũng không hề đến thăm lấy mẹ và tôi một lần mà còn đòi ly thân với bà ấy. Được khoảng nửa năm sau, mẹ mới đem tôi lên Sài Gòn lập nghiệp. Mẹ làm công việc bán vé số để có đủ tiền nuôi tôi khôn lớn, ăn học. Đến độ khi học hết lớp mẫu giáo, tôi được mẹ đưa trở về quê để học cấp 1 vì ở Sài Gòn không cho người có Sổ Hộ Khẩu ở nơi khác đến học tập. Thế là lúc đó đã dẫn đến thời kì đen tối của hai mẹ con tôi về sau.

Ba tôi đòi quay lại vì nghĩ cho tôi sẽ thiếu vắng đi tình thương của cha nên mẹ tôi đã đồng ý. Ông ấy làm mẹ có thai rồi lại bỏ chúng tôi mà đi, như một vòng tuần hoàn được lặp lại một lần nữa. Sinh đứa con thứ hai và cũng là em gái ruột của tôi hiện tại thì cái bờ vai của mẹ cũng sẽ đè nặng hơn để nuôi lấy hai chị em tôi. Mẹ làm rất nhiều việc từ những công việc hết sức nặng nhọc như "hốt phân bò" đến bắt ốc rồi bán vé số, bán đậu phộng... Mẹ làm tất cả những công việc cần có của những người cần nhân công để đủ tiền trang trải cho cuộc sống của chúng tôi. Và tôi cũng thật cảm ơn nhà ngoại đã cưu mang tôi về mặt ăn uống, quần áo để đỡ bớt gánh nặng cho mẹ tôi phần nào. Tính bà ấy không thích phụ thuộc nên có nhiều người bảo rằng "Nhà ông bà già mày giàu như vậy mà không tiêu xài thoải mái mà đi làm nhiều chi cho cực cái thân". Nghe câu đó, mẹ tôi cũng buồn lắm chứ nhưng vì sự nhẫn nhịn và không thích cãi cọ, nên bà đã cố gắng từng ngày để vừa có tiền nuôi chúng tôi ăn học, vừa có tiền xây một tổ ấm nho nhỏ để không phải nương tựa vào ông bà nữa khi họ đã đến tuổi xế chiều.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi năm tôi lên lớp bốn chuẩn bị vào lớp năm, mẹ tôi mới chính thức gửi đơn ly hôn lên toà án. Tôi vẫn còn nhớ như in vào cái ngày hôm ấy, tôi đứng trước các cô chú trong toà án để họ "hỏi cung" về gia đình tôi như thế nào sau đó mới chấp nhận bản ly hôn này. Họ bảo rằng, tôi chỉ được ở với ba vì tôi là con lớn, con lớn là phải sống cùng với ba mà. Nhưng thật may mắn biết bao nhiêu, người đàn bà ấy đã đứng ra xin chủ toạ giúp tôi được ở với mẹ. Vì ba tôi suốt ngày nhậu say xỉn thì lấy thời gian đâu mà quan tâm tôi, rồi thời gian ở đâu mà chăm lo cho việc học hành của tôi, rồi sau này, tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây.

Bạn biết không, tòa án họ đồng ý rồi. Họ đồng ý cho tôi sống với mẹ rồi. Tất cả là nhờ mẹ tôi, người phụ nữ ấy đã giúp cuộc sống của tôi trở nên thật ý nghĩa biết nhường nào.

Tôi hiện tại đang học lớp chín, chuẩn bị bước vào kì thi lớp mười với đầy rẫy những sự cạnh tranh khốc liệt, tôi mong mình sẽ hoàn thành bài thi thật tốt để sau này còn đỡ đần được mẹ tôi, để sau này có công ăn việc làm ổn định về tài chính để không lặp lại cái quá khứ đau khổ giống mẹ. Mẹ chính là nguồn động lực sống hết sức cao cả trong cuộc đời của con, mẹ còn mà vầng trăng, câu thơ ngọt dịu đưa con tới bến đỗ của lòng quyết tâm cao cả. Con thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều. Và, con ước rằng, giá như con có ba, giá như mẹ con có chồng thì sẽ tốt biết bao nhiêu, mẹ nhỉ...

Bảo Hân