Lựa chọn của thanh xuân

Gửi cậu,

Nhanh như vậy một năm lại vội vã trôi qua. Đã cùng nhau đi hết một vòng xuân hạ thu đông. Tháng tư đối với tớ vốn dĩ là một tháng bình thường nhất trong những tháng bình thường của năm. Nhưng có một tháng tư của năm ấy đặc biệt hơn bao giờ hết.

Tháng tư năm ấy chứng kiến một mối nhân duyên bất ngờ. Và tớ biết cả những năm sau này nữa, tháng tư sẽ luôn nhắc nhớ một điều đặc biệt. Điều đặc biệt của tháng tư, chính là cậu.

Tháng tư là lời nói dối của ai. Tớ với cậu thì mười phần đều là chân thật.

Tớ gặp cậu vào mùa hạ năm 17 tuổi, tại một trạm dừng chân tuổi trẻ. Nơi người ta chìm đắm trong cơn say của tình yêu và giấc mộng không thành thuở thiếu thời. Điểm chung duy nhất của chúng mình lúc ấy chính là có cùng một ước mơ hoa niên tuổi thanh xuân chưa bao giờ màu xanh.

Ánh nắng đầu mùa năm ấy, giống như ngọn lửa đam mê sáng le lói trong tim, khẽ rơi trên ánh mắt đong đầy nhiệt huyết. Nắng tháng tư mang màu hy vọng...

K&K vừa là trạm dừng chân đáng nhớ ấy, lại cũng giống như một bức tranh đầy những mảng màu sắc chúng mình cùng nhau tô vẽ về giấc mơ và tuổi trẻ của chính mình, bằng những hộp màu đổ đầy yêu thương, nhiệt huyết và đam mê. Là cả một chặng đường ghi dấu những bước chân không ngừng nghỉ của biết bao trái tim đang lớn, là một tình yêu đẹp và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Tớ luôn hy vọng chúng mình có thể cùng nhau đi lâu hơn, xa hơn, luôn đồng hành cùng nhau suốt một hành trình dài rộng của tuổi trẻ, cùng nhau đạt được ước mơ ngày hôm ấy. Giống như lời hứa hôm nào, như giấc mộng thuở ban đầu nguyên sơ của chúng mình.

Cuộc đời rất ngắn nhưng cũng rất dài, mà chúng mình không thể cùng nhau đi hết một cuộc đời. Khi đến một ngã rẽ nào đó, mình buộc phải đưa ra một lựa chọn, lựa chọn giữa một thứ mình yêu thích và một thứ không thể từ bỏ. Mà vốn dĩ, ai trong chúng ta cũng không phải là những kẻ giỏi lựa chọn. Nhưng cảm ơn cậu khi ấy đã chọn dừng chân ở đây, một trạm dừng chân nho nhỏ giữa rất nhiều trạm dừng chân khác. Cảm ơn cậu đã chấp nhận đánh đổi một điều gì đó để ở lại nơi này, tại thời điểm vẫn còn non trẻ mà chẳng mảy may một chút do dự. Bởi vì, chúng ta không phải là sự gặp gỡ vô tình của thời gian, mà là sự lựa chọn đẹp đẽ nhất trong những tháng năm rực rỡ của đời mình.

Tớ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các cậu, những thành viên K&K dù vẫn còn lại hay đã rời đi, đều để lại cho tớ nhiều bài học quý giá. Tớ không trách cậu vì đã rời đi trước, chỉ hy vọng dù là vì bất cứ lý do gì, khi phải nói lời tạm biệt, cậu cũng sẽ không hối hận đã từng chọn ở lại nơi này. Vì mọi sự gặp gỡ - chia ly, vui - buồn trong cuộc sống đều mang một ý nghĩa sắp đặt riêng. Mà tất cả các cậu đều là những mảnh ghép đáng giá trong tuổi trẻ của tớ, là điều may mắn nhất mà định mệnh đã sắp đặt cho tớ, là món quà xinh đẹp nhất thanh xuân tớ được.

Sau này, tớ sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều trạm dừng chân khác, nhưng ánh nắng đầu mùa năm ấy tớ vẫn giữ làm ngọn hải đăng thắp sáng khoảng trời của riêng mình. Là thanh bình, an yên giữa thế giới hỗn loạn và xô bồ. Dù có bao lâu đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng có một tháng tư là minh chứng cho một cuộc gặp gỡ không thể nào quên.

Tháng tư của một năm nào đó, mình sẽ lại nhớ nhau thôi...

Mai Hoàng