Lời tỏ tình tháng 4

Ngày cá tháng tư, năm chúng ta 19 - 20 tuổi, tôi quyết định tỏ tình với cậu lúc 0h30.

- Cảm ơn cậu đã trở thành một phần trong thanh xuân của tôi. Cái thanh xuân chỉ lẳng lặng ngắm cậu đá cầu ngoài sân trường cũng đã 7 năm rồi đấy! Thật xin lỗi vì đã giữ hình ảnh của cậu lâu như vậy trong trái tim của tôi!

Tin nhắn đã soạn ra, tôi muốn xóa đi nhưng không may ấn vào nút "gửi".

- Ai vậy?

Tin nhắn của cậu gửi đến khi tay tôi còn đang run lên.

- Giờ phải buông rồi. Cậu không cần biết là ai đâu!

Tôi trả lời. Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn nữa, trái tim trong lồng ngực càng co bóp dữ dội hơn.

- (mặt cười)

- Phải biết chứ!

- Give me a hint (Cho tôi một gợi ý)

- The first letter of your name? (Chữ cái đầu tiên của tên bạn?)

Cậu ấy muốn tôi đưa ra vài gợi ý nhưng nếu nói ra chữ cái đầu trong tên tôi, có lẽ cậu ấy sẽ biết tôi là ai mất. Bởi tên của tôi rất hiếm.

- Cậu sẽ không nhớ đã giúp một cô gái năm lớp 6- đó là tôi. Ngày cậu gãy tay năm lớp 7 dù rất muốn chạy đến hỏi thăm nhưng tôi chỉ... im lặng. Hôm ấy, vô tình lướt Facebook chỉ là... phát hiện ngày cậu đăng bài trên confession của kinh tế quốc dân, năm chúng ta học lớp 11 là ngày tôi tròn 17 tuổi!

Tôi gửi cho cậu thêm một tin nhắn đầy mơ hồ mà chỉ có tôi biết đáp án.

- Hả?

- Khó quá!

- Chịu thôi nói vu vơ vậy tôi cũng chẳng biết cậu là ai cả.

Tôi đương nhiên không thể cho cậu biết tôi là ai bởi tôi sợ hãi cậu sẽ phản ứng với tôi như thế nào.

- Ngủ đi. Muộn rồi. Nhớ giữ sức khỏe nhé. Tôi không mong một ngày cậu trở thành bệnh nhân của tôi.

Khi nhắn tin cho cậu, tôi đang học đại học để trở thành một bác sĩ tâm lý.

- Sợ thật .

- Sao không inb bằng nick chính

- Mệt ghê!

Biết sao không chàng trai tôi thương nhớ. Tôi không đủ dũng khí để cậu biết tôi là ai.

- Vốn đã muốn buông chính phụ đều vậy thôi. Chỉ là, nói ra rồi thật dễ chịu.

Tin nhắn cuối cùng nhắn xong chính là lúc Facebook thông báo cậu gửi lời mời kết bạn với tôi nhưng cũng là lúc tôi ấn khóa Facebook của chính mình. Và, nước mắt của tôi cũng rơi xuống.

Chàng trai mang theo cả một thời thiếu nữ của tôi. Thích cậu chính là một sự việc ngoài ý muốn của tôi.

Hôm ấy - một ngày hạ năm tôi 12 tuổi. Nắng nhè nhẹ và mái hiên trường còn đọng lại những giọt mưa. Cậu đứng đó vô tư cùng bạn bè đùa nghịch. Chỉ vì một nụ cười và đôi mắt của cậu mà tôi lọt vào mơ mộng.

Cùng học chung trường với cậu 7 năm là 7 năm học lặng thầm thích cậu. Thích cậu nhiều đến nỗi chẳng dám đến gần, chẳng dám cùng cậu đi chung một con đường ngắn ngủi dù rằng đường về nhà của chúng ta chung một hướng.

Vì ngốc nghếch, vì tự ti, vì những lý do tự mình lấy làm cái cớ của mình, tôi vẫn chỉ âm thầm thích cậu không dám nói ra. Chỉ là một cô gái bình thường trong biết bao cô gái bình thường khác xung quanh cậu. Có lẽ vì vậy mà tôi càng chẳng biết nói với cậu điều gì, nói với cậu ra sao.

Kết thúc cấp 3, tôi cũng chẳng còn gặp được cậu. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng lặng thầm ngắm cậu. Hôm ấy là buổi prom cuối cấp, là lễ trưởng thành của chúng ta. Tôi mặc một chiếc đầm trắng tinh, còn cậu mặc một bộ đồ màu đen thẫm. Hôm ấy, cây hoa sữa của trường trổ bông (một cây hoa sữa nồng nàn của tháng năm nóng bức ). Cố tình kéo cô bạn thân ngồi dưới cây hoa sữa trò chuyện nhưng mắt vẫn luôn nhìn cậu cùng các bạn nữ khác vui vẻ chụp ảnh trong cả tá người...

Đôi lúc tôi thấy mình thật biến thái bởi bao năm rồi mà vẫn luôn tìm kiếm cậu trong đám đông như vậy!

Lên đại học, chỉ một học kỳ cũng có thể khiến con người thay đổi đi một chút. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi trưởng thành hơn, vốn là người trầm lặng, tính cách tôi lại càng thêm trầm ổn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và cũng nhìn già dặn hơn cái tuổi 19.

Đi học, làm công tác đoàn thể, làm việc bán thời gian, chạy dealine cứ thế mà kéo tôi xa dần với một vùng đất ngây ngô, thiếu nữ in sâu bóng hình cậu.

Rồi, cũng có những anh chàng muốn cùng tôi thân cận. Một anh khóa trên học chung lớp tín chỉ, một cậu bạn cùng khoa, một cậu bạn cung khóa, một cậu bạn cùng chi hội của thành phố và cả cậu bạn quen qua cô bạn thân học ở trường khác.

Tôi đã không đồng ý một lời tỏ tình từ chàng trai nào cả bởi khi họ tỏ tình, cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Lúc ấy, trái tim tôi... thực sự rất đau. Tôi đã ngậm ngừng nói dối họ:" Em... đã có người yêu rồi! "

Ngày sinh nhật cậu năm nay, khi cậu qua tuổi 19 để bước sang cánh cửa của tuổi 20, tôi đang làm lễ tân tiếp khách cho một đám cưới sang trọng. Mẹ cô dâu có hỏi chuyện: "Cháu xinh xắn, dễ thương thế này chắc nhiều anh theo lắm nhỉ, nếu có người yêu chắc được cưng lắm đúng không?" .Tôi chỉ cười gượng gật đầu, tâm trí hiện lên tên của cậu.

Mùng hai tết năm nay, đã xảy ra một chuyện khiến tôi đã tức giận mà lệ tuôn. Đó là một điều tồi tệ nhất tôi từng có: Nhà gã hàng xóm mang tiền sang " hỏi cưới" tôi- một cô bé mới chỉ bước qua tuổi 18 không lâu. Cậu có thể hiểu chăng cái cảm giác của một người bị coi như món hàng đem ra mua bán? Lúc ấy tôi đã nghĩ giá như, chỉ là giá như... giá như lúc này được cậu ôm vào lòng... giá như cậu là bạn trai của tôi... giá như được nghe giọng của cậu... giá như... giá như...vẫn chỉ là giá như.

Dịch Covid -19 bùng nổ dữ dội. Trước Valentine vài ngày, tôi đọc được một bài viết có tựa đề: "Bạn trai tôi đã chết ở Vũ Hán". Tôi lặng người thương tâm. Nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế gian này cậu... vẫn thế đúng không.

Ngày 1/4 là ngày nói dối. Cũng là ngày tỏ tình của những người yêu đơn phương người khác mà chẳng dám nói ra. Được đáp trả bằng tình cảm là may mắn còn nếu không, coi như đang lừa người khác vậy! Được ăn cả, ngã về không. Dối gì ai nỡi dối tình. Tôi lấy hết dũng khí nhắn tin và... cậu nhận được lời tỏ tình của tôi.

Chẳng có hồi đáp, nhưng tôi mãn nguyện bởi mình đã nói ra. Tôi đã thích cậu nhiều như vậy, đến nỗi vì cậu mà trở thành một đóa hoa si, đem cậu biến thành một tín ngưỡng trong tim mình. Mãn nguyện vì đã thích thầm cậu lâu đến thế. Mãn nguyện vì cả một thời thiếu nữ, tôi đã có một người để thương.

Giờ đây, khi quay đầu nhìn lại, tôi thực sự khâm phục chính mình. Khâm phục bản thân thích cậu lâu đến thế. Tôi nuối tiếc thời thiếu niên chẳng thể bên cậu. Tôi không may mắn được cùng cậu đi hết thanh xuân. Tôi ngưỡng mộ người con gái sẽ cùng cậu già đi mỗi ngày.

Muốn đứng trước cậu nói câu "Tớ thích cậu" , càng muốn kêu cậu một chút "Anh! Em yêu anh " nhưng... vẫn nên nói một câu chân thành nhất, phù hợp nhất với quan hệ của chúng ta:

"Tôi chúc phúc cho cậu- Người tôi không thể quên".

From: Hira To: V