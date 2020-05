Hồi ức chim cánh cụt

Chim cánh cụt không bay được. Điều này ai cũng biết. Ấy vậy mà tôi đã nhìn thấy một chú chim cánh cụt biết bay rồi đấy.

Như bao bạn bè cùng trang lứa khác, tôi cũng trải qua những năm tháng phổ thông với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhớ lại thời gian trước, lý do tôi chọn trường cấp ba rất đơn giản: gần nhà. Sau những ngày tháng đạp xe đi học dưới thời tiết thất thường của Hà Nội, tôi quyết tâm chọn trường gần để tiện đi lại. Quả thực, tôi không mong chờ nhiều ở nơi tôi sẽ đến. Tôi chỉ muốn có những tháng ngày sống bình yên, tập trung học hành và thi đỗ đại học. Những lúc giải lao, thay vì chạy xông xáo khắp nơi nô đùa cùng bạn bè, tôi thường đưa mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời xanh, nhìn ngắm từng đám mây trôi lững lờ, như tình cảnh hiện tại của mình - vô định và chán nản. Văng vẳng trong đầu tôi luôn là những câu nói: "Phải thi đỗ đại học điểm cao. Phải sớm tìm được công việc ổn định. Sớm lập gia đình".

Cuộc sống không ai có thể lường trước điều gì. Sự xuất hiện của một chú chim cánh cụt ngồi bên cạnh đã vẽ những sắc màu mới lạ trong bức tranh bình lặng của tôi. Vóc dáng nhỏ bé cùng dáng đi lạch bạch đá sang hai bên, tôi thầm nghĩ biệt danh này thực sự rất đúng với cậu - lùn lùn nhưng trông rất đáng yêu. Tôi cứ nghĩ mình trầm tính lắm rồi mà cậu còn trầm lặng hơn tôi. Dù kiệm lời nhưng tôi vẫn có nhu cầu giao tiếp cơ bản. Mặc dù ái ngại nhưng tôi vẫn mở lời trước bằng những câu nói bâng quơ. Không ngờ cậu đáp lại một cách nhiệt tình, đến mức tôi phải choáng ngợp. Hóa ra cậu chỉ ngại mở lời trước chứ không ít nói như vẻ bề ngoài.

Sau ngày hôm đó, cánh cụt chủ động hoàn toàn trong cuộc nói chuyện. Mỗi ngày đến trường, cậu luôn là người vẫy tay cuống quýt, lạch bạch chạy đến đi cạnh tôi từ lúc đến lớp cho đến khi tan học. Cậu nói đủ mọi thứ trên đời, từ những điều nhỏ nhặt khiến cậu tức giận, miệng dài ra cho đến ước mơ, hoài bão tuổi trẻ. Những lúc như này, tôi cảm thấy cậu thật nhiệt huyết và tỏa sáng. Cậu mong muốn giành giải quốc gia môn Sử và trở thành nhà giáo. Nhìn những tia sáng ánh lên trong đôi mắt, khóe môi khẽ cười khi tập trung kể, tôi biết cậu có mong đợi rất lớn. Mỗi lời nói của cậu đều rất hợp ý tôi. Từng bước từng bước, cậu nhẹ nhàng tiến vào trái tim tôi.

Trái với những kỳ vọng và nỗ lực, cậu không đỗ vào đội tuyển Sử năm lớp 11. Điều này tạo nên áp lực tâm lý rất lớn trong những bước đi đầu trên hành trình tiến đến giấc mơ của mình. "Cánh thì bé mà bầu trời ở tít trên cao, có lẽ chú chim này cần sự giúp đỡ nho nhỏ", tôi bất chợt suy nghĩ. Không hiểu sao một thoáng suy tư lại biến thành quyết tâm của tôi, giúp đỡ chú chim này vươn đến bầu trời rộng lớn.

Việc đầu tiên tôi cần làm là xốc lại tinh thần cho cậu. Tôi trút bỏ bộ áo tôi vẫn mặc hằng ngày, không còn trầm lặng, không còn chán nản, không còn ngại ngùng. Điều tôi muốn giờ đây là hình ảnh của cậu trước đây. Giống như những gì thầy tôi từng nói: "Gặp nhiều thành quen, quen nhiều thành nhớ, nhớ nhiều thành yêu". Lúc này đây, có lẽ tôi chỉ hành động bất giác chứ không nghiền ngẫm quá nhiều câu nói đó.

Giờ đây, bạn bè ai cũng bất ngờ với vẻ hoạt bát và độ thân thiết của tôi với cậu. Tôi luôn là người hớn hở nói lời chào mỗi khi gặp cậu, mua cho cậu ly trà sữa giải nhiệt trong những ngày hè oi ả, chủ động kéo dài câu chuyện tuổi học trò. Dần dần tôi đã tìm lại hình ảnh chú chim cánh cụt mà tôi luôn mong nhớ ngày trước, tuy nhỏ bé nhưng luôn mãnh liệt, tràn đầy sức sống. Khi nghe tôi nói, tôi tin vào bản thân cậu và sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ của mình, thoạt nhiên tôi nhìn thấy có đôi cánh của cậu giang rộng, tỏa sáng đến chói lòa. Khoảnh khắc này, tôi như một ông bụt hiền bước ra từ truyện cổ tích để biến ước mơ của nàng lọ lem trở thành hiện thực.

Sau khi tham khảo những kinh nghiệm từ anh chị thi trước, tôi tức tốc đi mua những tài liệu ôn thi cho kì thi năm sau. Những lúc mệt mỏi, tôi luôn xuất hiện với hương vị trà sữa ưa thích trên tay để ngắm nhìn đôi lông mày lá liễu giãn ra cùng gò má lúm duyên dáng. Cậu tập trung đến mức quên đi cả ngày sinh nhật của mình. Cậu vỡ òa khi tôi xuất hiện với chiếc bánh sinh nhật trên tay "Cánh cụt ngốc sinh nhật vui vẻ". Cậu ước rằng lần này sẽ thi đỗ giải quốc gia. Tựa như vị ngọt của chiếc bánh quế, tôi muốn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào khi ở bên cậu.

Ngày mà cậu nhận kết quả lọt vào vòng thi quốc gia cũng là lúc những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Vì khối lượng kiến thức lớn nên cậu sẽ nghỉ hẳn trên lớp để tập trung ôn luyện. Mất đi sự quen thuộc vốn có, tôi hoảng loạn tìm cách lấy lại sự cân bằng trước đây. Dù không còn gặp mặt nhau, tôi liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình cậu. Nhưng đáp lại đó là những dòng phản hồi ngắn ngủi, cùng sự giận giữ khi tôi làm phiền cậu quá nhiều. Những khi cậu cần lên lớp, sự khó chịu trong tôi trỗi dậy khi tôi thấy cậu vui vẻ trò chuyện bên người khác, khiến tôi ngoảnh mặt bước đi khi cậu tiến lại mở lời chào. Đỉnh điểm sự việc là khi tôi mắng cậu không tôn trọng tôi trước mặt bạn bè khi cậu rủ thêm người khác trong cuộc hẹn của hai đứa. Dù thấy mình có phần quá đáng khi làm vậy nhưng cơn giận đã lấn át lý trí, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Tôi muốn cậu nhìn nhận tôi ở một vị trí khác. Tôi muốn hét thật to hỏi cậu: "Đối với cậu tôi là gì?". Đáng tiếc, tất cả chỉ được giữ trong lòng, lời không nói ra tất cả chỉ là vô nghĩa.

Qua một vài ngày, tôi chủ động bắt chuyện lại với cậu. Tôi ngỡ ngàng khi thấy cậu hất tay tôi ra, lẳng lặng bước đi chỗ khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình và cậu xa cách đến thế. Tôi càng giơ tay nắm lấy thì cậu lại càng cách xa tôi. Tôi không thể ngờ mọi việc có thể thành ra cơ sự này. Nhưng tôi cũng có tự tôn của bản thân, tôi không cho phép mình nhún nhường nên tình hình tiếp diễn đến những ngày hè cuối cùng ngắm hoa phượng rơi.

Khoác trên mình bộ com-lê trong ngày chụp kỷ yếu, tôi nóng lòng tìm cơ hội phù hợp để chụp ảnh cùng cậu. Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu đều chủ động tránh xa. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình – đạt được giải nhì Sử quốc gia. Tôi thấy được đôi cánh rực rỡ hơn bao giờ hết nhưng nó lại tỏa ra sự lạnh lẽo đối với riêng tôi. Cậu đã có thể tự dang cánh đến phương trời mơ ước, một thế giới không có tôi. Tôi không ngờ rằng đến ngày cuối cùng rồi cậu vẫn giận tôi, coi nhau như người xa lạ.

Kìm nén nỗi sầu khôn tả ở trong lòng, tôi gắng gượng chụp nốt tấm hình kỷ yếu cả lớp rồi bỏ về. Đau lòng hơn tôi phát hiện ra cậu đã hủy kết bạn trên facebook. Giờ đây tôi mới thấu câu nói: "Sự im lặng có thể giết chết mối quan hệ". Nhưng đã quá muộn. Tất kỷ niệm hai đứa đã hoàn toàn bị xóa nhòa, không thể cứu vãn.

Thời gian làm ta dần quen với mọi việc. Sai lầm khiến ta mạnh mẽ, trưởng thành hơn trên đường đời. Thi thoảng, tôi vẫn vào facebook cậu, lặng lẽ quan sát cuộc sống cậu thế nào. Có lẽ chỉ cần cậu sống vui vẻ, mối quan hệ này tiếp tục im lặng thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Dẫu vậy, trong thâm tâm tôi vẫn luôn đau đáu hai chữ giá như. "Giá như bản thân kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Giá như tôi không cố chấp, mở lời xin lỗi. Giá như tôi không giữ những lời muốn nói trong lòng mình".

Được gặp cậu quả là điều kỳ diệu trong cuộc đời này. Cảm ơn cậu vì đã là một khoảng trời vang vọng trong tôi những ngày tháng cấp ba rực rỡ.

Trương Văn Minh

