Gửi anh, kỉ niệm mang màu ngọc bích của em

Mình bê ghế ngồi thẳng mặt vào trời, để thứ ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi của mảnh đất lạnh giá này phả vào da thịt mình. Được một lúc trời bất chợt đổ cơn mưa, lạnh lẽo, đìu hiu và cô quạnh. Bỗng dưng lòng mình lại miên man mải miết về những điều xưa cũ, về những ước ao xưa cũ, về với hình bóng một con người đã đi ngang cuộc đời mình, mang theo ước ao nhỏ bé của đời mình...

Kết thúc năm tư đại học, mình vào miền Nam thực tập trong một văn phòng du lịch nhỏ, nơi có một anh chủ nghiêm khắc, giỏi giang, và một đứa nhân viên đang rụt rè sợ hãi với việc ngày ngày phải đối mặt với hàng trăm con người mặt lạnh tanh, khinh khỉnh và sợ hãi vì không thể hiểu kịp và nghe kịp người ta nói gì. Cảm thấy lo sợ đến bật khóc vì hối hận vì sao lại học thứ ngôn ngữ của những con người sống không có nụ cười này. Những ngày đầu tiên đó nó ám ảnh cho đến tận bây giờ...

Anh đến với mình vào tuần cuối cùng của kì thực tập, người đàn ông chững chạc, cứng rắn và đầy trưởng thành. Anh nhờ mình tư vấn các tour du lịch quanh Mũi Né bằng giọng tiếng Anh lơ lớ, thỉnh thoảng bằng tiếng Nga. Mình mừng lắm, vì cuối cùng sau một khoảng thời gian dài mình cũng được về với ngôn ngữ thân quen. Mình chính xác là vừa nói vừa múa, vừa nói vừa cười, mình giới thiệu cả cái đất Phan Thiết một thôi một hồi, chắc phải cả tiếng đồng hồ. Nghĩ lại chắc lúc đó mặt mày mình phải ngộ nghĩnh lắm hay sao đó mà mình thấy anh chỉ đứng lặng thinh mỉm cười và nghe, không cắt ngang 1 câu nào.

Sau khi im lặng lắng nghe, anh ngỏ ý muốn mua một tour đi câu cá, và hỏi rằng: "Can I invite you to go with me"? (Liệu anh có thể mời em đi với anh không?). Mình đơ một chặp rồi bảo, em đi thực tập nên không thể nào mà xin nghỉ đi với anh được. Thế là anh dẫn mình vào gặp chủ, bảo anh muốn mua tour này và xin dẫn theo mình. Chính từ giây phút đó, mình đã chạm tay tới được câu chuyện tình mà mình đã mơ mẩn hằng đêm từ những ngày còn nhỏ.

Đi bên anh, chỉ cần có bất cứ ai lạ tiến gần mình, anh đều choàng tay ôm vai mình, sau đó, anh sẽ nhẹ nhàng thả vai mình ra và bảo rằng: "Đừng sợ, có anh ở đây- Don’t worry, I am here". Anh lo lắng cho mình từng li từng tí, lúc cùng ăn trưa với đoàn, lúc ngồi trong bàn, ai cũng mời rượu nhau, riêng anh không uống, vì anh bảo em không thích rượu. Anh dẫn mình về gặp chủ khi tour kết thúc, anh sợ mình bị chủ giận vì bỏ việc đi chơi dù đã xin phép, nên không để mình tự vào đến nơi, mà anh dẫn mình đến tận văn phòng, anh kể rằng hôm nay mình đã tốt như thế nào, đã nói tiếng Nga nhiều ra sao, anh đã thưởng thức tour hay ho như thế nào, anh nhờ mình đã biết được thêm bao nhiêu... Khi cảm nhận chủ đã vui vẻ và hài lòng thì anh mới chào tạm biệt và ra về.

Tối đó anh sang và mời mình đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, có nến, có rượu, có tiếng nhạc du dương, và anh nói: "Anh chưa từng thấy ai đẹp và có đôi mắt sáng chân thành như em". Nghĩ lại lúc đó, mình phải nói là mình tàn tạ, nguyên một cây đồ đi từ lúc sáng, đến tối vẫn chưa được về nhà để đẹp đẽ mà đi ăn nhà hàng, tàn tạ và héo queo vầy mà mình được khen, được nâng niu và chăm sóc như một nàng công chúa thật sự...

Ngày sau anh vào văn phòng, chỉ để nhìn thấy mình, và nắm tay mình, vì anh biết không thể mời mình đi đâu được nữa, anh sợ chủ sẽ mắng. Anh nhắn mình ra ngoài và mời mình tối nay ăn tối tại khách sạn của anh, bên bờ biển, nhìn thật sâu vào mắt mình và chân thành anh mong mình đến.

Mình không thể chối từ người đàn ông đó, vì mình cảm nhận được sự chân thật và tình cảm trong đôi mắt anh. Đôi mắt màu xanh nước biển, màu xanh bầu trời, đôi mắt như chứa đại dương cuộc đời mình, đôi mắt thẳm thẳm sâu và bao la rộng lớn. Thực sau này khi nghĩ lại mình tự hỏi sao lúc đó mình không sợ nhỉ? Sợ rằng người đàn ông to lớn ấy sẽ làm gì mình, sợ rằng tối đó mình không thể về được? Chẳng hiểu sao mình chỉ thấy lúc đó trong người mình hiện lên niềm tin mãnh liệt vào người đàn ông này, người đàn ông mình gặp mới vài ngày...

Anh và mình ngồi bên nhau bên tiếng sóng biển rì rào, kể cho nhau nghe những câu chuyện của cả hai, anh kể cho mình cuộc đời anh, kể về việc anh đã từng là một người như thế nào, từ hai bàn tay trắng, từ 15 USD của một người bán báo cho anh mượn trong lúc khó khăn, sau này anh đã quay lại để cảm ơn ông ấy bằng một công việc khác ở công ty của chính anh. Anh nói với mình rằng anh biết cuộc sống này khó khăn nhường nào, cuộc đời này bao la và rộng lớn ra sao, và anh không biết làm thế nào vì anh sắp phải về nước, không biết làm thế nào để có thể gặp được nhau lần nữa...

Hai đứa kết thúc bữa ăn và đi dạo trên biển, một bờ biển dài không có ánh đèn nào cả, chỉ có ánh trăng vằng vặc soi chiếu vào gương mặt và đôi mắt của hai đứa mình. Anh bất thình lình nhấc bổng mình lên, sau đó xin lỗi và xin được ôm mình vào lòng, thì thầm một câu: "You are an angle". Anh bảo rằng cuộc đời anh chưa từng tin thiên thần là có thật, cho đến khi anh gặp em. Mình nói với anh em chưa từng nghĩ những giấc mơ trong đời em sẽ trở thành hiện thực, cho đến khi em gặp được anh. Và rồi dưới cái ánh trăng đêm ấy, anh hôn mình, nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mình tan ra với tiếng sóng vỗ, với vòng tay và môi hôn ấy. Anh xin lỗi vì đã hôn mình vì chưa được phép, nhưng vì anh không biết nếu không phải là bây giờ, thì không biết là bao giờ anh mới có thể. Và lại ôm mình vào lòng, hứa rằng anh sẽ đưa em về, em đừng sợ...

Anh có hỏi mình một câu mà đến bây giờ mình vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào: "Khi anh về nước, điều em nhớ nhất là gì?". Em không biết điều em nhớ nhất là gì, em chỉ biết rằng từng giây ta gặp nhau, từng đường nét trên gương mặt anh, từng cử chỉ yêu thương và chăm sóc nhỏ bé ấy của anh đến bây giờ trong em vẫn rõ ràng như mới hôm qua đây. Em đã đến được Moscow, đã gần và rất gần anh, nhưng em quyết định cất anh vào quá khứ của đời mình. Mặc dù em không ít lần đã vẽ ra một căn nhà nhỏ với xung quanh là tuyết trắng bao la, bên cạnh lò sưởi cùng cây thông lấp lánh, anh ôm em và thì thầm: You are my angle baby...

Giờ đây khi ngồi nhìn ra ô cửa với những hạt mưa kéo theo mùi hơi đất âm ẩm của nước Nga, em nhớ anh, nhớ nụ hôn đêm hôm ấy, và nhớ giấc mơ này tha thiết. Người ta hay nói rằng thực ra tình cảm không vĩnh hằng, cái vĩnh hằng là kỉ niệm, là cảm giác mà chúng ta đã cùng trải qua, và với em giờ đây là chúng ta trong đêm trăng ấy.

Anh ơi, anh có khỏe không, anh đã có gia đình hay chưa? Anh có sống tốt không? Và anh có còn nhớ em không? Người đàn ông mang nỗi nhớ màu xanh ngọc bích của đời em! Người đàn ông không bao giờ quên được của đời em...

Moscow 06/05/2020. Cveta.

Bảo Ngọc