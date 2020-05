Ex-Girlfriend

Tôi chưa bao giờ đặt tình yêu lên làm điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cho nên khi yêu, dù cho cảm thấy bản thân mình rất chân thành, nhưng tôi không có cảm giác rằng mình sẽ không sống nổi nếu thiếu vắng người yêu. Cho đến khi tôi chia tay với em, mọi quan điểm đều thay đổi. Không còn em, tôi vẫn

sống, đúng, nhưng tất cả thì tan vỡ.

Tôi và em quen nhau khi học chung cùng lớp Đại học. Tôi nhận ra em thích mình khi nhiều lần bắt gặp ánh mắt em tìm tôi trong đám đông, rồi lại ngoảnh mặt đi khi bị phát hiện. Tôi cũng có cảm tình với em. Rồi tôi là người tỏ tình trước và bị em từ chối. Em nói quê hai đứa xa nhau, yêu nhau rồi rồi sau này sẽ như thế nào. Miệng nói vậy nhưng tim em lại đập nhịp khác. Thứ tình cảm nhẹ nhàng từ em cứ bao trùm lấy tôi. Rồi chúng tôi hẹn hò, yêu nhau, tình cảm theo năm tháng lớn dần lên. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc mà bản thân tôi cũng không nhận ra. Cách em quan tâm, chăm sóc tôi khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Người ta nói, con cái thường có xu hướng tìm kiếm bạn tình có tính cách giống bố mẹ, có lẽ điều này là đúng. Có lần tôi đã nói với mẹ rằng, hôm nào đó sẽ đưa cô ấy về ra mắt. "Cô ấy rất giống mẹ", tôi nói.

Chúng tôi trải qua những năm tháng sinh viên cùng với vui buồn giận hờn của tình yêu nam nữ. Trong thời gian làm khoá luận tốt nghiệp, tôi nói lời chia tay. Chúng tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Em đến phòng tôi, nằm cạnh tôi, đồng ý thật nhanh và hồn nhiên khi tôi đưa ra đề nghị đó. Tôi yêu nhất sự ngây thơ, hồn nhiên của em. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được khoảnh khắc đó, giá như em níu kéo, có lẽ tôi sẽ không khóc. Nhưng không một câu nói, không sự chống đỡ nào cả, em chấp nhận chia tay để chiều theo ý của tôi như em vẫn luôn chiều chuộng tôi.

Đến giờ tôi vẫn không biết vì sao tôi lại muốn chia tay, có lẽ tình cảm khi phát triển đến một ngưỡng nhất định nào đó, sẽ tạo ra thử thách. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách như vậy, cùng nhau chân thành, để rồi cuối cùng vẫn mỗi người một phương. Lúc ấy, tôi cho rằng chia tay để dành thời gian phát triển sự nghiệp, tốt nghiệp rồi đi làm, tôi có cả bầu trời mơ ước của mình. Trong quá trình xây dựng đam mê ấy, tôi vẫn nghĩ về em. Tôi vẫn cố liên lạc với em và đã có vài lần hẹn gặp. Nhưng có lẽ cuộc sống đã khiến tôi trở thành con người không còn thú vị như trước nữa. Những cuộc nói chuyện vụng về, không còn đem lại niềm vui cho em. Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn vào sự thật.

Rồi em lấy chồng. Tôi thực sự mất em.

Người ta nói sau một thời gian qua đi, nhìn lại, chúng ta mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi luôn nghĩ về em, dù những nỗi nhớ "không mời mà đến". Những năm tháng vui tươi nhất, trẻ trung, hồn nhiên nhất của tuổi trẻ - tôi đã gặp em. Để rồi khi lớn lên, nhận ra rằng em đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi dù không ở bên cạnh.

Tôi thầm chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em, chúc em có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Bình Hoàng

"The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi tham gia.

Bài dự thi xuất sắc do giám khảo quyết định sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Bài thi được yêu thích nhất do độc giả bình chọn sẽ nhận giải thưởng 8 triệu đồng. Ngoài ra, 12 bài thi vào chung khảo nhận nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

Ban tổ chức nhận bài thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại địa chỉ ione.net/nguoi-khong-the-quen. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.