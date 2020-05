Duyên phận ban cho tôi một đoạn ký ức tuyệt vời

"Nhân gian, tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất", là câu nói yêu thích nhất của tôi. Nếu ví cuộc đời tôi là một cuốn sách thì câu nói này sẽ được tôi đặt hẳn ở bìa.

Chắc chắn, vạn sự trong đời đều do duyên mà nên, hay thậm chí là những nhân quả sau này đều do những điều đã trải qua, bồi đắp trong quá khứ hình thành. Một người nào đó không thể quên, hay nói đúng hơn là người đã từng đi qua và để lại dấu ấn trong những năm tháng của chuyến hành trình cuộc đời, với tôi không phải một mà có đến chín.

Bài viết này tôi muốn dành cho chín cô gái ấy - một nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng mà có lẽ ai ai cũng biết, hoặc chăng đã nghe qua "Girls' Generation", với cái tên viết tắt SNSD - người mà có lẽ sau bao nhiêu năm tháng nữa, trưởng thành, già đi và yên ổn với mái ấm gia đình, trái tim tôi vẫn không thôi thổn thức khi nhớ về những cảm xúc đẹp đẽ của thời trẻ dại, dấu son của những năm tháng yêu thương và mơ mộng dẫn lối tôi.

Tôi cũng như bao bạn trẻ khác, cũng có một thời bị làn sóng Hallyu từ Hàn Quốc làm cho mê mệt, say đắm. Mấy chị đến với cuộc đời tôi như một sự sắp xếp cố ý của số phận, mang đến cho tôi thật nhiều thứ, từ những lần rung động của trái tim cho đến những bài học đắt giá về cuộc sống về yêu thương.

Việc vì sao tôi chú ý đến mấy chị, kể ra thì thật xấu hổ. Năm ấy tôi đang trong giai đoạn cuối lớp 10, khi bạn bè đồng trang lứa xung quanh truyền nhau những MV bắt mắt với những Oppa, Eonni đẹp trai xinh gái cùng vũ điệu nóng bỏng, âm nhạc bắt tai, dễ nghe, dễ nghiện. Tôi lúc ấy mang trong mình trái tim toàn những anh hùng hành hiệp trượng nghĩa trong thế giới của nhà văn Kim Dung, lại thấy Kpop sao mà chói tai quá, những thứ sặc sỡ ấy vô vị và thậm chí lố bịch.

Bỗng một buổi sáng ngủ không được, tôi thức sớm không có việc gì làm, nên đã mở kênh âm nhạc lên xem và lúc ấy phép màu của duyên phận bắt đầu len lỏi. Thay vì phải xem thứ MV ồn ào khiến tôi ác cảm, những bộ váy phô trương hay lớp trang điểm đậm loe loét, tôi lại được xem một màn trình diễn ballad ngọt ngào, chính cô gái trong trang phục màu trắng, tóc tai đơn giản, lớp trang điểm nhẹ nhàng đã khiến tôi không thể chuyển kênh. Giai điệu du dương, từng câu từng chữ trong bài hát như khắc vào tim tôi được chính cô gái như dùng cả tâm hồn mình hát: "Đừng chờ đợi sự xuất hiện của phép màu, con đường chông gai đang chờ chúng ta ở phía trước. Thậm chí khi những khó khăn vô hình cản bước, tớ sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ cuộc". Cả tâm hồn tôi như bị hút vào màn trình diễn ấy ngọt ngào ấy, đối với một đứa vốn dĩ có trái tim nhạy cảm như tôi, tôi thấy mình như đang được chứng kiến một kỳ quan thiên nhiên hay một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nào đó.

Điều kì diệu vẫn chưa dừng ở đó, sau khi trình bày xong ca khúc, chính cô gái xếp thành vòng tròn, đan từng ngón tay vào người bên cạnh, giơ lên thật cao và sau đó cúi gập người 90 độ chào khán giả. Một cảm giác ngọt ngào ùa vào trái tim tôi, ngay khoảnh khắc ấy tôi đã biết rõ con đường sắp tới đây của mình chắc chắn sẽ cùng các chị đồng hành và tôi có một nghĩa vụ, yêu thương trân trọng chín thiên thần ấy.

Sau lần rung động đầy tình cờ đó, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về mấy chị. Càng biết nhiều, càng thấu hiểu tôi lại càng thương, thán phục. Tôi được biết đến sự khắc nghiệt của ngành âm nhạc Hàn Quốc, khi những trainee (thực tập sinh) bỏ ra 3 đến 4 năm, có những người thậm chí là cả một thập kỷ vùi mình sau phòng tập với những buổi tập luyện đến vắt kiệt sức.

Họ gần như cống hiến cả những năm tháng của tuổi niên thiếu để có được sự chuẩn bị tốt nhất, chờ đến thời điểm được tỏa sáng, nhưng trớ trêu thay, không có gì là đảm bảo sau những năm tháng cống hiến ấy, họ sẽ có cơ hội được ra mắt để đi trên con đường mà họ muốn.Khi bạn bè đồng trang lứa đang cắp sách đến trường, những idol tương lai ấy lại sớm phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt của giới sao.

Khi biết được những cô gái ấy đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt tôi càng lại thêm thán phục. Cũng chính vì đi qua rất nhiều vất vả để có thể chạm đến giấc mơ, những con người ấy luôn mang trong mình trái tim đầy biết ơn, một tinh thần cố gắng hết mình để mang đến cho khán giả, người hâm mộ những tác phẩm tuyệt vời nhất.

Khác với các nền âm nhạc khác, Hàn Quốc nổi bật với những nhóm nhạc có rất nhiều thành viên, vì thế ngoài việc được thưởng thức âm nhạc, cảm nhận những thông điệp truyền tải thông qua ca từ mà họ cất lên thì công chúng yêu mến những người nghệ sĩ Kpop còn nhận được một điều nữa, chính là bài học về tình đồng đội, tình bạn bè.

Đối với tôi, những năm tháng đó, SNSD không chỉ là một người bạn, một idol mà còn là một loại ý nghĩa, một sự cố chấp, tín niệm trong lòng tôi. Một điều khiến trái tim tôi tự hào, điều làm cho tôi thổn thức chính là sợi dây kết nối của tập thể bé nhỏ ấy. Có lẽ vì là một người cô đơn và hay cảm thấy lạc lõng, tình bạn đẹp của các chị đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi. Nhìn vào các chị, tôi ngoài ngưỡng mộ thì còn có một chút ganh tị để rồi luôn khao khát về tình cảm như thế, gắn kết với nhau, cùng nhau đi qua những vui buồn, nắm tay nhau chinh phục những chuyến hành trình lớn của cuộc đời và trong mỗi bước đi của mình luôn có những chị em tốt đồng hành, bảo vệ nhau.

SNSD những năm tháng đó mang một vai trò rất lớn đối với cuộc sống của tôi. Giống như một tín đồ phật giáo ghì chặt lấy những triết lý nhân sinh làm điểm tựa để luôn tiến về phía trước. Các chị mang đến cho tôi một thứ gì đó để tự hào, rung động. Những ký ức đẹp về những năm tháng yêu thương 9 cô gái ấy là những lần nhìn thấy họ ôm lấy nhau thành một vòng tròn, khóc hết nước mắt khi chiến thắng giải thưởng danh giá sau bao nỗ lực của họ và của cả chúng tôi. Là những lần cả họ và fan cùng cháy hết mình ở những concert lung linh đầy màu sắc, những lần ánh mắt long lanh vì những ngọt ngào cháy bỏng năm tháng tuổi trẻ, giọt nước mắt cố nén đến mấy cuối cùng vẫn rơi khi đã đến lúc phải nói lời tạm biệt nhau. Họ giống như một biểu tượng mà thông qua đó những người trẻ như tôi gửi gắm vào những ngây dại của một thời.

Những điều họ đã trải qua cùng nhau ấy là thứ mà fan hâm mộ như chúng tôi xem là quý giá nhất, có thể đến với họ vì sự xinh đẹp rung động nhưng vẫn mãi yêu họ thì chính là vì cái giá trị mà họ khiến cho chúng tôi luôn tự hào.

Thời gian trôi qua, bận rộn với cuộc sống cá nhân và nhiều ngã rẽ mới, tôi vì trưởng thành mà dần xa rời những ngày tháng hạnh phúc và yêu một người bằng tất cả ấy, những ngày tháng mà cuộc đời gần như chỉ xoay quanh tâm điểm mang tên nhóm nhạc SNSD. Soshi và Taeyeon đối với mình là một cái kỷ niệm, mình cũng đã đem cất hết những thứ đó vào một chiếc hộp, xếp ngay ngắn trên ngăn xếp trái tim.

Hôm nay tôi rảnh, đi quét dọn và sắp xếp lại những thứ mà mình chất chồng tích lũy ngày qua. Mình nhận ra nhiều thứ, mình được gì, đã đánh mất gì trong những năm tháng trưởng thành vừa qua và rồi chợt nhìn thấy chiếc hộp kỷ niệm mang tên "Niên thiếu - SNSD - giấc mộng - Kim Taeyeon ". Ngần ngại mở nó ra vì tôi sợ sẽ lại bắt đầu chìm trong ngổn ngang cảm xúc, nhưng cuối cùng thì tôi cũng mở. Lật ra từng chút một món đồ kỉ niệm, có nhiều cái khi nhìn thấy tôi chợt bất ngờ, vì nhớ được thì ra mình còn một đoạn ký ức như thế, mình đã từng trải qua những cảm xúc đó. Tôi lại thấy hối tiếc và nghẹn ngào thế, nhưng tôi vẫn nhớ mình đã có những năm tháng khi mà nhìn cả 9 người cùng nhau đứng trên sân khấu, đem ngọn lửa của khát khao của đam mê truyền đi khắp mọi nơi trên thế giới.

Tôi gọi SNSD là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, những năm tháng cháy bỏng chưa bao giờ khiến tôi hối tiếc vì đã được yêu, được hiểu cái cảm giác dâng trọn cả trái tim cho một người là thế nào. Giờ đây bước vào cuộc đời, tôi vẫn mang hành trang kỷ niệm ấy, học cách yêu thương, học cách tử tế giống như mấy chị đã từng đối với nhau, đối với Fan.

Thời điểm mà các chị tỏa sáng trên sân khấu đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm của những mơ mộng, khát khao, để một lần nữa được hòa mình vào cái cảm giác đẹp đẽ năm đó. Trong trái tim tôi và nhiều Sone khác (tên fan của SNSD), SNSD chính là con số 9 hoàn hảo mà không thể khuyết đi một ai. Sân khấu năm đó chính là giấc mộng, chuyến phiêu lưu sâu vào bên trong cảm xúc tuyệt vời nhất của chúng tôi.

Cái tên SNSD mãi khắc sâu ở một vị trí lớn trong trái tim mà cho dù qua bao năm nữa, mỗi khi nhớ về, khẽ chạm tay lên lòng ngực tôi vẫn thấy mình thổn thức như thuở nào. Và tôi cũng muốn gửi đến mấy chị một lời cảm ơn. "Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em giống như một món quà tuyệt vời, giúp cho em được sống những năm tháng hết mình với yêu thương, dẫn lối em băng qua những giấc mộng tươi đẹp nhất, cảm ơn vì đã cho em biết cái gọi là 'phép màu', cảm ơn vì đã là kỷ niệm, là một đoạn tuổi trẻ đẹp đẽ của em".

"Bây giờ là SNSD, sau này là SNSD, mãi mãi là SNSD".

"Nếu có thể tôi muốn cùng bạn mơ giấc mơ này mãi mãi".

Vũ Thị Thanh Trúc

