Đứa trẻ thời thơ ấu

Tôi luôn ước có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Mỗi lần tôi nghe bài hát Forever của Stratovarius, tôi có thể cảm nhận từng mảnh linh hồn đang run lên giống như một sự thôi thúc, thôi thúc tôi tìm về với bản ngã của mình.

"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

To days I still recall

Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain

Walking through the green fields

Sunshine in my eyes"

Tạm dịch:

"Tôi đứng cô độc trong màn đêm lạnh lẽo

Những năm tháng tuổi già sao đến quá nhanh

Những kí ức thời thơ ấu lại hiện về trong tôi

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ

Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao

Không có phiền muộn cũng như nỗi đau

Cùng em đi dạo trên những thảo nguyên

Những tia nắng lấp lánh trong đôi mắt tôi"

Ai cũng có một quá trình trưởng thành mang rất nhiều màu sắc và tôi cũng thế, tươi sáng là đó, u tối là đó.

Cũng có thể tựa như một bản tình ca đa dạng những cung bậc. Có những nốt thăng trầm, những nốt cao và thanh âm vang vọng ghi dấu mãi. Bên cạnh là những nốt trầm thấp hoặc lặng đi... Khi tôi còn bé, tôi vẫn hay được dạy rằng: "Chúng ta nên quên những tổn thương, chỉ nhớ những gì tốt đẹp" để có thể bước tiếp, để có những hành trình trọn vẹn trên cuộc đời mình.

"Trọn vẹn". Tôi cứ man mác buồn và liên tục phản tư về định nghĩa của nó. Chúng ta có thể trọn vẹn nhưng không có nghĩa chúng ta có quyền chối bỏ những sai lầm, những tổn thương của bản thân. Thầm lặng cất vào một góc, nơi sâu nhất trong tâm hồn và cảm thấy an toàn tuyệt đối vì không ai có thể đặt chân đến miền đất cấm đó...

Chúng ta cứ bước tiếp mà quên mất những khiếm khuyết đó cũng là một phần của chúng ta. Chúng vẫn ở đấy, run rẩy, tựa như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, vẫn luôn trông ngóng, đợi chờ một ngày nào đó chúng ta đưa tay về phía chúng, sẽ ôm chúng vào lòng và nói: "Ổn thôi, cậu là tôi, cậu là một phần của tôi, có tôi ở đây rồi!"

Phải chăng chúng ta nên đối diện với chính nỗi sợ tổn thương của mình để trưởng thành?

Một kẻ đã từng va vấp rất nhiều, mang trong lòng vô số vết sẹo, lại luôn hồi tưởng về tuổi thơ tươi đẹp. Ở đó, có nắng, có gió, có những rặng cát và cả những nụ cười giòn tan vào những buổi ráng chiều, bấu víu vào nó để tin rằng mình vẫn ổn, vẫn mạnh mẽ như xương rồng giữa sa mạc.

Giống như một người hoài niệm chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, vô vọng, nhưng vẫn đưa tay ra níu giữ, rồi bỗng giật mình hoảng hốt nhận ra: "Chuyến tàu tuổi thơ đó vốn dĩ không phải chuyến tàu khứ hồi!"

Rồi một ngày niềm tin vốn mong manh yếu ớt đó của tôi bỗng sụt đổ, mong manh như một cánh hoa bồ công anh, bị gió thổi đi rất xa, xa đến mức, những kí ức ngọt ngào đó không thể khiến tôi trụ lại giữa cuộc sống quá đỗi xô bồ này.

Tôi nhận ra tôi cần yêu thương bản thân một cách trọn vẹn bởi chủ nghĩa Wabi – Sabi. Vẻ đẹp nằm ở những điểm không hoàn hảo kia cũng rất đáng được trân trọng.

Tôi thấy lòng nhẹ đi khi ôm lấy những vết thương kia. Tôi vẫn như thế, vẫn giữ được sơ tâm như khi tôi ba tuổi đứng cười vô tư như buổi chiều hôm ấy...

Tôi học được cách ghi nhận và ngưng trốn tránh... Một cơn mưa ngang qua gột rửa tất cả buổi chiều hôm ấy, gột rửa luôn cả sự hèn nhát của tôi...

Nếu bây giờ có ai nói với tôi, tôi không muốn quên ai nhất? Tôi sẽ mạnh dạn trả lời: "Đó là bản thân tôi!".

Tôi sẽ không quên những gì tôi từng đi qua, cũng không quên tôi của quá khứ từng vụng dại như thế nào, tôi sẽ ghi nhớ tất cả, nước mắt, lẫn nụ cười, điểm sáng trong tôi, cả những vết thương trong lòng.

Tôi sẽ khắc sâu những bài học mà cuộc sống đã dạy cho tôi trên mỗi bước đi tiếp theo của mình. "Tôi của hôm nay" sẽ cố gắng nhìn vào "tôi của hôm qua" thật chính diện. Tôi sẽ tốt hơn tôi của ngày hôm qua. Bạn cũng vậy! Bạn có bỏ quên chính mình trên hành trình này không?

Nguyễn Thị Ngọc Minh