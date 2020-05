Con yêu bố!

Con ngồi trên những bậc thềm cuối của cầu thang, cúi đầu để mái tóc dài che đi đôi mắt và gò má đẫm ướt. Những chiếc nấc cụt nuốt vội vào trong. Chỉ còn chiếc điện thoại làm nguồn sáng. Cũng tốt, như vậy ngoài bố ra không ai thấy được con khóc.

1 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2017, đã 4 tháng kể từ ngày bố đi.

"My place.

I have had these dreams, in which it’s usually black. I find myself there, all alone. And what would a person do when they’re left alone? They befriend with their deepest thoughts and feelings, the ones they have been hiding and burying under their daily expressions and behaviors, their true selves. The same goes with me. And in these dreams I do nothing, nothing but cry. When I realize that I’m crying, I start to cry louder and louder to my heart’s content. That’s all I do, cry, cry like I have never cried before. And I know why. The dreams are so real so they started to take place in real life. Out of the sudden I can cry and it takes no effort at all. Like it’s a reaction to all the feelings I’ve been ignoring. I miss him, I miss my dad a lot. As I type these words, I couldn’t help crying again. I feel sad, I feel vulnerable. It has never been easier to cry like this. This pain, I get it. The pain of loss. Everyone has to face this someday. Some miseries are even worse, I get that but still, it hurts so much. I don’t know how long it takes to heal but for now, this is how I deal with it. I hate crying in front of people ‘cause they’ll have this pitiful attitude toward me, and it makes me feel weak".

Thời gian đầu con khóc rất nhiều, nhưng chả để ai thấy, chẳng để ai hay. Chỉ cần ý nghĩ thoáng qua về bố con lại không kìm được nên con cố không nghĩ, có ai nói chuyện về bố con cố lờ đi hoặc gật đầu cho nhanh qua chuyện. Dần dà con cũng đỡ đau hơn, ít khóc hơn, cười nhiều hơn, nhưng con lại sợ điều đó.

Con sợ là con đang quên bố, con không muốn như vậy...

3 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2020, đã hơn 3 năm kể từ ngày bố đi.

Mấy mẹ con đang ở nhà mới, cười đùa vui vẻ. Chuông cửa kêu lên, là bố. Tay phải huơ huơ chai rượu lên, vẫn là bộ vest đen với chiếc cà vạt đỏ xanh Tết năm nào, bố nở nụ cười tươi nhất mà con nhớ. Trong thoáng chốc con thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rồi con sực nhớ... Đầu gối khuỵu xuống, con ôm người gần nhất vào lòng và khóc. Con khóc to nhất có thể, khóc đến khi tỉnh dậy.

Con nhớ những buổi chiều tối ngồi chờ bố ở phòng bảo vệ để thấy mặt bố đỏ bừng và nụ cười ngô nghê xin lỗi con.

Con nhớ lần có mưa đá, bố nhặt cục lên dí vào người con.

Con nhớ những lần bố đưa tiền "ra mua hộ bố bao thuốc, lon bia", con hí hửng vì con có thể đòi mua kẹo hay bim bim.

Con nhớ những buổi chiều bố đến đón rồi chở con ra quán bia hơi ngồi với các chú bạn bố.

Con nhớ những sáng đi, chiều về ngủ gật sau lưng bố, làm bố mấy lần chệch tay, phải một tay giữ con một tay cầm lái.

Con nhớ lần bố cố cai thuốc lá vì Mai Anh.

Con nhớ ghi rõ từng điểm 9 điểm 10 để được bố thưởng tiền.

Con nhớ đĩa ngô chiên con đòi bố mua ở quán bia hơi, không có thì con đòi về.

Con nhớ chiếc máy tính đầu tiên con có là bố mua làm quà vì vào được trường và lớp tốt.

Con nhớ khai giảng năm lớp 6 bố đi cùng con trên chuyến xe bus 12, rồi sau đấy con tự đi 1 mình.

Con nhớ những bao thuốc con giấu kín, bố không tìm được nên đi mua bao mới.

Con nhớ những chiếc áo bố mua từ chuyến đi công tác về làm quà cho mấy chị em, nhưng không chiếc nào mặc vừa.

Con nhớ lần con chảy máu cam mãi không ngừng, sợ quá gọi bố đến đón, bố ngã xe.

Con nhớ những lần chạy theo bố để cùng đốt vàng mã.

Con nhớ những buổi ôn thi có bố đưa đi đón về, con nằm ngủ ở ghế sau.

Con nhớ những lần bố cài đặt, tháo ra lắp lại sửa chữa đồ trong nhà. Cái nào cũng thành lợn què hết.

Con nhớ mẹ bảo bố chẩn đoán bị ung thư, con chỉ biết ngồi lặng im để nước mắt lăn.

Con nhớ bố mắng bọn con mang con Mark về nuôi vì lông của nó có thể bay vào ống thở trên cổ bố.

Con nhớ những lần đi học về, bố khua tay múa chân, cười ngốc nghếch : " Con gái bố đã về rồi!"

Con nhớ..

..bố.

Trong giấc mơ bố đã ở ngay trước mắt con, vươn tay ra là có thể chạm tới rồi. Tỉnh dậy, ngước lên, con cố nói thành lời với khoảng không trước mắt:

Con yêu bố!

Trần Phương Mai