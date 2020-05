Cháu yêu bà từ Trái Đất lên Mặt Trăng và ngược lại

"Love you to the Moon and back": Mỗi ngày trái tim tạo ra một năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái Đất tới Mặt Trăng. Vì vậy, khi nói: Love you to the Moon and back nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu ai đó bằng cả cuộc đời này.

Trong cuộc sống, ai cũng có một người mà ta trân quý, nhớ thương. Tôi thì luôn nhớ về bà và những thứ bà để lại dù đã lìa xa cõi trần.

Đọc đâu đó, có người phê phán cái cách dạy bọn trẻ tiểu học tập làm văn: Sao cứ phải tả bà ngoại lưng còng, tóc bạc, da đồi mồi.. trong khi bây giờ nhiều bà nội, bà ngoại còn sành điệu hơn cả thiếu nữ? Nhưng bà ngoại của tôi, thật đúng như người bà bước ra từ trong cổ tích: tóc trắng, lưng còn, đôi mắt hiền từ và luôn bỏm bẻm nhai trầu. Bởi vì bà tôi, và cả tôi nữa, đều thuộc lớp người đã cũ. Tôi cũng sắp thành bà nội, bà ngoại đến nơi rồi.

Răng bà đen nhánh như hạt na. Bất cứ ai nghiện nhai trầu rồi dần dà răng cũng thành đen hết. Nhưng răng bà đã rụng đi gần hết, các con cháu hay đùa, gọi bà là cụ Móm. Bởi vì vậy, bà ăn trầu có khó khăn hơn. Bà phải dùng cối giã, giã cho trầu giập rồi mới ăn được. Bà sinh hạ cả thảy mười một người con, ba cậu, dì của tôi bỏ bà mà đi từ khi còn bé tí. Bà còn lại tám người nuôi nấng, cho ăn học rồi dựng vợ gả chồng. Sinh nở, nuôi nấng từng ấy người con trong cảnh nhà làm nông, chiến tranh, chồng đi công tác xa nhà, không nói thì ai cũng hình dung ra bao nỗi khó nhọc.

Bà kể, có bận sinh ba ngày đã phải ra đồng cấy ruộng. Bà thành nghiện ăn trầu cũng là từ một lần đi làm ruộng, rồi đói, mắt hoa. Một bà cụ trong làng thương, mời ăn một miếng trầu cho ấm bụng. Ngày xưa đói kém, đến bữa cơm độn còn chẳng đủ no, nên người ta chỉ san sẻ cho nhau những thứ mà khi ấy trong túi sẵn có. Ấy vậy mà bà rất khỏe, cho đến tận bây giờ, hình ảnh bà trong tôi vẫn là một cụ bà da trắng hồng hào, mắt cười lấp lánh, đi lại lanh lẹ, người nhỏ nhắn gọn gàng. Bà thường vấn tóc. Những buổi chiều nắng nhạt, bà thường ngồi bậu cửa, vừa chải tóc, vừa ngóng con, cháu về chơi. Lâu lâu chả về, bà lại nhắc sao lâu quá rồi chẳng về thăm bà. Mà về, kiểu gì bà cũng mang ra những gói kẹo, gói bánh, ai đó biếu bà từ lâu lắm, mang ra chia. Giờ bà có nhiều cháu chắt, cháu lớn rồi thì không còn phần nữa. Nhưng bà nhớ rất rõ, để bà chia phần cho các chắt, không chắt nào được hơn dù chỉ là một cái kẹo. Rồi hoa trái, rau củ vườn nhà, kiểu gì bà cũng đùm bọc cho để mang về. Mấy năm cuối đời, bà cắt tóc nam. Không thấy mái đầu quấn tóc của bà, đầu tiên lạ lẫm lắm, hỏi bà sao bà lại cắt đi. Bà bảo: tóc cũng rụng nhiều rồi, mỗi lần gội, chải rồi gỡ tốn công lắm. Mà bà cắt để cho quen, mai kia bà ốm, nằm đấy, người chăm sóc cũng dễ. Nhưng thói quen ngồi bậu cửa ngóng con cháu thì vẫn thế: khắc khoải, mong chờ.

Vất vả là thế, nhưng bà vui vẻ lắm. Con gái bà, nghĩa là mẹ, các bá, các dì của tôi đều học được nét vui vẻ giống bà. Mấy cô con gái, cả mấy bác, mấy mợ con dâu nữa mà ngồi với nhau, thứ người ngoài dễ nhận thấy nhất là tiếng cười, giòn giã, râm ran. Bà thường bảo chúng tôi: luôn cố gắng giữ cho nét mặt tươi cười, vui vẻ và phải cố gắng vui vẻ, lạc quan.

Bà hay hát và kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện cổ tích xa xưa, những truyện xưa tích cũ đều là do bà kể. Rồi thành ngữ tục ngữ, bà giảng giải bằng những câu chuyện khiến chúng tôi nhớ mãi: giấy rách phải giữ lấy nề; ăn quả nhớ kẻ trồng cây; đói cho sạch rách cho thơm; no ra bụt, đói ra ma. Những điều chẳng đao to búa lớn, nhưng nó góp phần tạo dựng lên nhân cách những người con, người cháu của bà. Tôi vẫn hằng mong, được sống ở gần bà, ngày ngày những đứa con tôi được quây quần bên cụ, học được những điều nho nhỏ mà hữu ích ấy. Thái độ sống lạc quan, vui vẻ từ bà đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, không oán thán. Bà bảo, mọi việc xảy ra với con người đều bởi một chữ duyên, cứ an nhiên mà sống, và cố gắng đừng sống lỗi.

Bà thích đọc sách, bởi vì bà là con gái cụ đồ và là vợ của thầy giáo. Ngày tôi còn bé, và cho đến tận khi đã lớn, lúc mắt bà chưa bị lòa, rảnh là bà đọc sách. Bà mê Tam Quốc Diễn Nghĩa, và như nhiều người bà ghét Tào Tháo, nhưng bà chả thích Lưu Bị. Bà thích Tống Giang trong Thủy Hử cơ. Rồi bà thích cả Tây Du Ký.

Tôi mê sách theo bà. Bà lúc nào cũng quý tôi vì tôi thích đọc sách. Những đứa con tôi cũng mê sách, kể chuyện ấy cho bà nghe, bà rất vui. Bà bảo: sách là bạn, người bạn không bao giờ phản bội. Tôi có thói quen đọc sách rồi ghi lại những câu văn tâm đắc cũng là do bà chỉ. Ngày còn nhà cũ, gian phía trong nhà bà là một kho sách, vừa sách giáo khoa vừa sách văn học. Nơi ấy, với tôi là một thiên đường.

Qua cách cư xử của bà, chúng tôi còn học được nhiều điều đối nhân xử thế. Bà thương con quý cháu. Và như các bà mẹ Việt Nam, có gì đều giành dụm cho con, cho cháu. Bà thương mẹ tôi vì lấy chồng nghèo lại đông con. Đến khi bà mất, bà vẫn còn nói bà thương mẹ nhất. Trong đối xử, bà rất công bằng tuy có phần thiên vị bác dâu trưởng hơn. Có người gửi quà cho các bác, các dì, các mợ, bà đều để cho con dâu trưởng lựa phần của mình trước. Những lúc cả nhà tập họp, mà việc này hay diễn ra lắm, những ngày mưa bão, đến nhà bà làm bánh đúc, bánh rán.., rồi giỗ chạp, bà thường gắp và nhắc bác dâu trưởng ăn món này, món kia đi. Nhiều khi các dì trêu bà, nói bà thương dâu hơn gái, bao giờ bà cũng bảo: bà thương như nhau, mà bà có thương bác nhiều hơn thì cũng không ai được tị. Con gái đi lấy chồng rồi, bác là dâu của bà, ở cạnh bà, đêm hôm khuya khoắt, bà ốm, bà đau, bà gọi bác trước, bác vất vả trước. Chính vì vậy, các con cháu của bà sống rất hòa thuận vui vẻ, nhường nhịn nhau. Chưa bao giờ tôi thấy bà cáu gắt hay to tiếng. Bà sẽ sàng giảng giải, nhẹ nhàng khuyên răn những ai cần đến lời khuyên của bà, ôn tồn với ai mắc lỗi trước mặt bà.

Năm ngoái, bà ngã một trận, nằm ba hôm thì mất. Đột ngột, đớn đau. Nhận tin, chúng tôi vội vã chạy về. Bà nằm đó, bình yên thanh thản như đang ngủ. Ai cũng bảo bà chết tiên, vì bà cũng gần chín chục tuổi rồi. Nhưng với chúng tôi, gần sáu chục con, cháu, dâu, rể, chắt nội, chắt ngoại của bà, đó vẫn là một nỗi đau quá lớn. Người ta nói, nhà chỉ còn là nhà khi còn bà, còn mẹ. Những cuộc vui của chúng tôi không còn giòn giã nữa, những ngày mưa không vội vã gọi nhau sang bà làm bánh đúc, bánh dày. Song, mỗi thành viên trong gia đình lớn ấy, vẫn nhớ bà, nhớ cụ, nhớ nhắc nhau rằng, bà nói... để dặn nhau sống tốt, sống lạc quan.

Bà, cháu yêu bà từ Trái Đất lên tới Mặt Trăng và ngược lại! Cháu nhớ bà.

Ngọc Mai