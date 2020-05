Chào em, cúc mặt trời

Tôi không còn đếm được bao nhiêu mùa hoa nở nữa. Từ ngày cô gái nhỏ của tôi ra đi, chúng chưa bao giờ ngưng trổ hoa. Bất kể xuân hạ thu đông, hay nắng mưa bão giông, những đóa cúc mặt trời vẫn nở rộ - tươi sáng như nụ cười của em, mạnh mẽ, kiên cường như cách em trải qua giông tố.

Khi tôi 9 tuổi, là khi em lần đầu nhìn thấy thế giới này, cũng là lần đầu tiên, một bàn tay nhỏ xinh như búp bê nắm chặt lấy ngón tay của tôi, đôi mắt long lanh và bờ môi hé cười. Nhưng rồi sự ngây ngô, thơ dại, hiếu thắng của một đứa trẻ khiến tôi nghĩ, có thêm một người em gái sẽ làm tôi mất đi sự chú ý, yêu thương từ bố mẹ và có thêm nhiều việc phải làm. Cái cảm giác hạnh phúc khi thấy em xuất hiện đã bị che lấp đi bởi lòng ích kỷ và ghen tị. Yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em gái với tôi là công việc bị ép buộc.

Nhưng con bé lại không ghét tôi dù tôi cáu kỉnh và khó chịu. Tôi có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo khi tôi đi học về, lúc nào cũng liên tục hát, nói những câu chuyện mà tôi không muốn nghe, cứ luôn miệng "Anh ơi" cả ngày. Không phải là thói quen, sự kiên nhẫn hay bất cứ điều gì tương tự, như thể chính bản thân tôi bị phù phép, con bé hay làm phiền, quấy nhiễu khiến tôi muốn nổ tung lại không hề làm tôi tức giận. Tôi đã tự hỏi, phải chăng thượng đế đã lấy hai ánh sao còn vướng bụi tiên của thiên đường ban cho em gái tôi khiến tôi không thể tức giận khi nhìn vào mắt con bé? Vì tôi chưa tiếp xúc nhiều người hay vì con bé là em gái tôi, mà bởi vậy tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như thế - to tròn, trong sáng, thuần khiết. Tự lúc nào, tôi không còn coi bản thân bị ép buộc trong thiên chức anh cả nữa - tôi muốn nhìn mãi, bảo vệ ngôi sao nhỏ của tôi. Nhưng cái giá cho đôi mắt phải chăng quá đắt khi chính thượng đế cũng là người mang ngôi sao của tôi đi mất?

9 năm tôi sống một mình trong sự bảo bọc của bố mẹ, 9 tháng chờ ngày em chào đời, và 9 năm bên nhau để rời xa em mãi mãi. Thượng đế đã gửi những vì sao vào ánh mắt em tôi nhưng lại vô tình để rơi một mảnh vỡ trong đầu con bé. Khối u não ác tính đã mang cô gái nhỏ của tôi đi mãi. Từng cơn đau đầu giày vò thể xác em đến ngất đi nhưng tuyệt nhiên em không khóc, trải qua mỗi cơn đau, em lại mỉm cười nhìn tôi: "Anh ơi, em giỏi lắm nhỉ? Em không khóc đâu, An mạnh mẽ giống anh. Anh bảo dù là con gái cũng không được dễ dàng từ bỏ, khóc lóc, kêu than mà". Tôi chỉ khẽ cười, vì nếu nói ra bất kỳ lời nào nữa, tôi sẽ không thể kìm được nước mắt, cổ họng tôi nghẹn cứng mỗi khi nhìn thấy con bé cố chịu đựng đớn đau trong sự bất lực của chính mình. Chính tôi, cũng không mạnh mẽ được như lời con bé nói.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, khi từ viện trở về sau đợt hóa trị đầu tiên, em vui vẻ ôm đến bên tôi một chậu hoa vàng tươi. Nắng chiều đã lui về theo bóng mặt trời đang khuất lấp nhưng vẫn cố níu lại, nhún nhảy theo bước chân An, trốn vào trong từng cánh hoa vàng để được gần bên con bé, giọng có chút mệt mỏi sau đợt hóa trị dài nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh nhìn tôi:

- Mẹ mua cho em này anh, em chọn đấy. Là cúc mặt trời ạ, anh trồng cho em nhé.

Đôi tay nhỏ và làn da nhợt nhạt khẳng khiu của em ôm chặt chậu cây, nhìn tôi mong đợi. Chúng tôi chuyển khóm hoa vào một góc vườn gần thềm nhà.

- Bác bán hàng bảo em là, hoa tàn rụng xuống sẽ lại nở ra rất nhiều hoa nữa đấy ạ!

Con bé hồ hở, tíu tít bên cạnh tôi, giọng nói trong veo.

- Bác ấy còn bảo hoa này mang lại may mắn nữa ạ.

Ai trong nhà cũng đều thay đổi, kể từ khi em bị bệnh, không khí u buồn và tuyệt vọng bao trùm. Duy chỉ có An là không thay đổi, vẫn vui tươi, kể chuyện, nói nhớ bạn bè vì lâu không gặp, vẫn bày trò bên cạnh tôi, vẫn hát ca, nhảy múa. Mọi người nói con bé hồn nhiên, vô tư nên chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng tôi biết, hơn bất cứ ai chính con bé là người hiểu rõ nhất. Lặng nhìn An đứng im trước gương quan sát từng sợi tóc thưa đã rụng dần của mình. 15 phút, An bất động, không gian quanh em u uất và lạnh lẽo, tấm gương mỏng phản chiếu ánh mắt vô hồn, sâu thẳm, đục dần. Nhưng rồi đột nhiên nó vụt sáng, bừng lên mạnh hơn. An đội chiếc mũ vàng tươi màu cúc mặt trời không do dự, miệng cười, nghiêng đầu tạo dáng trước gương. Quay ra nhìn thấy tôi, con bé giật mình nhưng khóe miệng thì vẫn cười, muốn nói nhưng bị tôi chặn lại: "Mũ nhìn đẹp lắm". Con bé cười tươi, bật thành tiếng khúc khích: 'Thật ạ" rồi cất giọng hát líu lo như chú sơn ca nhỏ sau mưa. Nhìn em khi ấy còn rực sáng hơn cả ánh dương, mãnh liệt, nhiệt huyết, bền bỉ mà dịu dàng, ấm áp đến đau lòng.

- Em sẽ chăm sóc cho chúng nở thật nhiều hoa.

An cầm một bông cúc tươi đặt lên quyển sách tôi đang đọc.

- Anh phải làm cùng em đấy. Hứa đấy!

Nói xong, con bé ngồi cạnh tôi mắt hướng nhìn những bông cúc mặt trời đang tỏa sáng dưới ánh ban mai. Rồi cái ngày mà không ai trong chúng tôi mong đợi ấy đến. Em gái nhỏ của tôi không thể cùng tôi ngắm nhìn những đóa hoa ấy nữa. Vì sao trong đôi mắt con bé mờ dần, khép lại, nhẹ nhàng, yên bình, khóe miệng mỉm cười giữa xung quanh là nước mắt. Cho đến phút cuối cùng, cô gái nhỏ của tôi vẫn không than một lời mệt mỏi. Em ra đi bình yên như cái tên của mình, trở về với những vì sao trên cao và thượng đế.

Cúc mặt trời vẫn không ngừng trổ hoa, dù trải qua bao mùa hạ hay đông lạnh, có lẽ vì chúng được chăm sóc bởi An, là sinh mệnh thay thế còn nối dài mà An gửi vào chúng để luôn cận kề bên chúng tôi. Mặt trời của tôi, vì sao sáng của tôi đang ở một thế giới khác sẽ không còn đau đớn, không còn giày vò. Ký ức về người đã mất luôn lưu dấu trong ký ức của người ở lại, chỉ cần ai đó còn nhớ đến họ, thì họ vẫn luôn tồn tại. Ký ức về An trong tôi đã từng rất đau đớn, trong giấc mơ cũng nhuốm màu bi thương. Tôi không thể chối bỏ buồn đau khi nhớ về em, nhưng tôi cũng sẽ vui và tự hào khi nhớ về ánh mắt, nụ cười của em. Vì tôi cũng đang sống cả phần của em, tự nguyện và chân thành, sống với nguyện ước cuối cùng của em:

"Hãy luôn cười và sống thật hạnh phúc anh nhé".

Cảm ơn em vì đã đến với mọi người, cảm ơn mặt trời nhỏ may mắn của anh.

Dương Thị Nhung