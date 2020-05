Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi

Mối tình đầu có lẽ là kí ức đẹp đẽ nhất của mỗi chúng ta. Năm tháng thanh xuân của tôi cũng vậy, in đậm dấu chân của chàng trai năm đó mà tôi mãi mãi đánh mất đi.

Một ngày đầu hạ với tiết trời oi ả suốt ngày dài, màn đêm buông xuống nhẹ dịu, cái mát mẻ quen thuộc khiến lòng người cũng chợt muốn lắng xuống. Ngước mắt lên bầu trời trong veo lấp lánh cạnh khung cửa sổ đã sờn, tôi kéo chiếc ghế cũ tựa sát vào bậu cửa, bỏ cuốn nhật kí đã tróc hết bìa ra đọc lại từng nét bút ngây thơ thuở nào rồi tủm tỉm cười.

Trong tiếng cười ấy dường như có cả những tiếng nhói, sự chạnh lòng chăng? Rồi cứ thế, tôi lật giở một vài trang còn nguyên vết sần của giấy như có có giọt nước nào đó rơi ở đây lúc trước. Những vết loang lổ làm từng nét mực cũ nhòa đi, theo thời gian đã khô, vón lại từng mảng, nhưng bản thân tôi cứ vô thức cố nhớ mà đọc lại từng dòng. Thật đúng như người ta vẫn nói "dư vị của cơn mưa đầu hè" có lẽ khó mà quên hết được.

Giờ đây tôi đã là cậu sinh viên năm nhất với cuộc sống tự lập một mình giữa lòng Thủ đô. Chưa phải thời gian quá lâu, hay khoảng cách quá xa gia đình nhưng ít nhiều cũng trưởng thành hơn đôi chút. Nhìn lại chính bản thân, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn so với hồi còn là cậu học sinh cấp 3 nhiều. Tôi chẳng thể nhớ rõ, từ bao giờ ánh mắt và tâm trí của một cậu học trò mọt sách, khép kín của tôi ngày nào lại chứa đầy hình dáng của cậu ấy - một người bạn học cùng lớp cấp 3.

Thật ra tôi quen cậu ấy từ hồi bé. Hai thằng ở hai thôn khác nhau, chắc có lẽ do "duyên" nên tôi với nó học cùng lớp nhau suốt từ hồi còn trẻ con. Tôi không mất quá lâu để làm quen với mọi thứ ở môi trường mới và nó cũng vậy.

Ban đầu tôi cũng không để ý nhiều đến nó, chỉ là bạn cũ đã biết nhau từ trước, không hiểu sao nên cấp 3 nó chủ động nói chuyện với tôi rất nhiều. Nó chia sẻ nhiều thứ lắm, từ cuộc sống đến tâm sự riêng của nó, rồi chuyện ở nhà, cả những suy nghĩ hồn nhiên.

Cứ thế lâu dần, hai thằng trở nên thân thiết, nó hay dính đến tôi hỏi chuyện rồi quan tâm. Nói một cách tế nhị, tôi tự nhận bản thân khá "hiền và nhẹ nhàng". Từ bé, tôi đã bị trêu trọc về điều đó. Tôi chẳng bao giờ tham gia đá bóng hay chạy nhảy cùng lũ con con trai trong lớp. Tôi hay ngồi ở góc sân mỗi giờ thể dục để suy nghĩ nhiều chuyện, đơn giản là chờ đến hết tiết học thôi.

Nó trái ngược hẳn với tôi, thích chạy nhảy và đá bóng mồ hôi nhễ nhại. Mỗi lần như thế, nó phải tìm bằng được tôi để nhờ giữ áo. Nó nói: "Này tao chỉ đưa cho mày thôi ấy, giữ cẩn thận biết không!", còn bọn con trai thì vứt mỗi đứa một xó.

Mỗi lần như thế, tôi giữ áo cho nó. Nhìn hình ảnh nó đá bóng, mình cũng vui theo, cười mỉm từ lúc nào còn không biết. Mỗi lần chạy nhảy xong, nó tìm tôi ngay, kéo tôi bằng được ngồi đó rồi di di cái lưng ướt đẫm vào lưng tôi rồi nói "Này lau nhờ tí nhá!". Một câu nói kì cục mà cũng chỉ có mỗi nó mới dám làm mấy trò trẻ con đó với tôi.

Đương nhiên là tôi chả bao giờ ý kiến gì về điều đó cả. Kể ra câu chuyện cũng thật buồn cười. Rồi có những ngày, nó nổi hứng đòi qua nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi đi làm cả ngày, tôi chỉ ở nhà học bài và đọc sách đến buồn chán. Nó cũng là người đầu tiên muốn đến nhà và nói chuyện với tôi cả một buổi chiều dài.

Cứ thế năm tháng cấp 3 của tôi trôi qua. Tôi dần để ý nó nhiều hơn. Có lẽ bản thân đã đủ lớn để hiểu ra nhiều chuyện. Đồng nghĩa với việc hiểu cả những gì đang diễn ra trước mắt mình, những thứ gì sẽ đến nếu mình còn muốn bước thêm một bước nữa.

Có những đêm dài, tôi trùm chăn khóc nức nở. Từ bé, tôi đã là đứa trẻ hay suy nghĩ và sâu sắc về nhiều thứ. Tôi nhớ mình đã khóc nhiều lắm. Cuốn nhật kí tôi đang cầm trên tay là minh chứng cho điều đó.

Có lẽ khóc vì sợ hãi hay phải chăng đó còn là sự bất lực của một đứa trẻ khi không dám đối diện mọi thứ. Không dám đối diện với chính bản thân mình là điều đau đớn hơn cả. Những lần như thế cứ dày vò tôi. Những năm tháng thanh xuân, tôi cũng chưa bao giờ được một lần nghe câu trả lời rõ ràng từ cậu ấy. Mọi thứ cứ mong manh mà không cách nào tôi có thể nắm lấy.

Nếu giống như mối tình của Elio và Oliver trong "Call me by your name". Hai chàng trai mãi mãi cách xa nhau vào một chiều đầy gió và con tàu chia cách họ, kéo họ trở về với hai cuộc sống như chưa từng có nhau. Con tàu là biểu trưng cho xã hội, một thứ lớn lao không thể dừng lại, hai chàng trai ấy không thể vượt qua nó.

Nhưng ít nhất họ cũng từng có khoảng thời gian coi nhau như chính mình, trao cho nhau điều ngọt ngào nhất của thanh xuân và dám bên nhau, ở cạnh nhau. Còn tôi và cậu mãi mãi không thể vượt qua, chưa bao giờ tôi được một lần nắm đôi tay của cậu một cách can đảm mà nói ra hết tất cả những gì chất chứa trong lòng.

Buổi tổng kết năm cuối khép lại. Mọi người ôm nhau, cùng chia sẻ hết những lời cuối cùng. Cái nắng mùa hạ ấy cứ chói chang mà chiếu xuống. Tôi đứng ở một góc lặng nhìn cậu. Một giây nào đó chớm mong manh tôi hồi ức lại tất cả.

Bất chợt, những giọt nước mắt lăn xuống, ngước lên trời trước mắt chỉ thấy một màu đỏ rực của cây phượng vĩ già đứng đây, hẳn đã từng vỗ về bao đôi mắt của những thế hệ trước giây phút chia tay tuổi học trò.

Tôi bất chợt vô vọng. Không biết do cái lí trí quá lớn hay sự đớn hèn nhút nhát của bản thân mà cuối cùng, tôi cũng không thể gặp cậu mà hỏi một lần. Hay đơn giản là để nói rằng "tôi yêu cậu rồi". Một câu ngắn ngủi mà thanh xuân tôi đã để nó vụt bay đi mãi.

Cứ thế, tôi và cậu đứng nhìn nhau từ xa, rồi cũng không nói với nhau lời nào suốt ngày hôm ấy. Không ai dám bước đến, để rồi tan trường bóng dáng cậu trong tôi cũng mờ dần đi, xa khuất mãi. Chiều hôm ấy, gió thổi mạnh. Có lẽ sau này khi chúng ta gặp lại sẽ là những con người khác, một phiên bản tốt hơn của chính mình, nhưng mãi mãi tôi và cậu của ngày đó sẽ là hình ảnh đẹp nhất.

Vậy nên, những ai đang còn trong những năm tháng thanh xuân, hay đang trong mối tình tuổi trẻ nồng nhiệt, hãy dũng cảm nói ra tất cả. Đừng sợ hãi. Bởi lẽ, thanh xuân ngắn ngủi, hãy sống trọn vẹn mỗi ngày, rồi bạn sẽ hiểu ra sẽ chẳng có gì là sai khi được sống thật với chính minh. "Thời gian không đợi chờ đợi ai, đừng để thanh xuân của bạn chỉ nhuộm màu tiếc nuối".

Thế Vinh