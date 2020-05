Cha - thanh xuân không trọn vẹn

"Chân phải bước tới cha

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười ".

Ấy thế mà bốn câu thơ của Y Phương đã đi qua trong tiềm thức của tôi, vỏn vẹn vừa tròn 20 năm dài đằng đẵng. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt dở dang và đầy mộng mị của tạo hóa. Giấc mơ xinh đẹp xa xăm ngày ấy, cũng theo những bước chân của cha tôi mà rời đi thật xa, thật xa.

Cơn mưa đầu mùa đi qua, mang theo hàng tá những cái lạnh ký ức, lởn vởn những cô độc.

Đi ngược về khoảng thời gian 20 năm về trước, khi ấy, tôi vẫn còn là một đứa trẻ vừa biết bi bô tập nói, bước những bước đi chập chững, ngã nhào vào lòng cha.

Còn nhớ ngày xưa, khi cây phượng vĩ trước sân nhà nở hoa, cha cõng tôi trên vai, dịu dàng, nâng niu, cưng chiều, che chở như thể cõng cả thế giới trên lưng mình. Nói như vậy cũng phải, vì khi ấy, tôi chính là thế giới của cha.

Bàn tay nhỏ bé của tôi chạm vào cánh hoa phượng đỏ. Rồi tôi nở nụ cười thích thú, phồng đôi má đỏ, nhìn cha, đôi môi bập bẹ, khúc khích cười.

Ngày xưa, cha mẹ tôi đến với nhau trong nghịch cảnh, khi đó nhà ngoại tôi rất giàu, còn cha tôi, đơn giản chỉ là một người thanh niên đen đúa thật thà đi làm đất mướn. Cha tôi tên Kiếm, một cái tên rất đỗi tùy ý, chất phác thật thà, ông không phải người dân tộc nhưng lại có một nước da rất đen. Thuở đó, nhà ngoại tôi có mở một tiệm cafe gần ven sông, cha tôi cũng hay qua lại nhiều lần. Rồi say mê mẹ.

Bẵng đi một thời gian, ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng ngoại cũng gả mẹ cho cha. Họ lấy nhau được nửa năm, tích cóp được chút tiền từ công việc chạy đò dọc, thì sinh ra chị hai tôi. Trải qua thêm bảy năm sau, dư dả hơn từ công việc bán tượng, thì tôi ra đời. Thêm bảy năm nữa, thì có thêm em trai tôi.

Con cái càng lớn, trọng trách trên đôi vai cha ngày càng nặng. Có những đêm, tôi nghe những âm thanh làm việc lạch cạch của cha, trên bộ ván gỗ, đôi mắt ông đăm chiêu nhìn vào những bức tượng đã bị dằn xốc mà vỡ nứt, bên cạnh là những mẩu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở, những chai keo 502, những bọc cát, bìa giấy cứng vương vãi cả ra sàn. Đó là những dụng cụ mà ông dùng để sửa chữa những món hàng, nuôi sống cả gia đình tôi. Và dĩ nhiên tôi biết cha tôi nỗ lực như vậy, cố gắng như vậy, là vì điều gì.

Năm đầu tiên tôi lên lớp 9, cha đã mua cho tôi chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên hiệu Mastel. Khi ấy, tôi vui mừng như một đứa trẻ thơ được kẹo, chạy tới mà ôm chầm lấy cha. Đó cũng là khoảng thời gian mà cha tôi mắc bệnh nghiêm trọng về bao tử vì rượu chè. Bác sĩ nói đã bị loét một phần ba và bắt buộc phải cắt bỏ,nếu không muốn chuyển sang giai đoạn ung thư. Sau cuộc phẫu thuật, tính tình cha tôi thay đổi hẳn, có những lúc ông vô cớ gào thét và mắng chửi inh ỏi, thường xuyên gây gổ, sinh sự với mẹ tôi. Tôi cũng vì thế mà trở nên xa lánh ông.

Bây giờ nghĩ lại tôi quả thực rất tự trách.

Mãi đến năm 2015, lúc tôi được 15 tuổi, vì không thể chịu đựng được nhau nữa, cha mẹ tôi chính thức ly hôn, khép lại một thời từng say đắm mặn nồng của mình. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà cha trở về quê nội, trời mưa như trút nước. Đó là cái ngày mà tôi mất đi cha, người bảo hộ của mình.

Hôm đó, cha đặt lên trán chúng tôi một nụ hôn thật sâu, rồi chỉ nói một câu: "Ráng sống cho tốt", sau đó lên xe rời đi.

Ông bước đi, trong vô thức mà mang theo một nữa sự trọn vẹn của một gia đình. Lúc đó, trong hành trang của cha, tôi nhớ rất rõ chỉ có ba mươi triệu đồng và tấm di ảnh của bà nội, còn lại, ông để lại hết cho chúng tôi.

Mãi đến hơn một năm sau. Ngày gặp lại, ông ôm tôi và em rất lâu, cha không nói gì, nhưng tôi thấy đôi mắt ông hoen đỏ.

Rồi đến ngày tiễn chị em tôi về, bóng dáng cha hao gầy đứng lẳng lặng ở bến xe, dịu dàng vẫy tay chào tôi. Bóng xe khuất dần, tôi ngoảnh đầu lại nhìn ông thông qua ô cửa kính, hình ảnh một người cha cô độc rời xa con, khi ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi có đi hết cuộc đời này, vẫn vĩnh viễn không quên đi được.

Có lần, ở đâu đó, tôi đọc được một câu nói tiếng anh thế này: "One of the greatest tragedies of the life is that a dad and his son can love each other very deeply without ever getting to know each other. Get to know each other", nghĩa là: "Bi kịch lớn nhất của cuộc đời này là khi cả hai cha con cùng rất yêu thương nhau nhưng lại không hiểu chút gì về nhau. Vì còn chờ gì mà không cố gắng để hiểu cha của bạn".

Câu nói ấy thực sự khiến tôi phải nghiền ngẫm, vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng hiểu gì về cha của tôi. Tôi trách ông chỉ biết làm cho mẹ tôi khổ sở, chỉ biết đẩy chúng tôi ra xa khỏi ông mà không hiểu được rằng cha cũng đã từng dằn vặt và muộn phiền vì chuyện đó. Tôi trách ông không cho tôi được một mái ấm gia đình trọn vẹn mà không hiểu được rằng duyên nợ đã hết và cha tôi đã rất cố gắng để không làm tổn thương đến chị em tôi.

Tôi trách ông và cũng tự trách chính mình.

Bây giờ tôi đã hai mươi, và tôi cũng đã hiểu mọi chuyện.

Cha tôi là một người rất chân chất, giản đơn và thô thiển, ông không hề biết nói những từ ngữ hoa mỹ đẹp đẽ như bao người cha khác, nhưng ông lại luôn biết dành những thứ tốt đẹp dịu dàng nhất cho tôi. Cha không dạy cho tôi cách làm người, vì chính trong cuộc đời trăm khổ vạn khổ của ông đã chỉ rõ cho tôi thấy cái gì là nhân phẩm và đạo đức.

Cha tôi rất lầm lì, cũng như nhân vật ông bố trong câu chuyện "Bố con cá gai" của Cho Chang In, khi ấy đã có một người từng nhận xét thế này: "Ông bố ấy đích thực là bố cá gai, một cá bố rất kỳ lạ, cả nguồn sống chỉ co cụm quanh quẩn cá gai con tí xíu. Như một ông bố ngốc".

Đúng vậy, cha của tôi là người đàn ông rất ngốc.

Ông ngốc tới nỗi đã từng rượu chè, đã từng bê tha, ấy vậy mà trong lúc sắp rời đi, một câu: "Cha thương các con", ông cũng chưa từng nói được.

Còn tôi, tuy không nói ra, nhưng tôi thực sự chưa từng quên và không thể quên ông ấy. Cha tôi là người đã cho tôi cuộc đời, cho tôi sinh mệnh, giúp tôi ấp ủ những giấc mơ thanh xuân. Tuy cha đã từng sai và rất sai với mẹ tôi, nhưng tôi biết trong mắt ông, tôi vĩnh viễn vẫn là một nàng công chúa mà ông mãi mãi cõng trên lưng, không bao giờ buông bỏ được.

Nếu như cuộc đời có cho tôi thêm một sự lựa chọn nữa thì tôi vẫn lặp lại đáp án, vẫn muốn trở thành con gái của ông. Tuyệt không hối hận. Cũng tuyệt không oán trách.

Đã năm năm rồi. Tôi cũng đã thừa khả năng mà mua được cho mình một chiếc điện thoại hiện đại mới, nhưng cây phượng vĩ trước sân ấy từ lâu đã lụi tàn và cũng không bao giờ còn có thể nở hoa.

Cũng như cha tôi, mãi mãi sống trong trái tim tôi nhưng không thể nào kề cận bên tôi được nữa. Một tiếng gọi: "Cha ơi" từ lâu đã hóa thành ngàn vạn những sương mờ, mang theo ngàn dặm muôn trùng những nỗi hoài niệm xa cách .

Phương Nga