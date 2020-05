Cảm ơn người đã sinh ra tôi

Tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi là duy nhất và ấm áp như ánh mặt trời mỗi ngày sưởi ấm trái đất. Nhưng tình yêu của con đối với mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện và có thể diễn đạt thành lời. Vì thế, tôi tham gia cuộc thi này để thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ. The unforgettable one - My mother.

Tôi từng viết rất nhiều bài văn, miêu tả nhiều người, tham gia nhiều cuộc thi viết, tôi đã dành một bài về bố tôi, còn mẹ, tôi muốn được bày tỏ hết những cảm xúc, suy nghĩ cũng như tình cảm của mình trong bài dự thi lần này.

"Con yêu mẹ" là một câu nói chất chứa đầy sự yêu thương nhưng lại chẳng dễ dàng để nói thành lời. Tôi tự hỏi, trên thế gian này có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà mẹ dành cho tôi không! Không có đâu, chỉ có tình yêu của mẹ mà thôi. Mẹ dành cho tôi đi tất cả, làm mọi việc cũng chỉ mong tôi nên người, mong muốn tôi được bằng bạn bằng bè, chỉ cần tôi hạnh phúc lớn lên từng ngày đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ. Honoré de Balzac từng nói "Mother's love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved".

Ngay lúc này đây, tôi nghĩ đến mẹ của mình rất nhiều. Mẹ từng kể với tôi rằng: ngày mà mẹ biết mình mang thai, mẹ đã sung sướng đến nghẹn ngào. Mẹ ôm bố và cười thật hạnh phúc. Đến giây phút tôi cất tiếng khóc chào đời, niềm vui không còn chỉ là của bố mẹ mà còn là của ông bà, họ hàng, làng xóm và bạn bè. Mẹ ôm tôi, nhìn âu yếm. Tình yêu đó lan tỏa ra cả mọi người xung quanh. Cũng như tên của tôi vậy - "Hồng Hạnh". Bố mẹ muốn nói với tôi: con là cầu vồng may mắn của gia đình, là hạnh phúc, là niềm tự hào của mẹ.

Tôi lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ nói, hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy các thiên thần nhỏ lớn khôn. Sự hiện diện của ba đứa con là niềm tự hào, kiêu hãnh và là tài sản vô giá nhất không gì sánh bằng mà ông trời đã ban cho bố mẹ.

Tôi yêu mẹ của tôi rất nhiều. Bạn có muốn biết tại sao tôi yêu mẹ tôi không? Trước hết, mẹ chính là người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Mẹ luôn bên cạnh tôi, lo lắng, chăm sóc cho tôi mỗi khi đau ốm, bệnh tật. Mẹ luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tôi, nói cho tôi biết nên làm gì và không nên làm gì, mẹ luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Tuy nhiên, mỗi khi tôi làm điều gì sai trái, mẹ đều mắng tôi rất nghiêm khắc. Mỗi khi nhìn lại những kỷ niệm trong quá khứ ấy, tôi lại thầm cười bản thân. Tôi hiểu mẹ luôn luôn đúng, và tôi ngốc khi không thèm nghe những lời dạy của mẹ mà còn gắt gỏng, bực tức. Mẹ luôn là người bạn đáng tin cậy nhất của tôi bởi cho dù cả thế giới có chống lại tôi đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ tôi đến cuối cùng.

Tình yêu của tôi dành cho mẹ là thứ tình cảm không thể được thay thế bởi bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì. Nó là duy nhất, ấm áp như ánh mặt trời mỗi ngày sửa ấm trên trái đất. Những lúc cảm thấy mệt mỏi và yếu lòng, tôi chỉ muốn chạy đến ôm mẹ và khóc như một đứa trẻ. Tôi nhớ lần gần đây nhất là khi tôi nhận được kết quả của cuộc thi tôi tham gia, vừa về, tôi chạy đến ôm mẹ và khóc. Tôi cảm nhận được sự lo lắng từ khuôn mặt của mẹ. Mẹ khuyên tôi, ân cần, dịu dàng.

Con chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra "Con yêu mẹ" nhưng trong tim con mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là một người rất đặc biệt trên cuộc đời này.

Đỗ Thị Hồng Hạnh