Bố ơi, nếu có kiếp sau mình vẫn làm cha con nhé!

Tuổi thơ con không ở cùng bố mẹ mà ở cùng bà ngoại và gia đình cậu mợ, cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Ai khi biết chuyện đều có chung thắc mắc rằng, tại sao con lại không sống cùng bố mẹ, có phải do bố mẹ không quan tâm, là người thiếu trách nhiệm, vân vân và vân mây những thắc mắc của họ. Nhưng sự thực không phải vậy, điều đó chính con là người hiểu rõ, con cũng chưa bao giờ có suy nghĩ bố mẹ vứt bỏ con.

Đáp lại những câu hỏi ấy, câu trả lời của con luôn là vì con sống cùng ngoại từ nhỏ nên con quen rồi, chỉ là con không biết vì sao con lại được mang tới nhà ngoại. Con hỏi bà, hỏi mẹ vì sao con lại ở đó, mẹ bảo con không phải mẹ muốn vậy, chỉ vì khi đó nhà mình quá nghèo, nhà bên nội không nhận trông con cho bố mẹ đi làm nên mới gửi nhờ ngoại, chứ có người mẹ nào sắt đá tới mức đem đứa con mới 16 tháng tuổi nhờ người khác trông, mặc cho con còn thèm hơi sữa mẹ, túm áo mẹ không buông.

Mẹ quay đi mà lòng mẹ như cứa từng nhát dao, lên thăm con cũng chỉ dám đứng lén nhìn con chơi, sợ con nhìn thấy lại đòi mẹ. Rồi lần lượt tới 2 em gái của con cũng vậy, bố mẹ cũng mang lên nhờ ngoại trông để mẹ đi làm đồng, rồi làm bất kỳ việc gì người ta thuê, bố đi xích lô, bơm bật lửa và bán băng đĩa nhạc. Nhưng khác là mỗi chiều chiều khi bố kết thúc một ngày làm việc, bố sẽ qua nhà ngoại và đón 2 em con về nhà cùng bố mẹ, còn con vẫn ở cùng ngoại. Vì ngoại nói nhà mình nghèo vậy, lại những 3 đứa thì cứ để ngoại chăm hộ một đứa cho đỡ khổ mặc dù nhà ngoại cũng không khá hơn là bao.

Dần dần nó trở thành quen, con không còn biết tới là mình có bên nội, chỉ biết bố là người ngày ngày con mong chờ, mong tới chiều tối, mong nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc xe đạp xích lô cũ kĩ là biết bố về. Lúc đó, tụi con sẽ có quà.

Chỉ là cái bánh mỳ, cái kẹo bột, hay que kem đá 100 đồng nhưng tụi con vẫn háo hức đến vậy. Nhưng lại buồn vì 2 em về, con không có người chơi cùng.

Rồi có những đợt con được ở cùng cả mẹ và hai em, nhưng không phải tại nhà mình mà vẫn ở nhà ngoại, lúc đó con còn nhỏ, đâu hiểu chuyện gì, chỉ thấy vui vì được ở cùng, vì có đông người, đâu biết rằng lý do đầy nước mắt ẩn sau.

Bà nội không ưa mẹ, hùa theo 2 cô con gái túm tóc mẹ, quăng hết tất cả số quần áo của mẹ ra sân, đuổi mẹ đi giữa đêm mưa tầm tã như trút nước. Vì mẹ "không biết đẻ", đẻ ra toàn con gái. Vì mẹ bắt con trai bà, là bố phải ra ngoài làm những việc tầm thường, trong khi từ nhỏ tới lớn ở cùng bà, bố không phải động tay vào một việc gì, dù là bê một hòn đất, rồi còn vô vàn những lý do không tên khác của mẹ không vừa mắt bà.

Mẹ một tay ôm quần áo, một tay bế em út, dắt em thứ hai băng qua bao cánh đồng vắng, giữa đêm khuya không một bóng người dưới trời mưa tầm tã lên ở nhà ngoại. Vì đâu còn nơi nào khác để đi, hai đứa nhỏ cũng còn phải ngủ nữa. Lúc đó, bố ở đâu, bố đã làm gì..., sao để mẹ mình đối xử với vợ con mình như vậy?

Rồi mấy ngày sau, bà nội cùng bố lên xin lỗi ông bà ngoại, xin cho mẹ và hai em về. Ông bà ngoại đồng ý với yêu cầu nội và bố viết giấy cam kết và hứa không được làm như vậy nữa, hai người cũng làm theo.

Nhưng lời hứa hẹn đó chẳng được bao lâu, cái chu trình bà nội cùng hai cô tìm mọi cách làm khó mẹ, rồi đánh đuổi mẹ đi, rồi lại cùng nhau lên ngoại xin lỗi đưa mẹ về nó lặp đi lặp lại đến ba lần, cho tới một ngày mẹ và bên ngoại không còn chịu được nữa, quyết định ly dị trong dằn vặt. Bởi nếu bố mẹ chia tay cũng đồng nghĩa với chị em con phải chia cắt, mỗi người một nơi.

Nhưng bố đã không đồng ý, bố tạm thời mang em thứ hai về nuôi còn ba mẹ con vẫn ở lại ngoại một thời gian để bố suy nghĩ thêm. Tất cả những nỗi khổ, những nỗi buồn chia cắt đó mọi người đổ lỗi hết lên bố, vì bố nhu nhược nghe theo sắp xếp của nội, vì bố bất tài không kiếm được tiền, vì bố không có khả năng chăm lo, bảo vệ được vợ con mình.

Mọi chuyện đỡ hơn sau khi bà nội mất đi. Năm đó con lên mười, nhưng lại tiếp tục bi kịch khác vì không biết từ khi nào bố mượn rượu giải sầu, trở nên trầm tính hơn, trở thành một người nghiện rượu. Công việc bố cũng thích thì làm, không thích thì làm qua loa cho xong, mọi thứ đều do người khác chỉ đâu đánh đấy.

Nhưng con biết bố không phải người vô tâm, bố cũng không phải một ông bố tồi. Mặc dù bố hay uống rượu, nhưng từ lúc tụi con được sinh ra tới khi bố mất, chưa một lần lớn tiếng quát mắng hay đánh đập tụi con, với mẹ cũng vậy.

Dù bọn con nói muốn ăn gì, nếu bố có tiền cũng sẽ tìm mọi cách mua cho tụi con ăn. Tiền kiếm được sẽ đưa hết cho vợ, cũng chưa bao giờ đi chơi bời hay quán xá. Bố luôn nhấc bổng cho tụi con lần lượt từng đứa một ngồi trên cổ cõng đi chơi, và vì rất nhiều lý do nữa.

Mặc cho mọi người kể lại rằng, khi mẹ sinh em thứ hai bố vắng mặt không đi cùng mẹ. Mẹ sinh em thứ ba cũng phải nhờ người ngoài mang tới bệnh viện dắt em thứ hai đi cùng, trong khi mẹ còn phải lo nhờ người vớt bố say rượu dưới mương đưa về nhà.

Con nghe xong mà vẫn không căm ghét bố chút nào. Con lại càng thương bố, vì con nhìn thấy và cảm nhận được những gì bố phải trải qua, bố phải đối mặt mỗi ngày.

Mẹ lúc nào cũng cằn nhằn, chì chiết bố; ông ngoại hùa theo mẹ tức ra mặt, cứ nhìn thấy bố là chửi mắng, xua đuổi... Những lúc đó, bố chỉ im lặng, không phản kháng. Những lúc đó con chỉ muốn đứng ra bênh vực bố, thanh minh, bảo vệ bố.

Nhưng chưa lần nào con dám làm như vậy vì con sợ mọi người đuổi con đi, vì con sợ mọi người nói con xót bố thì về cùng bố mà ở, vì con sợ mọi người nói trẻ con biết gì... Có lúc con còn ghét ông ngoại vì ông chửi bố nhưng ông đâu có khác gì, thậm chí ông còn tệ hơn vì ông uống nhiều rượu hơn mà còn được tự do thoải mái không bị ai ngăn cấm. Ông còn đánh đập vợ con, ông còn nhiều người phụ nữ khác bên ngoài, ông cũng không làm việc gì cả..., vậy mà ông vẫn chửi bố mất mặt như vậy.

Thời gian qua đi, kinh tế nhà mình cũng khá dần lên, bố mẹ và cậu mợ thuê chung một gian nhà nhỏ bán hoa quả tại đất Hà thành, nhưng bố lại càng ngày càng lún sâu, càng bị con ma men chi phối. Bố luôn chìm đắm trong những cơn say, cuộc sống không thể thiếu rượu.

Công việc của bố chỉ là bán hàng, không cần biết tới nguồn hàng từ đâu, cũng không cần phải đi lấy hàng, không cần biết lỗ lãi ra sao và cũng không được cầm tiền. Nhưng bố vẫn có rất rất nhiều khách quen, họ quý bố, vì bố bán mà tới mua hàng.

Điều đó cũng đúng thôi, vì ngoài những lúc bố say, bố rất hiền lành, dễ gần, bán hàng cũng xởi lởi, dễ tính nữa. Mà kể cả khi say, bố cũng chẳng bao giờ chửi bới, gây gổ hay làm hại ai cả. Bán được đồng nào mẹ sẽ ra thu lại vì không muốn bố dùng nó để mua rượu uống, vì muốn tốt cho bố.

Rồi bố nghĩ ra cách ăn bớt tiền hàng bán được lén đi mua rượu, rồi nói dối mẹ là lấy tiền đi mua thuốc lào, mua chè uống cho đỡ buồn ngủ mỗi khi cơn thèm rượu kéo tới.

Lâu dần, bố bị xơ gan vì uống quá nhiều rượu, ông ngoại phải lên tận Bắc Giang cắt thuốc lá. Ngày ngày mẹ sắc cho bố uống và không được động tới một giọt rượu. Nhưng đối với một người đã tới mức sâu rượu, bỏ rượu khác nào bắt họ chết.

Không lấy được tiền từ mẹ, bố chuyển sang vay các dì cũng bán hàng gần đó, mẹ biết chuyện nên cấm các dì đừng đưa nữa. Bố lại vay những người bán hàng dong quen biết khắp khu chợ. Bố không vay nhiều, mỗi lần chỉ năm, bảy nghìn, người ta quý bố, cũng không biết bố vay làm gì nên vẫn đưa.

Rồi mẹ lại biết chuyện, đến trả nợ từng người một và bảo người ta đừng làm thế nữa. Người ta cũng ngại vì đều là anh em bạn chợ với nhau. Số tiền cũng không lớn, mẹ cũng không biết người ta còn đưa bố tiền nữa không nhưng không thấy ai tới nhắc nợ nữa. Bố chuyển sang xin người đi đường. Lúc đó mẹ và cậu nhìn bố mà vừa bực vừa thương, nên mỗi ngày cho bố uống hai cốc rượu nhỏ vào hai bữa ăn trưa và tối. Nhưng chừng đó sao mà đủ!

Bố nhất định đòi uống nhiều bằng được, bố bán hàng cũng không còn được chuẩn như trước nữa, mọi người khuyên mẹ dọa bố nếu còn muốn uống rượu thì ly hôn, kết quả là bố thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu, bố không cần ai hết. Mọi người lại tham gia, thế thì cứ ly thân một thời gian để bố thấy rõ bố làm sao sống, làm gì để có tiền uống rượu, có ai cưu mang được bố không.

Mẹ mặc dù là người rất nóng tính nhưng tâm mẹ không như thể hiện bên ngoài, ngày ngày mẹ mắng bố, chì chiết bố nhưng mẹ đâu nỡ lòng nào bỏ mặc người từng chung chăn chung gối, người là bố của các con mình.

Mẹ do dự, mẹ lưỡng lự, mẹ suy nghĩ rất nhiều, lại thương thay cho số phận hẩm hiu của mình. Cuối cùng, đành chịu nhún nhường chiều theo ý của bố, bố muốn sao thì muốn. Mẹ cho bố về nhà nghỉ ngơi còn mẹ vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội bán hàng vì còn phải nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hàng tháng, mẹ đưa tiền ăn và tiền chi phí sinh hoạt cho bố. Một tháng mẹ về thăm hai, ba lần. Tụi con thì vẫn ở nhà ngoại, khi nào mẹ về thì mẹ và hai em sẽ về nhà cùng bố.

Kết quả, bố ở nhà không ăn mà dùng toàn bộ số tiền đó để uống rượu. Bố còn vay cả của hàng xóm nữa. Thỉnh thoảng bố qua nhà ngoại hỏi tụi con có tiền không đưa bố vài nghìn mua thuốc lào, con đưa luôn thuốc lào cho bố vì con biết bố nói dối, nhưng lại thương bố và không đành lòng nên toàn lén lấy một chai nhỏ rượu của ông đưa bố cùng với ít tiền lẻ mà con dành dụm được.

Bố thậm chí gần như phát điên, tâm trí không ổn định, miệng lúc nào cũng lảm nhảm ma quỷ. Hai lần hàng xóm gọi điện cho mẹ về đưa đi trại tâm thần. Nhận được điện thoại, mẹ luống cuống không còn nghĩ được gì khác, mặc cho mọi người ngăn cản, mẹ bắt xe ôm về đưa bố đi.

Những chuỗi ngày ở trong trại tâm thần dần trở nên quen thuộc với mẹ. Đó cũng chính là những ngày giống như địa ngục trần gian. Mùa hè không quạt, không nước, không tivi, không gì hết, xung quanh lúc nào cũng là những bệnh nhân tâm thần, ngày đêm hò hét, gầm rú, làm những hành động đáng sợ.

Mẹ vẫn phải cắn răng chịu đựng, đêm đêm ngồi quạt cho bố ngủ, lòng cầu mong bố sẽ sớm hồi phục. Rồi cũng tới ngày bố hồi phục, được ra trại, nhưng rồi tình hình lại đâu đóng đó. Bố vẫn ở nhà một mình, vẫn uống rượu thay cơm. Mẹ vẫn bên ngoài kiếm tiền, tụi con vẫn đi học và ở nhà ngoại.

Bệnh tình bố ngày càng nặng, bụng bố ngày càng to, căng chướng lên. Nó đau âm ỉ, rồi thỉnh thoảng nó lại quặn thắt từng cơn khiến bố vật vã, chịu không nổi, kêu la nghe rất tội. Cả đại gia đình đều xáo trộn, lo mất ăn mất ngủ, mẹ thì gầy sọp hẳn đi.

Nhưng bố vẫn không bỏ rượu! Những lúc đó, con đã từng có suy nghĩ, ước gì bố bằng một nửa bố đứa bạn thân của con, cũng là nhà hàng xóm sát ngay nhà bà ngoại, ước gì bố chết đi để coi như vừa giải thoát cho bố khỏi những cơn đau, vừa giải thoát chính những tủi nhục, uất ức, những ánh mắt coi thường của nhiều người đối với "một thằng rượu chè, chẳng làm được trò trống gì" mà kiếp này bố phải gánh chịu gần hết cả cuộc đời; vừa giải thoát cho mẹ, cho tụi con và cả đại gia đình bên ngoại đã vì bố mà lao đao.

Rồi tiếp đến những ngày, tới lượt con mỗi ngày đều ghé qua thăm và chuẩn bị đồ ăn cho bố, vì bệnh bố xấu đi không còn tự nấu ăn được, vì con học gần nhà, và vì cái Thúy - em thứ hai đã không còn chút kiên nhẫn nào với bố nữa.

Nó là đứa xốc vác nhất trong ba chị em. Nó giống như người con trai trong nhà nên có việc gì đều do nó phụ mẹ gánh vác nhiều. Ngày nó nhập học vào đại học ở Nam Định, chồng của dì đã phải đánh xe chở mẹ và nó đi thuê trọ. Vừa thuê được thì có người điện mẹ về gấp đưa bố đi trại, mẹ lại an ủi nó rồi sấp sấp ngửa ngửa quay về Hưng Yên.

Đợt trường nó được nghỉ liền một tuần, nó hăm hở về nhà chơi thì cũng đúng vào lúc bố lại phát bệnh, phải vào trại. Nó lại phải cùng mẹ đưa bố tới đó và ở đó phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn cả là do nó thương mẹ, nó hận bố không nghe lời, không bỏ rượu hại tất cả mọi người phải khổ, có bố cũng như không. Hôm đó là ngày rằm tháng 12 năm 2016, nó được nghỉ về ngoại chơi, mọi người khuyên nó về thăm bố vì dù gì cũng là bố đẻ ra mình, nó nhất quyết không nghe, nó tuyên bố "khi nào bố cháu chết thì cháu về gặp mặt, bố cháu còn uống được rượu thì cháu không về". Vậy là nó không về thật.

Gần một tuần sau - 22 tháng 12, trong khi người người nhà nhà đang vui mừng chuẩn bị đón Tết, chào năm mới, mẹ trên Hà Nội nhận được điện thoại từ cô Chính, em ruột bố. Cô bảo mẹ bố đau bụng kêu ầm ĩ, lại phát điên rồi về xem thế nào đưa đi trại. Mẹ nhờ cô thuê hộ taxi để đưa bố đi trước rồi mẹ về ngay.

Một lúc sau, cô gọi lại: "Anh ý cầm dao dọa chém, không cho ai đến gần, nói không muốn đi viện, 'tiền đó để vợ con tao ăn'. Em hết cách rồi, chị về đi!"

Mẹ điện bảo con về nhà xem bố thế nào. Con về mang theo một chai rượu nhỏ, mấy quả cam sành và một cái bánh chưng. Về tới nhà, thấy cửa nhà mở toang, bố đang nằm rên trên ghế ngoài phòng khách. Con vội chống xe chạy vào hỏi: "Sao bố không vào giường nằm ngủ cho đỡ mệt, nằm ngoài ghế lạnh lắm lại ốm. Bố ăn gì chưa? Bụng còn đau nhiều không? Sao bố không để các cô chú đưa đi viện? Mai mẹ sẽ về sớm cúng Ông Công Ông Táo và thăm bố".

Bố thều thào từng tiếng: "Mấy hôm nay nó đau bố có ăn được gì đâu, chỉ uống sữa thôi. Đồ ăn con mang xuống vẫn bỏ hết trong tủ lạnh. Thôi từ mai không cần mua đồ ăn nữa, bỏ nó phí đi. Bố thích ăn gì thì bố bảo. Bố cứ thế này thôi, chẳng có thuốc nào chữa khỏi đâu, để tiền đấy mẹ và các con ăn, không việc gì phải đưa cho bác sĩ. Tí con vò hộ bố bộ quần áo, nay nó đau quá, bố thay ra mà không giặt được".

Con nghe mà chỉ muốn òa khóc, cố nén lại con nói: "Bố phải bỏ rượu đi, rồi uống thuốc và cố ăn vào bố ơi, không như thế này thì bố chết mất. Quần áo bố thay ra cứ để đó con giặt. Giờ con đi lấy sữa, bóc bánh cho bố ăn nhé!"

Nhưng bố không ăn, chỉ uống nửa hộp sữa và mấy chén rượu, rồi lại nằm. Con đi giặt quần áo, vừa giặt vừa khóc, cầu mong ông Trời đừng mang bố đi. Bên ngoài trời đang mưa phùn, xung quanh xóm làng yên tĩnh, buồn đến nao lòng.

Xong xuôi đâu đấy, con hỏi bố có muốn ăn gì không con làm và xin phép lên nhà ngoại để đi học. Bố nói: "Lúc nào bố đói thì bố ăn. Con về đi, đi cẩn thận không mưa đường trơn, để bố ra ngoài tiễn con".

Con cản bố vì bên ngoài đang mưa, nhưng bố nhất định không nghe. Rồi bố cứ đứng ngoài sân, ánh mắt mệt mỏi đầy đau đớn dõi nhìn theo con, như muốn níu kéo con đừng đi. Con cũng cứ nhìn bố, nước mắt trào ra, nhưng đâu làm khác được, con vẫn phải đi thôi.

Ánh mắt ấy nó ám ảnh, khắc khoải trong con. Suốt đời này con không bao giờ quên được. Nó còn tố cáo con là một đứa con bất hiếu, chưa một ngày trọn vẹn ở cùng bố, chăm sóc cho bố. Cũng đâu ngờ được rằng, ánh mắt đó lại là kỷ niệm cuối cùng mà bố để lại cho con.

Ngày hôm sau 23 tháng 12, ngày mà Ông Táo chầu Trời, mang theo biết bao hi vọng, mong ước tốt lành của biết bao con người gửi tới Thiên Đình thì cũng chính là ngày buồn nhất trong 22 năm từ khi con được sinh ra.

Sáng đó, con về thăm bố như thường ngày, mẹ về làm cơm thắp hương. Con và mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đó là lần đầu tiên con lau dọn bàn thờ ở nhà mình vào dịp như thế, sau đó bày đồ ăn mua sẵn dâng lên tổ tiên.

Con và mẹ cuống cuồng tất bật để có thể thả cá chép trước 12 giờ, cuối cùng cũng vừa kịp. Khi chưa hết một tuần hương, bố gọi con nói hạ ít cam canh trên bàn thờ cho bố, tự nhiên bố thèm quá. Con lưỡng lự vì chỉ mới thắp hương còn chưa xong, bố đoán biết được ý của con bố nói "Con cứ hạ đi, tội cụ phạt bố chịu, không bố lại không ăn được nữa đâu".

Nghe xong tôi bất giác giật mình, lo sợ. Con hạ cam cho bố, nhưng bố cũng chỉ ăn được có một quả nhỏ cùng với mấy ngụm rượu vì nó lại lên cơn đau, nó vật vã, nó quằn quại, nhưng con cũng không giúp gì được.

Để bố đi nằm, con và mẹ đi hỏi tìm mua thuốc theo một vài người đã bị giới thiệu cho. Nhưng tới hiệu thuốc nào, người ta cũng nói có những dấu hiệu như của bố rồi thì chỉ có mua đồ làm ma dự phòng thôi.

Mẹ vẫn không từ bỏ hi vọng, nghe người ta mách hút dịch sẽ có cơ hội sống 50%, đỏ đen tùy vào từng trường hợp. Mẹ nhất quyết liều một phen với hi vọng biết đâu mình may.

Sau khi bác sĩ tới nhà hút dịch, bố có vẻ đỡ hơn chút ít, con và mẹ vui vẻ khoe với nhà ngoại khi mọi người điện thoại tới hỏi thăm. Rồi con về nhà ngoại vì thấy tình hình cũng tạm ổn. Vợ chồng hai dì và cậu mợ xuống thăm bố một lúc về bảo lại với con và ông bà ngoại là thấy bố tỉnh hơn rồi, chắc có thể qua khỏi.

Con mừng thầm trong lòng chạy ngay tới bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát cúi lạy cảm ơn Người vì Người đã nghe thấy lời cầu nguyện mỗi ngày của con.

Tối đó, khoảng gần 8 giờ, khi con đang rửa bát bỗng nghe tiếng chuông điện thoại của bà ngoại, rồi bà hốt hoảng chạy lại phía con. Con nhìn bà liền đoán không lẽ bố...

Nhưng rồi con lại ngay lập tức tự dập tắt cái suy nghĩ đó vì mọi người đều nói tình hình bố đang tiến triển tốt. Những dòng suy nghĩ đó xung đột trong đâu con chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai con: "Bố cháu mất rồi, bỏ bát đấy, thay quần áo về nhìn bố lần cuối, nhanh lên!"

Lúc đó, con bình tĩnh đến kỳ lạ, con không khóc, trong đầu trống rỗng không có bất cứ suy nghĩ nào, tay vẫn rửa bát như một người vô hồn. Mọi người lại vào giục. Về tới nơi, đã có một vài người ở đó. Bố nằm trên giường, bố như đang ngủ rất ngon sau bao ngày tháng vật lộn với những cơn đau, với căn bệnh và với trần gian này.

Con vẫn không khóc! Con sà vào định ôm bố gọi bố rằng con về thăm bố. Bố ơi, cái ôm mà hình như đã gần 20 năm rồi con chưa làm kể từ sau năm con lên 7.

Nhưng mọi người kéo con, ngăn con lại vì bố mất vào giờ tuổi của con, sợ sẽ làm hại tới con, ôm thế bố cũng không lên thiên đàng được.

Con vẫn không khóc! Vẫn cứ như người đang trong giấc mơ, mông lung, xung quanh hỗn loạn, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn hi vọng đó là một cơn ác mộng.

"Bố ơi, con bất hiếu, sao bố không đợi con về, bố dậy đi, con đáng chết mà, bố ơi!", tiếng khóc và gào thét của cái Thúy vừa phi từ Hà Nội về như làm con bừng tỉnh. Con bắt đầu òa khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, con và nó lăn vào lay bố, cứ lay, lay mãi trong vô vọng. Bố vẫn nằm đó!

Sau đám tang, mọi người ai nấy quay lại nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết, nhưng sao nhà mình lại trống rỗng, yên lặng đến đáng sợ, duy chỉ có tiếng đài niệm Phật ngày đêm. Bố đi thật rồi, bố mang theo tất cả những háo hức, những niềm vui, những hi vọng của mẹ và tụi con, đâu còn cần Tết nữa.

Cho tới tận bây giờ, con vẫn không muốn chấp nhận sự thật là bố đã không giữ lời hứa, bỏ mẹ và tụi con lại, chia cắt hai từ "gia đình" mà một mình đi xa, xa mãi.

Con lại càng tự trách mình hơn khi ba tháng sau khi bố mất, mẹ đi xem bói. Thầy nói do con khi lau dọn ban thờ đã làm lệch bát hương nên bố mới mất. Mọi người an ủi con, rằng thầy phán linh tinh, vì cũng nhiều lần con lau làm xê dịch bát hương. Đây chỉ là do trùng hợp thôi, với lại số Trời đã định rồi, bố hết duyên với trần thế nên bố phải đi.

Nhưng con làm sao mà không trách mình được, lỗi của con nên mới làm bố chưa từng được sống hạnh phúc, sum họp cả gia đình. Vì con luôn ở trên ngoại, mẹ có về nghỉ thì cũng cùng các em lại tới ngoại chơi với con tối mới về nhà cùng bố, để bố luôn phải ở nhà một mình. Vì nếu bố tới đó, ông ngoại và mẹ lại hùa nhau vào mắng nhiếc, chửi bới nên bố không muốn tới.

Lỗi của con chưa chăm sóc ở cùng bố được ngày nào trọn nguyên. Lỗi của con chưa báo đáp gì được cho bố, chưa để bố hưởng sung sướng phút giây nào. Lỗi của con biết nhiều khi bố không hề sai, không hề có lỗi nhưng không dám đứng ra bênh vực, bảo vệ bố...

Con hận mình từng có suy nghĩ muốn mẹ ly hôn để bố bỏ rượu, con hận mình từng mong bố chết đi... Con thực lòng chưa bao giờ trách bố, chưa bao giờ bỏ vào tai và tin những suy nghĩ, những lời lẽ không tốt đổ lỗi cho bố của mọi người.

Giờ con không cần bố là ai hết, bố không cần giỏi như bố người ta, bố không cần phải kiếm được nhiều tiền, con chỉ cần bố chính là bố, là bố của bọn con và chồng của mẹ quay về đoàn tụ gia đình mình, vậy là được rồi.

Ngày nào con cũng hi vọng đó chỉ là giấc mơ dài chưa tỉnh, ngày nào cũng hi vọng bố trở về để con ôm bố vào lòng, để con nói lời xin lỗi và bù đắp phần nào cho bố. May sao, con là người nằm mơ thấy bố nhiều nhất sau khi bố mất, ở đó bố vẫn thật hiền, nhìn thật khổ sở. Con vẫn luôn kể lại cho mọi người về những giấc mơ đó và mong tối nào khi nhắm mắt đi ngủ cũng lại được gặp bố.

Và cũng không hiểu sao, nhưng đã rất nhiều lần con luôn cảm nhận nhìn thấy bố trong dòng người lạ xuôi ngược ngoài đường, rồi hớt hải lại gần và rồi hóa ra không phải.

Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng thật ra nó chỉ giúp ta quen dần với những vết thương đó mà thôi. Và nếu cụm từ "giá như" có thật, thì không biết con người sẽ có bao nhiêu điều phải dùng tới" giá như".

Cũng như con vậy, chưa một giây nào quên đi bố, chỉ là phải làm quen dần với việc không còn bố bên cạnh nữa. Dù chúng ta có đau đớn tới nhường nào thì trái đất vẫn cứ quay, sự sống vẫn tiếp diễn.

Con cũng hiểu ra rằng một người dù có là người thực vật, nằm một chỗ không có sự sống cũng vẫn có thể là một chỗ dựa vững chắc cho nhiều người khác, vẫn có thể mang lại cảm giác đầy đủ và yên tâm vì khi bố còn sống. Mọi người luôn nói rằng bố vô dụng, không giúp ích được gì, chỉ gây thêm phiền phức. Nhưng giờ cái phiền phức ấy đã không còn thì lại là cảm giác mất mát, buồn chán, trống trải, khắc khoải và day dứt vô cùng.

Cũng kể từ khi bố ra đi, con nhắc nhở mình phải dành nhiều thời gian cho bà, cho mẹ, cho những người thương yêu bên cạnh hơn vì con không thể biết trước được những gì có thể xảy đến, con cũng không muốn mình phải hối hận thêm bất kỳ lần nào nữa.

Lần này con đã lấy hết can đảm để viết ra những điều này, mặc dù nó chỉ là một phần nhỏ những cái gì đã trải qua, một phần nhỏ những cái bố phải chịu đựng, một phần nhỏ lỗi lầm, hối tiếc của con và cũng không nói hết được những lời xin lỗi con muốn gửi đến bố.

Vì chưa bao giờ con dám hồi tưởng lại, cái cảm giác con nhớ lại từng chi tiết, từng chuyện. Hay chỉ đơn giản là nhớ tới bố làm con không kìm lại được, con nhất định sẽ khóc. Trong lòng như quặn thắt, dằn vặt, vô cùng khó chịu mà không diễn tả được, nên con rất sợ và luôn trốn tránh.

Dù bố có chấp nhận hay không, có nghe và cảm nhận được hay không nhưng con vẫn muốn hét lớn để gửi tới bố nơi Thiên Đàng cao xa kia : " Bôôố ơiiii! Con xin lỗi, xin lỗi bố rất nhiều. Nếu có kiếp sau, mình vẫn làm cha con nhé!"

Đứa con gái bất hiếu,

Nguyễn Thị Thùy