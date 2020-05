Bố.. Bố ơi...

Đó là tiếng gọi cuối cùng cách đây hơn ba năm. Nước mắt, đau thương, hối tiếc hòa quyện vào nhau mà chỉ có thể đổi lấy được tiếng gọi ngắn gọn ấy trong tâm thế khàn chẳng ra câu. Thời gian đưa phần ký ức mỗi người phát triển theo hai hướng là phai nhòa, hoặc in sâu, nhưng người thân thì chắc chắn nó luôn tồn tại. Thật khó hiểu, khi người thân bên cạnh rời xa mãi mãi thì ta mới thức tỉnh trong sự muộn màng.

Quay về phần quá khứ, với sự ngây ngô của vài tuổi đầu, mọi thứ non dại được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, vuốt bỏ nhọc nhằn bon chen in hằn trên vệt mồ hôi. Bố về nhà với nụ cười khi nghe vài ba câu chuyện của chú nhóc mầm non về những con gì đó, hoặc là nhìn tôi khóc lóc kể về những đứa bắt nạ.

Đúng thật là ngay từ bé bố đã muốn tôi phải biết đối mặt với những thứ tôi va chạm và giải quyết bằng những quyết định của bản thân thay vì phải dựa dẫm vào ai đó. Bố luôn tìm cách nói ít hiểu nhiều, và tất nhiên tôi không thể hiểu, và nghĩ rằng bố chẳng quan tâm. Chính vì vậy tôi không hay bu vào bố để kể về những thứ tôi gặp phải từ ngày bé tí bé tẹo.

Thời gian trôi nhanh, mới chốc sau bao lần biến cố, tôi đã lớn lên theo công thức dạy dỗ của gia đình, mang về sự tự hào và niềm hy vọng cho mọi người. Bố chẳng bao giờ nói với tôi rằng tôi phải cố gắng , tôi phải như thế này như thế nọ, vì bố rất tin tưởng tôi. Nhưng nào ai biết được, cái sự càng tin tưởng càng dễ thất vọng thường xảy ra, bản chất mỗi con người thì hay dễ pha tạp hoặc biến thoái theo. Với sự tin tưởng ấy, với sự mong chờ ấy, vô tình bố tôi dành cho tôi sự nuông chiều quá đáng, bố luôn tin lời tôi nói dối, tiếp nối cho điều ấy là sự sa ngã.

Khi nhận ra đứa con "rất ngoan" của mình bị vướng vào những sự cuốn hút của xã hội, thay vì đòn roi mắng chửi, bố lại chẳng buông lời nào cay nghiệt. Có ông bố nào sẵn sàng 5 giờ sáng đến chỗ con qua đêm để gọi nhỏ nhẹ rồi chở về mà không một câu nặng lời. Có ông bố nào dường như mặc kệ sự nổi loạn tuổi 18 của con mình đâu cơ chứ. Bố để tôi phải ôm suy nghĩ rằng tôi hư hỏng là do gia đình quá nuông chiều. Nhưng rồi tới một lúc nào đó tôi mới biết đó là sự thất vọng của người bố quá tin tưởng đứa con của mình thì đã là quá muộn.

Đâu phải mỗi vậy là đã kết thúc cho sự "đổ lỗi" của bản thân vào những người khác, tôi còn biến đổi sang sự buông thả của bản thân trong sự "tuyệt vọng ảo". Để có thể nghĩ rằng đó là điều tất yếu xảy ra khi tôi càng sa đọa sâu vào những điểm tối của cuộc sống, cái giá để nhận ra sai lầm là quá đắt với tôi khi bố mắc căn bệnh quái ác "tai biến". Tôi chỉ biết chết lặng, nhìn bố ú ớ nói từng câu khó khăn, tôi chỉ biết trầm đi, nghĩ về sự báo đáp, bạn có thể thay đổi từ một con người hư hỏng thành một con người khác tốt hơn khi có người hi sinh cuộc đời vì bạn chăng?

Nhà tôi gần một cái ao to, bố thường lẩn thẩn đi ra đó khi sáng sớm và chiều mát. Tôi thường lén đi sau, vì sợ bố ngã, rồi dần dần là đi cùng bố, ngồi cạnh, rồi lại ngồi kể chuyện trên trời dưới biển như ngày còn mầm non. Bố vẫn thế, vẫn im lặng, vẫn ngồi nghe, vẫn cười, nhưng tôi thì khác, ngậm ngùi, khó tả. Rồi mọi điều dẫn đến sự mãnh liệt dồn nén suy nghĩ về việc hồi đáp, xách balo lên và đi để tìm sự thay đổi để bố được nhìn thấy tôi thành công. Hành lý tôi đem theo có lẽ mỗi sự quyết tâm là thứ duy nhất có giá trị, vì bên cạnh đó chỉ là sự non trẻ, thiếu hiểu biết, vội vàng.

Hệ quả tôi quay về với sự thất bại và lại là thất vọng. Tôi không biết bố còn biết buồn khi thấy tôi vậy không nữa? Bố khiến tôi phải thất bại như vậy hay sao? Tôi từng bí quẩn, tuyệt vọng mà trách bố như vậy đấy, sao bố lại bị bệnh lúc con chưa có gì vậy bố? Tuổi trẻ suy nghĩ thật khó hiểu, không tự nhìn vào bản thân lại thích đem một lý do nào đó để làm giảm nhẹ lỗi lầm của mình. Sao lúc ấy tôi không thể suy nghĩ rằng bố đang trãi qua cái gì nhỉ? Sao tôi lại tồi tệ vậy, đó là suy nghĩ ám ảnh tôi rất lâu.

Thời gian cứ trôi, bố càng ngày càng yếu, bố giờ ko đi ra bờ ao thường xuyên được nữa, phải có người dìu ra hoặc chở ra. Khi mọi vật yên tĩnh, tôi ngồi trầm ngâm nhìn bố, dáng người gầy gò, cứ nhìn xa xăm vô định, tôi bỗng nhói lòng, tôi không biết bản thân đang trách tôi hay trách bố nữa.

Rồi cái ngày không ai muốn cũng tới, cái ngày tôi sụp đổ, chỉ biết gào thét gọi bố. Ngày mà bố đi mãi mãi, tôi không nghĩ được gì, ngoài sự đau thương chiếm hữu. Khóc cạn nước mắt là vậy, cảm giác xáo trộn vào nhau, ròng một tháng trời trước đó chăm sóc bố lúc yếu nhất. Tôi cũng dần xác định trước tâm lý điều có thể xảy ra, nhưng nào chuẩn bị trước được điều ấy.

Mất mát thường dẫn đến sự tỉnh ngộ , thức tỉnh cao lắm, tôi biết trách bản thân và thay đổi theo hướng tốt. Cái giá quá đắt phải không. Giờ tôi có tốt, có thành công như thế nào thì bố cũng không thể nhìn thấy được, không cạnh tôi hạnh phúc nhìn sự thành công hay tốt lên ấy, tôi nhận ra được sự trân trọng những người quan trọng còn cạnh mình, tôi biết được sự hối hận chỉ là cái ta khó có thể thay đổi.

"Con xin lỗi" là điều tôi luôn thầm nghĩ trong đầu để tạo động lực cho bản thân tốt hơn.

Lê Công Lý