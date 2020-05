Bà Nà Hills, đường lên chung bước cùng em

Ngọc Ly thân mến!

Đã hơn 2 tháng kể từ khi chúng ta chia tay ở ga Hội An, dưới chân núi Bà Nà Hills, anh vẫn luôn nhớ về em, nhớ về những thắng cảnh trên đó và xúc cảm mà anh tin có cả ở em và anh. Giờ đây, cách nhau vạn dặm bên nước Đức xa xôi, anh hy vọng, lúc nào đó bất chợt trên đường đời, em nhớ về Đà Nẵng, Việt Nam xinh đẹp, nhớ về chốn thiên đường Bà Nà Hills và chút gì đó nhớ thời gian bên một người bạn là anh, em nhé!

Đà Nẵng những ngày thu trên đỉnh Bà Nà lộng gió, dày sương, nắng tươi vàng thực sự là điểm đến lý tưởng, là khoảng thời gian thưởng ngoạn tuyệt vời chốn tiên cảnh bồng lai, nhất là khi có em, Ngọc Ly ạ. Buổi sáng đẹp trời hôm đó, em còn nhớ, mình chờ nhau trước cổng vào Bà Nà Hills, lối dẫn lên ga Hội An? Em xuất hiện trong chiếc váy màu cam chấm bi dịu dàng, chiếc mũ rộng vành cá tính, chân đi đôi giày có hình mèo con thật ngộ, làm anh bất chợt bối rối. "Em đẹp không cần son phấn - Xinh thật xinh rất hiền", câu hát về người con gái Việt Nam bỗng hiện lên trong anh khi thấy em, một cô gái Việt kiều xa xứ.

Đường lên tiên cảnh Bà Nà Hills Đà Nẵng trở thành con đường của du ngoạn thưởng lãm với hệ thống cáp treo hiện đại nhất, chiều dài lên đến hơn 11.000 mét. Đi cáp treo Bà Nà, cả anh và em đều thích thú và choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Càng lên cao khí trời se lạnh dần, từng đợt sương dày đi ra từ những lâu đài châu Âu hoa lệ, ngoái lại xa xa là thành phố Đà Nẵng xinh đẹp dưới nắng sớm bình minh. Bên dưới là những cánh rừng xanh bạt ngàn thăm thẳm thực sự làm mỗi du khách lâng lâng. Cuối cùng, chiếc cabin cáp treo cũng đưa anh và em đặt chân tới đỉnh.

Ngọc Ly còn nhớ nơi chúng mình tới đầu tiên không? Anh muốn tới Hầm rượu Debay, nhưng em cứ đòi ngắm nhìn vườn hoa Le Jardin D’Amour. Không ai chịu ai, phải oẳn tù tì, và em đã thắng. Đỏng đảnh quá cô gái ạ! Đưa em tới nhìn ngắm các loài hoa đầy sắc màu, kiểu dáng và hương thơm tại Le Jardin D’Amour nhưng dường như chính anh lại bất ngờ hơn bởi vẻ đẹp của chúng.

Các vườn hoa với đủ sắc màu nối tiếp nhau làm nên những thảm hoa rực rỡ, tô điểm cho Bà Nà Hills. Trong sớm mai, những giọt sương vẫn còn vương đọng trên từng cánh hoa bé bỏng: vô tư và yên bình. Chắc hẳn em cũng chiêm ngưỡng nhiều thảm hoa bên Đức, nhưng những loài hoa trên Bà Nà Hills lại độc đáo theo một cách riêng khác phải không? Phong lữ, thanh anh, thu hải đường, dạ yến thảo, hoa bất tử... Nhiều và đẹp quá em nhỉ? Rong ruổi khắp 9 vườn hoa trên Bà Nà, cuối cùng chúng mình dừng chân ở Vườn Địa Đàng, nơi có những thảm hoa đào chuông phớt hồng đẹp mắt. Anh biết Ngọc Ly rất thích sắc hồng tươi của loài hoa này. Em níu tay anh chạy hết thảm này sang thảm khác để chụp cho em những tấm hình đẹp nhất cùng hoa đào chuông, mệt nhưng anh vui lắm. Vườn hoa Le Jardin D’Amour trên Bà Nà Hills được mệnh danh là "Vườn hoa tình yêu" với nhiều giai thoại huyền bí lắm em có biết không?

Tới lượt anh dẫn em sang hầm rượu Debay. Hầm rượu này được chính tay người Pháp xây dựng, sâu trong núi Bà Nà, nơi cất chứa những loại rượu vang quý. Theo chân những du khách đi trước, anh và em lần theo lối trong hầm đi vào bên trong. Hai bên là những thùng rượu được xếp ngay ngắn, gọn gàng. "Vách tường trong này lạ quá anh nhỉ?" - "Vách hầm rượu Debay được làm từ đá núi kết hợp với đường và nhựa cây bời lời đó em". Em bất chợt băn khoăn hỏi anh, nhưng thật may anh vẫn trả lời được thắc mắc của em, không ngại lắm nhỉ. Giây phút cùng em thưởng thức ly rượu vang ngoài ban công trước Hầm rượu Debay giữa trời sương giăng, lất phất hạt mưa sa, trong khí trời se lạnh có lẽ làm anh nhớ nhất. Nhấp ngụm rượu vang thanh dịu, trộm nhìn em, lọn tóc che hàng mi, chợt thấy em xinh đẹp lạ kỳ. Tới Bà Nà Hills anh không chỉ say bởi cảnh đẹp, say với men rượu vang hầm Debay mà còn say men người con gái Việt kiều cùng anh chung bước...

Tới gần trưa, trời Bà Nà Hills ít mây hơn. Thỉnh thoảng, đợt nắng bất chợt xuất hiện rồi chạy nhanh về phía xa chân trời theo những chiếc cabin cáp treo mải miết đi xuống. Khách du lịch lên núi thêm đông vui và nhộn nhịp hơn. Tiếng trống, tiếng nhạc theo điệu nhảy của vũ công cứ vang ngân, vọng vào vách lâu đài nguy nga kéo dài như vô tận. Có rất nhiều nhà hàng, quán ăn ngon với đủ món, hương vị hấp dẫn. Nhưng em biết vì sao anh dẫn em thưởng thức hai món mỳ Quảng và bánh tráng cuốn thịt heo không? Đúng vậy, đó chính là hai món đặc trưng nhất, đặc sản ẩm thực vùng miền tại Đà Nẵng dành cho những ai lần đầu đặt chân tới. Nhưng, điều đặc biệt ở đây là em và anh lại có cơ hội thưởng thức hai món ngon này trên... Bà Nà Hills. Điều đó lại mang một ý nghĩa khác, một trải nghiệm thú vị riêng so với một địa điểm trong trung tâm thành phố hay nhà hàng dưới núi nào em ạ.

Những sợi mỳ trắng mịn, giòn dai, thơm vị bùi béo của đậu phộng và rau thơm là anh biết đủ làm sôi cái bụng cồn cào. Tô mỳ Quảng dường như chưa làm cô gái Việt kiều no nê nên em đòi thưởng thức ngay món bánh tráng cuộn thịt heo. So với mỳ Quảng, cách ăn bánh tráng cuốn thịt heo có phần cầu kỳ hơn. Em phải khéo léo đặt chiếc bánh tráng, chọn lựa những loại rau mình thích, thêm miếng thịt heo thái lát mỏng rồi cuộn đều, chấm cùng nước chấm cho tròn vị. Lần đầu không ăn quen, anh cuộn giúp mà em cứ giục anh hoài, nóng lòng muốn nếm thử. Đúng là cô gái háu ăn! Thưởng thức đặc sản ẩm thực Đà Nẵng là một điều thú vị nhưng ăn những món ngon đó trên đỉnh Bà Nà, giữa mênh mông sương trắng, gió lạnh thổi se sẽ, giữa ồn ào náo nhiệt của vũ điệu Âu châu thì đó như một đặc ân mà thượng đế ban tặng phải không Ngọc Ly? Việt Nam luôn có nhiều món ăn hấp dẫn, đặc sản vùng miền mà để khám phá hết em phải nhiều lần trở lại đó nhé. Anh luôn tự hào vì Việt Nam có nhiều sản vật lạ miệng để thết đãi khách tứ hải thập phương. Đáp lại thiện tình của anh, như một người bản địa, em dẫn anh đi thưởng thức nhiều món buffet kiểu Tây cũng thật ngon miệng. Cảm ơn em nhiều lắm.

Em thích vui chơi, náo nhiệt với nhiều trò giải trí. Bà Nà Hills Đà Nẵng không thiếu những trò chơi cảm giác mạnh để em thử sức. Anh liền dẫn em tới khu vui chơi Fantasy Park. Với ý tưởng xây dựng từ hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Pháp Jules Verne là Hai vạn dặm dưới đáy biển và Hành trình vào trung tâm Trái đất, công viên vui chơi Fantasy trên đỉnh Bà Nà Hills có lẽ là nơi khiến em cười nhiều nhất với nhiều trò độc đáo. Những trò chơi mạo hiểm như leo núi, tháp rơi tự do, khám phá căn hầm ma, công viên khủng long... những tưởng là con gái như em sẽ thấy chết khiếp, chẳng dám thử. Nhưng em tham gia tất cả, thử sức tất cả và chơi say mê khiến anh cũng phải bất ngờ. Là cô gái Việt kiều nhưng anh thấy Ngọc Ly cá tính chẳng kém gì những cô gái Tây thực sự. Anh rất thích phong cách sống của các cô gái phương Tây bởi sự mạnh mẽ, chơi hết mình và sống cuồng nhiệt. Và anh thấy được điều đó ở em, Ngọc Ly ạ. Cùng em tham gia và vượt qua những trò chơi đầy thử thách, anh rất vui vì được đồng hành cùng em, cảm nhận niềm vui của em sau mỗi trò giải trí đó ở Fantasy Park.

Hành trình khám phá Bà Nà Hills của anh và em như trở nên bất tận với nhiều điểm tham quan khác đầy huyền diệu. Anh đưa em tới chốn thiêng cửa Phật ở chùa Linh Ứng Bà Nà. Anh dắt em tới Linh Phong Thiền Tự với ngọn tháp cao vút. Rồi em níu tay anh qua cây Cầu Vàng huyền thoại, hòa theo điệu nhảy của các vũ công ở Làng Pháp. Sao có thể quên giây phút mình tĩnh tâm và thấy an nhiên tâm hồn khi thưởng thức trà ở Trú Vũ Trà Quán phải không em? Còn nhiều, nhiều lắm anh không thể kể hết...

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", gặp em trong một tối thu mát mẻ tại một quán cà phê gần biển Mỹ Khê như một duyên tiền định. Cô gái Việt kiều Đức hút hồn anh bởi đôi mắt to tròn, miệng hồng chúm chím và nụ cười duyên. Anh và em bỗng thành hai người bạn, và may mắn lại đồng hành cùng chuyến đi lên Bà Nà Hill, trong buổi sáng đẹp trời. Chỉ với một điểm Bà Nà Hills tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp mà chúng ta có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Việt Nam còn nhiều điểm đến sinh động và thú vị hơn nữa. Anh chỉ mong có dịp được gặp lại em để thưởng ngoạn, trở thành người bạn cùng em khám phá vẻ đẹp non nước Việt. Anh luôn sẵn lòng được gặp và dẫn em thăm thú thắng cảnh, nếm trải món ngon trên nước Việt Nam này. Một ngày cùng em phiêu du trên đỉnh Bà Nà mờ sương khói trắng, thử những hương vị đặc trưng xứ Đà, say mê với những trò vui chất ngất là ngày đẹp nhất trong chuyến đi Đà Nẵng của anh, thật sự đó. Ở bên nước Đức xa xôi có khi nào em nhớ đến và mong hãy nhớ đến một người bạn là anh? Anh luôn chờ em một ngày trở lại Việt Nam và lại cùng em chung bước dặm dài...

"Bỗng gặp em, cô gái Việt kiều.

Nét dịu dàng, đằm thắm anh xiêu.

Bà Nà Hills cùng em thưởng ngoạn.

Nhớ hình em, Đà Nẵng dáng chiều".

Người chờ em trên đỉnh Bà Nà

Văn Lộc