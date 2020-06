Tác giả Harry Potter bị chỉ trích vì phân biệt người chuyển giới bằng kinh nguyệt

Ngày 6/6, nữ nhà văn dẫn link bài báo có tiêu đề 'Tạo ra thế giới bình đẳng hơn hậu Covid-19 cho những người có kinh nguyệt' (Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate) trên trang Devex và tweet kèm bình luận: "Những người có kinh nguyệt. Tôi chắc có những từ khác để gọi họ. Wumben? Wimpund? Woomud?".

Bài báo gốc của Devex đề cập đến những nguy cơ cao về các vấn đề sức khỏe trong bối cảnh Covid-19 do thiếu thuốc men, vệ sinh... đối với phụ nữ, những người chịu đựng các rắc rối do nguyệt san gây ra. Tờ báo này dùng cụm từ "people who menstruate".

Tweet của Rowling gây tranh cãi ở chỗ, trong khi gợi ý một số từ khác thay thế cho cụm từ "people who menstruate", bà gợi ý dùng "Wumben/ Wimpund/ Woomud" được cho là phái sinh từ "woman" (phụ nữ). Vì vậy, nữ nhà văn bị cho là ám chỉ "phụ nữ thực sự mới có kinh nguyệt", gây tổn thương đến người chuyển giới và đánh đồng phụ nữ với kinh nguyệt.

J.K.Rowling. Ảnh: Reuters.

Trước các phản ứng, nhà văn 54 tuổi lên tiếng: "Từ lâu tôi đã đồng cảm với người chuyển giới vì cảm thấy họ cũng dễ bị tổn thương giống phụ nữ trước bạo lực từ nam giới". Rowling khẳng định những cáo buộc rằng cô ghét người chuyển giới vì giới tính của họ là vô lý.

Mặc dù đã cố làm rõ ý kiến của mình, tác giả Harry Potter vẫn bị "ném đá". Nhiều người bình luận: "Tôi bị lạc nội mạc tử cung, phải đặt vòng tránh thai để điều trị và tôi không còn kinh nguyệt nữa", "Tôi 21 tuổi và chưa có kinh nguyệt, có lẽ tôi không còn là phụ nữ nữa?", "Đàn ông chuyển giới cũng có kinh nguyệt, người non-binary cũng có kinh nguyệt. Tôi, một phụ nữ 37 tuổi đã không có kinh cả thập kỷ nay. Phụ nữ không được xác định bởi chu kỳ kinh"...

Nhà tạo mẫu tóc đồng tính Jonathan Van Ness bình luận về phát biểu của Rowling: "Phụ nữ chuyển giới cũng là phụ nữ. Người chuyển giới da màu, và cả những người không phải da màu, đều đang chịu phân biệt đối xử mỗi ngày".

Đây không phải lần đầu tiên J.K.Rowling khiến người hâm mộ tức giận. Tháng 3/2018, cô bị phát hiện đã bấm like dòng tweet gọi phụ nữ chuyển giới là "đàn ông mặc váy".

Thúy Anh (Theo Mail)