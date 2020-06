Vũ Hán xét nghiệm 11 triệu dân trong 10 ngày như thế nào?

Vũ Hán - thành phố tâm dịch của Trung Quốc - công bố một kế hoạch đầy tham vọng là xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân trong những ngày tới - một chiến dịch sẽ được các chính quyền khắp nơi theo dõi sát sao.

Kế hoạch xét nghiệm, cần đến hàng nghìn nhân viên y tế và nhân lực các khu vực khác, cho thấy nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc ngăn chặn nguy cơ đợt dịch thứ hai khi đang mở cửa trở lại nền kinh tế. Kế hoạch được công bố vào tuần này sau khi Vũ Hán thông báo 6 ca dương tính mới sau một tháng tạm khống chế được sự lây lan của dịch bệnh. Mục tiêu xét nghiệm toàn bộ dân cư thành phố này là không có nơi đâu sánh được về phạm vi thực hiện và cả thời gian dự kiến.

Một số nước như Hàn Quốc và Đức đã triệt để xét nghiệm và truy tìm các ca bệnh nhưng đều ở mức độ thấp hơn nhiều so với Vũ Hán. Ở Mỹ, tỷ lệ xét nghiệm vẫn quá thấp với so với mục tiêu 3-5 triệu test mỗi tuần - điều kiện mà các chuyên gia cho là cần thiết để có thể an toàn mở cửa lại đất nước. Những đợt xét nghiệm tổng thể như vậy đặt ra nhiều thách thức. Chưa rõ làm thế nào để Vũ Hán có đủ bộ kit xét nghiệm và xử lý toàn bộ mẫu xét nghiệm. Và liệu cách tiếp cận trên phạm vi rộng như vậy có phải là phương án tối ưu khi mà số ca nhiễm ở thành phố đang ở mức thấp.

Xét nghiệm nCoV tại một khu dân cư ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

"Cuộc chiến 10 ngày"

Những báo cáo ban đầu cho thấy Vũ Hán dự định xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân trong gần 2 tuần, gọi đây là "cuộc chiến 10 ngày". Nhưng ngay cả truyền thông nhà nước cũng nhận định đây là một thách thức. Tờ Health Daily tính toán rằng chính quyền Vũ Hán sẽ phải thực hiện ít nhất 730.000 xét nghiệm mỗi ngày, ngay cả khi đã loại trừ những người được xét nghiệm gần đây. Con số này gấp nhiều lần năng lực xét nghiệm hiện tại của Vũ Hán - cao nhất là 100.000 test mỗi ngày.

Để so sánh, Hàn Quốc xét nghiệm 20.000 người mỗi ngày ở 633 địa điểm trên toàn quốc vào tháng 3, ngay sau khi dịch đạt đỉnh. Nếu với tốc độ đó thì sẽ mất khoảng 1 năm rưỡi để xét nghiệm cho tất cả 11 triệu người.

Một nhân viên trực đường dây nóng, do Thị trưởng Vũ Hán thiết lập, cho biết việc xét nghiệm sẽ được thực hiện một cách ráo riết. Một số khu vực sẽ bắt đầu sớm hơn, nhưng mỗi khu dự kiến hoàn thành xét nghiệm dân ở khu vực mình trong 10 ngày, người này cho biết.

Học sinh xếp hàng để lấy mẫu thử ở Vũ Hán. Ảnh: AFP.

Vũ Hán là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất Trung Quốc với hơn 50.000 ca nhiễm và 3.800 ca tử vong. Mục tiêu chính của đợt xét nghiệm này là để nhận diện những người không triệu chứng, đối tượng vẫn tiếp tục lây lan virus. Theo nhiều thông báo của chính phủ trên mạng xã hội, ít nhất 7 khu vực ở Vũ Hán cho biết việc xét nghiệm sẽ bắt đầu vào 13/5. Một bài đăng của Hội đồng quận của khu vực Changqing Garden số 2 viết: "Xét nghiệm acid nucleic là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Xin hãy ủng hộ và hợp tác".

"Không ai bị bỏ lại"

Các đơn vị tổ chức xét nghiệm phân phối tờ rơi và thông báo trên loa, mạng xã hội, thúc giục người dân đăng ký xét nghiệm ở khu vực mình sinh sống. Tại khu vực xét nghiệm, chính quyền dựng lên các trại và kê bàn ghế. Các bài đăng cho thấy hàng chục người xếp hàng để được lấy mẫu xét nghiệm trong họng hoặc khoang mũi, các nhân viên đeo kính và mặc đồ bảo hộ. Thông báo của quận cũng kêu gọi người dân giữ khoảng cách và lan truyền thông tin về xét nghiệm, để không bỏ lại ai phía sau.

Chính phủ cho biết họ sẽ ưu tiên các khu vực có nhiều người cao tuổi, đông dân cư và những khu có người lao động từ nông thôn lên. Những người đã xét nghiệm trong tuần trước không cần phải xét nghiệm lại. Trẻ em dưới 6 tuổi không phải xét nghiệm, theo một số thông báo.

Thế nhưng, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ. Bệnh viện số 1 Vũ Hán nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhiều người hỏi xem liệu một thành viên đại diện gia đình xét nghiệm thay cho cả gia đình được không. Sau đó truyền thông quốc gia phải đăng tải một cuộc phỏng vấn với lãnh đạo bệnh viện giải thích rằng một số thành viên trong gia đình có thể bị bệnh trong khi những người khác vẫn khỏe mạnh. Một nhân viên trong khu vực trả lời tạp chí Caixin rằng ông không biết liệu có nên đưa toàn bộ người dân trong khu vực đến bệnh viện hay mời các bác sĩ đến tận nơi.

Các công ty đang gấp rút đạt số lượng kit theo yêu cầu

Cuối tháng trước, Huang Libin - người phát ngôn của chính quyền - cho biết Trung Quộc hiện có thể sản xuất 5 triệu bộ kit xét nghiệm mỗi ngày. Dù vậy, nhiều công ty vẫn đang khó khăn trong việc đáp ứng được nhu cầu tăng vọt từ Vũ Hán.

Zhang Zheren - nhân viên ở phòng thí nghiệm Adicon Clinical - nói công ty của cô dự định vận chuyển thiết bị từ thành phố Hàng Châu đến Vũ Hán. Cô sẽ tăng công suất xét nghiệm của công ty lên 10 lần. Phó thị trưởng Vũ Hán Li Qiang, cho biết vào tháng trước rằng 53 cơ sở trong thành phố có thể cùng nhau thực hiện được 46.000 xét nghiệm mỗi ngày. Nhân viên ở đường dây nóng của thành phố cho biết người dân sẽ nhận được kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ.

Người dân đi xét nghiệm ở Vũ Hán ngày 14/5. Ảnh: AFP.

Xét nghiệm đang được phổ cập rộng rãi ở Trung Quốc

Trong những tuần đầu đại dịch ở Vũ Hán, nhiều người dân chật vật để được xét nghiệm nCoV vì thiếu bộ kit. Hiện xét nghiệm được phổ cập rộng rãi trên toàn quốc. Nhiều công ty đang sắp xếp cho nhân viên được xét nghiệm trước khi quay lại làm việc. Hàng trăm bệnh viên và phòng khám có khả năng xét nghiệm cho người dân và các phòng thí nghiệm có thể xử lý kết quả nhanh hơn.

Ngay cả trước khi Vũ Hán thực hiện chương trình xét nghiệm trên diện rộng, chính phủ cũng đã chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm theo diện bảo hiểm. Lần này, người dân Vũ Hán không cần chi trả gì hết, theo thông báo của chính quyền địa phương. Một bài báo trên tờ Health Daily cho biết xét nghiệm là miễn phí và chi phí cho chương trình lần này rơi vào khoảng 1 tỷ NDT, tức 140 triệu USD, có thể sẽ do thành phố chi trả.

Nhưng ít nhất một chuyên gia nghĩ 'như thế là thái quá'

Trong khi một số người dân đồng tình, nhiều người khác lo ngại hoặc tức giận về việc phải xếp hàng dài ngoài trời và có nguy cơ nhiễm bệnh. Ngay cả khi lệnh phong tỏa ở Vũ Hán đã được gỡ bỏ, nhiều người dân vẫn ở nhà nhiều nhất có thể. Một chuyên gia kì cựu cho biết xét nghiệm toàn bộ người dân ở Vũ Hán là không cần thiết, xét theo số lượng ca nhiễm cực thấp của thành phố.

Khi được hỏi về những ca nhiễm mới của Vũ Hán, Wu Zunyou - nhà dịch tễ học của CDC Trung Quốc - cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 12/5 rằng xét nghiệm trên diện rộng nên tập trung vào các khu vực và nhóm dân cư trọng điểm. Ông Wu cho biết: "Trong các khu dân cư không có ca nhiễm, không nhất thiết phải xét nghiệm tất cả người dân".

Huyền Anh (Theo New York Times)