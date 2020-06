Thủ tướng Anh cảnh báo 'có thể không có vaccine trị Covid-19'

Ngày 11/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố tài liệu dài 50 trang, nêu kế hoạch xây dựng lại đất nước ở thời điểm Covid-19 hoành hành.

Ông nói rằng giải pháp lâu bền duy nhất để chấm dứt đại dịch là vaccine nhưng điều này "có thể không bao giờ xảy ra". Thủ tướng nói: "Dù chúng ta hy vọng có sự đột phá, nhưng rất tiếc, 'hy vọng' không phải là kế hoạch. Việc nghiên cứu vaccine có thể mất hơn một năm nữa. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy vaccine".

"Bởi vậy, kế hoạch của chúng ta là xác định 'sống chung với lũ', ngay cả khi đang làm tất cả mọi thứ để tránh viễn cảnh đó", ông Johnson nói thêm.

Thủ tướng Anh, Borris Johnson. Ảnh: Press Association.

Borris Johnson cảnh báo dù áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, Anh vẫn có thể đối mặt với việc sống trong mối đe dọa Covid-19 lâu dài. "Đây không phải cuộc khủng hoảng ngắn. Có khả năng Covid-19 sẽ sống cùng loài người lâu hơn nữa, gây ra dịch bệnh định kỳ. Trong tương lai, dịch bệnh không thể bị dập nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp", ông nói thêm.

Boris Johnson cũng nói rằng Vương quốc Anh đã đi đầu trong phản ứng quốc tế, cam kết chi gói viện trợ 388 triệu bảng để nghiên cứu vaccine, xét nghiệm và điều trị. Tháng trước, một số người đã tình nguyện thử nghiệm vaccine. Các chuyên gia nói đến mùa hè sẽ biết liều thử nghiệm có cho kết quả hay không.

Cùng ngày, ông Vladimir Johnson công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ 13/4, cho phép người dân ra ngoài vui chơi với thành viên trong gia đình hoặc gặp bạn bè, có thể đi làm trở lại nếu công ty mở cửa nhưng khuyến khích không nên sử dụng phương tiện công cộng. Giai đoạn hai bắt đầu từ 1/6, cho phép các ngành hàng không thiết yếu và trường học mở cửa lại. Giai đoạn 3 áp dụng từ cuối tháng 7, cho phép thêm nhiều doanh nghiệp khác mở cửa tùy thuộc vào tình hình lúc đó.

Chính phủ Anh và đài BBC sẽ phối hợp với WHO thực hiện chiến dịch tên "Stop the Spread" nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về Covid-19, chống lại những thông tin sai lệch về đại dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chiến dịch này sẽ được đăng tải trên BBC World, khuyến khích mọi người cập nhật thông tin từ WHO và các cơ quan y tế quốc gia.

Hôm nay, Bộ Y tế Anh báo cáo hơn 3.800 ca nhiễm và 210 ca tử mới, nâng tổng số lần lượt lên 223.060 và 32.065. Anh hiện vẫn là nước có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Thúy Anh (Theo Sun)