Giám đốc Viện virus học Vũ Hán: 'Cơ sở của chúng tôi an toàn'

Các quan chức hàng đầu tại Viện Virus học Vũ Hán khẳng định cơ sở của họ tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt sau cáo buộc nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Viện này sở hữu một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (mức độ an toàn sinh học cao nhất) được phép thực hiện nghiêm cứu về các chủng virus gây bệnh nguy hiểm nhất như Ebola, virus Lassa Tây Phi hay virus sốt xuất huyết Crimean-Congo.

"Chúng tôi đã áp dụng một loạt các biện pháp và tiêu chuẩn an toàn để đảm bảo không virus nào có thể lọt ra ngoài phòng thí nghiệm", ông Viên Chí Minh - Giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn sinh học quốc gia Vũ Hán - chia sẻ với Science and Technology Daily (Khoa học và Công nghệ) hôm 10/5.

Viện virus học Vũ Hán với phòng thí nghiệm an toàn cấp 4. Ảnh: AFP.

Ông Viên cho biết, phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống quản lý nghiêm ngặt về xử lý chất thải và vật liệu truyền nhiễm. Các nhà nghiên cứu làm việc bên trong phòng thí nghiệm đều phải trải qua bài đánh giá thể chất và tâm lý định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó, chỉ những nhà nghiên cứu được cấp phép mới được vào phòng thí nghiệm cấp 4.

Nhân viên cũng phải tuân thủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt bất cứ khi nào ở phòng thí nghiệm, bao gồm đo huyết áp và kiểm tra thân nhiệt. Họ phải điền vào mẫu khai báo của trung tâm giám sát mỗi khi ra vào nơi này.

Ông Viên cho hay, không ai được phép vào phòng thí nghiệm một mình và các thí nghiệm được thực hiện khi có trên một người tham gia. Ông khẳng định, nhà nghiên cứu chỉ liên lạc ra bên ngoài thông qua trung tâm kiểm soát được giám sát chặt chẽ.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm Vũ Hán sử dụng công nghệ áp suất âm để không khí bên trong phòng thí nghiệm không thể lưu thông bên ngoài và lây lan mầm bệnh chết người.

Giám đốc cho hay, đồ bảo hộ cá nhân của các nhà nghiên cứu được khử trùng và giặt sạch sẽ mỗi khi rời cơ sở. Không khí thải được lọc hai lần trước khi thải ra nhằm đảm bảo an toàn, nước thải cũng được xử lý bằng hệ thống nhiệt cao trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, thiết bị phòng thí nghiệm được một bên thứ ba kiểm tra chất lượng định kỳ hàng năm.

Nhân viên tại Viện Virus học Vũ Hán thực hiện các quy trình an toàn nghiêm ngặt khi ra vào phòng thí nghiệm. Ảnh: Xinhua.

Guan Wuxiang - Phó giám đốc Viện virus học Vũ Hán - cho biết các nhà khoa học nghiên cứu nCoV kể từ ngày 30/12, khi những mẫu dịch viêm phổi đầu tiên từ một nguồn không xác định được gửi đến bởi bệnh viện Jinyintan trong thành phố. Kể từ đó, hơn 120 nhà khoa học làm việc hết công suất trong 12 nhóm khác nhau đã nghiên cứu về virus nhằm tìm ra nguyên nhân và nguồn gốc virus.

Ông Guan cho biết, nhiều nhà nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm tới 6 giờ liên tục mà không thể ăn, uống hoặc đi vệ sinh trong suốt thời gian này. Cho đến nay, Viện đã thử nghiệm 6.500 mẫu và đang phát triển một loại vaccine mới bắt đầu đưa thử nghiệm lâm sàng.

Ông Viên cho biết Trung Quốc bắt đầu xây dựng phòng thí nghiệm Vũ Hán sau dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003, từ đó thúc đẩy họ cải thiện việc theo dõi bệnh truyền nhiễm. Con người vẫn chưa có đủ sự hiểu biết về virus tồn tại trong tự nhiên và các quy luật về sự xuất hiện, phát triển, lây lan và sinh bệnh học của chúng, ông cho hay.

Phần lớn các nhà khoa học tin rằng nCoV đã "nhảy" từ động vật sang người, xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, có thể là từ khu chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán. Tuy nhiên, mối quan tâm của thế giới đang hướng đến Viện Virus học Vũ Hán gần đó, với nghi ngờ rằng quy trình an toàn sinh học lỏng lẻo trong phòng thí nghiệm có thể đã khiến virus bằng cách nào đó thoát ra.

Tổng thống Trump hôm 30/4 tuyên bố đã thấy bằng chứng mang lại cho ông "mức độ tin cậy cao" về việc virus có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán, song từ chối nêu thông tin chi tiết. Trung Quốc bác giả thuyết này, khẳng định đã kiểm chứng thông tin và cho biết đây là tin đồn thất thiệt. Trong khi WHO nói, Covid-19 có nguồn gốc tự nhiên.

Huyền Anh (Theo SCMP)