Chuyện 'Hải An hiến giác mạc' được chuyển thể thành phim

Tháng 9/2017, gia đình bé Hải An phát hiện con có những triệu chứng lạ: méo mồm, hai mắt có hiện tượng song thị... Chị Thùy Dương (mẹ Hải An) đưa con gái đi khắp các bệnh viện, từ Việt Đức, Bạch Mai rồi đến bệnh viện K xét nghiệm. Kết quả nhận về, cô bé 7 tuổi mắc chứng u não, khối u đã chèn lên dây thần kinh. Bác sĩ chuẩn đoán thời gian cô bé sống được tính từng ngày.

Ngày 15/1/2018, bé An nhập viện. Chị Dương thường xuyên kể cho con nghe câu chuyện về những người hiến tạng khi qua đời và Hải An quyết định cũng sẽ hiến giác mạc của mình.

Ngày 22/2/2018, Hải An trút hơi thở cuối cùng.