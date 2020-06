Cặp đôi Indonesia bị đánh 200 roi vì 'ăn cơm trước kẻng'

Theo SCMP, hai người Indonesia tại thành phố Jantho, tỉnh Aceh được giấu tên, bị buộc tội quan hệ tình dục trước hôn nhân. Mỗi người đã bị phạt 100 roi hôm 5/6 (giờ địa phương), trước sự chứng kiến của những người dân địa phương. Trước buổi thi hành án, cặp đôi cùng những người thực hiện hình phạt được đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Họ bị đánh bằng roi mây bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo.

Việc thực hiện hình phạt 100 roi dành cho người đàn ông bị dừng giữa chừng trong một thời gian ngắn vì người này quá đau. Trong khi đó, cần đến người đánh roi thứ hai để kết thúc hình phạt dành cho người phụ nữ.

Nam thanh niên bị phạt 100 roi vì quan hệ tình dục trước hôn nhân ở Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP

Ông Agus Kelana Putra, người lãnh đạo phòng tội phạm hình sự, văn phòng công tố vùng Aceh Besar cho biết, cặp đôi trẻ đáng bị nhận hình phạt 100 roi bởi đã vi phạm luật Hồi giáo Sharia. Aceh là vùng duy nhất ở Indonesia còn duy trì luật Hồi giáo Sharia. Tại Aceh, hình phạt bằng roi được áp dụng với một số tội danh như đánh bạc, ngoại tình, quan hệ tình dục đồng tính, uống rượu.

Cũng trong 5/6, giới chức Aceh tiến hành hình phạt 40 roi đối với một người đàn ông sau khi người này bị bắt quả tang ở phòng khách sạn cùng một cô gái không phải thân nhân. Cô gái trong sự vụ này không bị phạt do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Buổi thi hành án được thực hiện dưới sự chứng kiến của vài người dân địa phương. Số người tham dự giảm so với thông thường bởi người dân lo sự virus corona lây lan. Các quan chức địa phương vẫn quyết định thi hành án bất chấp lời kêu gọi dừng thi hành do những lo ngại liên quan đến dịch Covid-19. Họ khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp chống dịch an toàn.

Thiên Anh (Theo SCMP)