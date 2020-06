Cảnh sát ghì chết George Floyd bị vợ 'đoạn tuyệt' mọi quan hệ

Kellie May Chauvin (45 tuổi) đệ đơn ly hôn vào 30/5 - chỉ một ngày sau khi chồng là Derek Chauvin (44 tuổi) bị bắt giữ với cáo buộc tội giết người cấp độ hai và ngộ sát cấp độ hai sau cái chết của George Floyd vào tuần trước. Họ từng có 10 năm chung sống.

Đơn ly hôn dài 8 trang được công khai ngày 1/6, cho thấy một vài chi tiết của cuộc đổ vỡ hôn nhân, vượt ngoài các nguyên do thông thường như 'có sự rạn nứt không thể khắc phục được giữa hai bên'.

Kellie cho biết cô có ý định đổi tên. Cô không tiết lộ mình sẽ sử dụng tên nào. Nhưng ngoài tên Kellie May Chauvin, trước đó cô từng dùng các tên khác như Kellie May Thao và Kellie May Xiong, theo tài liệu của tòa.

"Cô ấy muốn đổi tên chỉ vì sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này, không phải để lừa đảo hay khiến các nguồn tín dụng hoặc người khác hiểu nhầm, cô cũng không phải là tội phạm", NBC News dẫn nội dung đơn ly dị, cho biết.

Kellie May Chauvin là cựu hoa hậu quý bà Minnesota.

Kellie là một nhân viên môi giới bất động sản. Vợ chồng cô sở hữu hai căn nhà, một ở Oakdale, Minnesota và một ở Windermere, Florida. Đơn ly hôn của cô tiết lộ họ đã ly thân từ 28/5. Mặc dù Kellie Chauvin hiện không có việc làm, cô vẫn tự chu cấp được cho bản thân và không cần hỗ trợ hôn nhân.

Derek Chauvin là viên cảnh sát đè đầu gối lên cổ trong 8 phút 46 giây dẫn tới cái chết của George Floyd tối 25/5. Cái chết của George Floyd khiến người dân thành phố Minneapolis, bang Minnesota phẫn nộ, biểu tình suốt ba ngày qua với mức độ ngày càng dữ dội hơn. Chauvin bị sa thải một ngày sau đó. Ba đồng nghiệp khác cũng bị đuổi việc, gồm Thomas Lane, Tou Thao và J Alexander Kueng.

Ngày 1/6, giám định pháp y độc lập và chính quyền Minnesota khẳng định cái chết của George Floyd là "một vụ giết người". Derek Chauvin đối mặt với tội danh giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai. Công tố viên cho biết, theo luật bang Minnesota, Chauvin bị đề nghị án 12 năm rưỡi tù cho về tội giết người và 4 năm tù tội ngộ sát. Hiện anh đang được giam giữ tại nhà tù quận Hennepin.

Huyền Anh (Theo NBC News)