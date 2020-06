Bệnh nhân tái dương tính không nguy hiểm cho cộng đồng

Các nhà khoa học từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thực hiện nghiên cứu trên 285 ca tái dương tính với Covid-19 sau khi được cho đã phục hồi. Kết quả cho thấy những bệnh nhân này không có khả năng lây truyền trong cộng đồng. Nhận định được đưa ra trong báo cáo cuối ngày 18/5, là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh đại dịch đã lây nhiễm cho ít nhất 4,8 triệu người trên toàn cầu.

Điều này có nghĩa các quan cơ y tế Hàn Quốc sẽ không cần phải bận tâm về những ca đã chữa khỏi nCoV nhưng sau đó cho kết quả dương tính. Chính quyền Hàn Quốc cho biết họ sẽ sửa đổi một vài quy định phòng chống dịch, theo đó dừng cách ly các bệnh nhân tái dương tính với nCoV, không yêu cầu họ phải xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc hoặc đi học.

Một công dân từ Itaewon - cụm dịch mới ở Seoul, Hàn Quốc - được hướng dẫn xét nghiệm nCoV vào sáng 14/5.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban lâm sàng trung ương về Kiểm soát dịch bệnh mới xuất hiện của Hàn Quốc cho biết, họ không tìm thấy lý do nào cho thấy nguyên nhân tái dương tính là do virus tái hoạt động trong cơ thể người hoặc do người bệnh tái nhiễm trong cộng đồng. Ông Oh cho hay, các xét nghiệm phát hiện ra axit ribonucleic là do các mảnh virus đã bị bất hoạt (hay còn gọi xác virus chết) vẫn còn trong cơ thể người bệnh.

Ông giải thích rằng, trong các xét nghiệm PCR (phương pháp xét nghiệm Phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược) được sử dụng để chẩn đoán Covid-19, các thông tin di truyền của virus chết trong mẫu lấy từ bệnh nhân vẫn có thể được nhận dạng trong quá trình xét nghiệm. Điều này cho kết quả dương tính sau khi xét nghiệm lại. "Các xét nghiệm PCR không thể phân biệt được virus còn sống hay đã chết", ông nói thêm.

Trong những ngày trước đó, viễn cảnh những người bị tái dương tính làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe. Tuy nhiên, Ủy ban bác bỏ giả thuyết nguyên nhân tái dương tính là do virus tái kích hoạt trong cơ thể và cho biết có ít khả năng tái nhiễm do kháng thể phát triển.

Ổ dịch mới liên quan đến tụ điểm câu lạc bộ đêm ở Itaewon đe dọa đến những thành quả mà Hàn Quốc rất vất vả mới đạt được trong cuộc chiến làm phẳng đường cong dịch, nhờ vào truy tìm nguồn gốc và xét nghiệm trên diện rộng. Ngày 19/5, Hàn Quốc ghi nhận 13 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số trường hợp xác nhận ở quốc gia này là 11.078.

>>Xem thêm: Tâm lý kỳ thị đồng tính phá hỏng thành quả chống dịch ở Hàn

Huyền Anh (Theo Bloomberg)