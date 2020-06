Bé 19 tháng tuổi bị bỏ quên trong ôtô dưới nắng nóng

Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trưa 8/6, gia đình bé trai cho con chơi trên ô tô, sau đó để quên con trên xe khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi ấy xe được đóng kín, không nổ máy.

Đến khi phát hiện, bé trai đã rơi vào tình trạng hôn mê và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Bệnh nhi được các bác sĩ hạ thân nhiệt, truyền dịch, nhưng tình trạng không khả quan. Cháu bé sốt cao đến 41 độ C, co giật. Ngay sau đó được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận bé trai bị sốc nhiệt do ở trong ô tô dưới trời nắng quá lâu dẫn đến tổn thương não bộ, cơ thể bị co giật, hôn mê, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, hạ canxi, diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, bệnh nhi đi ngoài phân lỏng, do thiếu oxy và hội chứng tăng thân nhiệt quá mức.

Bệnh nhi được các bác sĩ áp dụng các biện pháp hạ thân nhiệt, bù nước, điện giải, sử dụng an thần nhẹ để giảm thiểu tình trạng kích thích. Bốn giờ sau, bé dần tỉnh táo, ngưng thở oxy, mạch không còn cao, tri giác cải thiện, không còn tình trạng kích thích co giật, giảm sốt. Bé được chuyển lên Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh nhi 19 tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 9/6, bác sĩ Huy cho biết hiện trẻ tỉnh hơn, nhưng tiếp xúc chậm, chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn còn cơn kích thích vật vã. Bé vẫn còn sốt nhẹ, dao động 37,5 - 38,5 độ C. Cháu bé đòi ăn nhưng không tiêu hóa được nhiều, ăn lại nôn ra, vận động cũng chưa được tự chủ như trước đây, tay chân còn yếu, quờ quạng.

"Rất may cháu bé không bị ảnh hưởng đến não", bác sĩ Huy nói.

Theo trưởng khoa cấp cứu, người ở lâu trong ôtô đóng kín, nguy cơ bị thiếu oxy, sốc nhiệt, tổn thương não bộ, thần kinh, cơ thể không có phản xạ dẫn đến các cơ co cứng, cử động khó khăn. Nhiều trường hợp được cứu sống nhưng bị tổn thương não, chịu di chứng thần kinh suốt đời.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không được để trẻ một mình trên ô tô với bất kỳ loại xe nào, nhất là khi bố mẹ xao nhãng có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Với người lớn, không nên ở lâu trong ôtô đóng kín, đặc biệt nên tránh ngủ trong xe hơi trong thời tiết nắng nóng.

Thúy Quỳnh