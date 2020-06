Ấn Độ nóng kỷ lục trong vòng 20 năm

Thời tiết nóng nực đang là mối đe dọa đối với quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Các quan chức Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, thành phố Churu ở bang Rajasthan là nơi nóng nhất với mức nhiệt được ghi nhận hôm 26/5 ở mức 50 độ C. Trong khi các khu vực bang Punjab, Haryana và Uttar Pradesh cũng vượt quá 40 độ C. Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ chạm ngưỡng 47,6 độ C - mức nhiệt trong tháng 5 cao nhất trong suốt 18 năm qua.

Cục Khí tượng cho biết, nắng nóng sẽ thiêu đốt miền bắc Ấn Độ thêm vào ngày nữa.

Một số người dân ở New Delhi tránh nóng bằng cách ngồi dưới bóng cây. Ảnh:AFP.

Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong năm nay song chính phủ cho biết, sức nóng đã cướp đi sinh mạng của 3.500 người kể từ 2015. Trong những năm gần đây, số ca tử vong đã giảm. Năm ngoái, hàng chục người chết.

Đất nước 1,3 tỷ dân cũng thiếu nước trầm trọng. Hàng chục triệu người không có nước sinh hoạt, và điều hòa là thứ xa xỉ. Một số khu vực ở New Delhi thường xuyên xảy ra vụ ẩu đả khi nước được giao tới. Năm ngoái, toàn bộ thành phố Chenai hết nước khiến cả thế giới đổ dồn sự quan tâm.

Ấn Độ còn là quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới chịu ảnh hưởng Covid-19, với 153.230 ca nhiễm, 4.365 người tử vong. Các trường hợp đang tăng vọt ở Delhi và khu ổ chuột lớn nhất châu Á Mumbai.

Cục Khí tượng thế giới trực thuộc Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ lên kế hoạch giữ an toàn cho người dân trong đợt nắng nóng trong khi kiểm soát lây lan Covid-19.

Những con khỉ đến các ao hồ công cộng để trốn cái nóng ở Allahabad. Ảnh: AFP.

Nắng nóng và Covid-19 không phải thách thức duy nhất mà Ấn Độ phải hứng chịu lúc này. Tuần trước, bão Amphan khiến hơn 100 người thiệt mạng khi đổ bộ vào miễn đông Ấn Độ và Bangladesh. Cơn bão san phẳng các ngôi làng, phá hủy trang trại và khiến hàng triệu hộ dân mất điện.

Trong khi đó, một lượng lớn châu chấu sa mạc cũng đang hoành hành, phá hủy 50.000 ha cây trồng trên khắp miền tây và miền trung nước này. Chúng có thể tấn công New Delhi trong những ngày tới.

Còn các bang phía đông bắc Assam và Meghalaya đang oằn mình chống chọi với lũ lụt, với dự báo lượng mưa lớn hơn trong những ngày tới.

Huyền Anh (Theo AFP)