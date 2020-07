Tài xế cố tình lao xe bus chở 36 người xuống hồ để 'trả thù xã hội'

Khoảng hơn 12h trưa 7/7, một chiếc xe bus đang đi trên đường lớn ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bỗng ngoặt hướng đâm thẳng vào lan can phòng hộ, lao xuống hồ chứa nước ở khu Tây Tú. Vụ việc khiến 21 người chết, trong đó có tài xế, và 16 người khác bị thương.

Khoảnh khắc xe bus lao xuống hồ khiến 21 người chết Khoảnh khắc xe bus lao xuống hồ khiến 21 người chết.

Ngày 12/7, Cục công an thành phố An Thuận tỉnh Quý Châu thông báo kết quả điều tra trên trang chính thức. Theo đó, tài xế họ Trương của chiếc xe bus số hiệu G02086D chính là nghi phạm gây ra vụ việc thương tâm. Trương là nam giới, 52 tuổi, là nhân viên lái xe của Tổng công ty giao thông công cộng thành phố An Thuận.

Trương có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, đã ly dị. Năm 2016, Trương được nhà máy phân cho một căn hộ 40 m2 trong quá trình công tác. Tháng 6 vừa qua, căn hộ của Trương bị đưa vào diện di dời, được bồi thường 72.542 tệ (khoảng 240 triệu đồng) nhưng hiện chưa nhận được. Trương cũng làm đơn xin một căn nhà ở công vụ nhưng chưa nhận được.

8h30 sáng 7/7, ngày xảy ra sự việc, Trương đến căn hộ của mình và thấy nơi này đang bị phá bỏ. 8h38, Trương gọi điện qua đường dây nóng dịch vụ hành chính để bày tỏ bất mãn. 8h50, Trương gọi điện đề nghị đổi ca sớm với đồng nghiệp. 9h04, nam tài xế mua rượu trắng và nước ngọt ở cửa hàng gần nhà, sau đó rót rượu vào chai nước ngọt, đựng trong túi nilon đen mang đi làm. 10h55, Trương thay ca cho đồng nghiệp. 11h02, nam tài xế lái chuyến xe số hiệu G02086D xuất phát từ bến xe phía đông thành phố An Thuận đến điểm cuối ga tàu hỏa vào 11h37. Trong lúc chờ hành khách xuống xe, Trương gửi tin nhắn thoại cho bạn gái vào 11h39, biểu lộ tâm trạng chán ghét cuộc đời. 11h47, nam tài xế lái xe bus rời ga tàu hỏa. 12h09, nhân lúc hành khách lên xuống xe, Trương uống rượu trong chai nước ngọt. 12h12, khi đến đập chứa nước ở khu Tây Tú, nam tài xế hạ tốc độ xe, tránh các xe qua lại, sau đó đột ngột chuyển hướng tăng tốc, vượt qua 5 làn xe, đâm vỡ lan can phòng hộ, lao xuống hồ nước. 20 người trên xe chết tại hiện trường, bao gồm tài xế Trương, 1 hành khách chết trong bệnh viện.

Hiện trường trục vớt chiếc xe bus lao xuống hồ.

Theo kết quả giám định pháp y, tài xế Trương chết đuối, trong máu, nước tiểu và dạ dày có chất cồn. Công an xác định tài xế Trương đã có hành vi cực đoan vì những bất mãn trong cuộc sống cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng.

Anh Nhi (theo Sina)