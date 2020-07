Nhiếp ảnh gia dành 6 năm chụp phụ nữ trên thế giới

Mihaela Noroc, nữ nhiếp ảnh gia đến từ Romania đã dành 6 năm trời rong ruổi nhiều nơi trên thế giới, để tìm hiểu và khám phá về những nền văn hoá đặc sắc tại các miền khác nhau.

Từ đó, nữ nhiếp ảnh gia nảy ra ý tưởng thực hiện dự án "The Atlas of Beauty" (Tạm dịch: Bản đồ sắc đẹp) để ghi lại vẻ đẹp của những người phụ nữ cô gặp trong hành trình 6 năm, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề hay màu da.

"Thông qua các bức hình, tôi muốn ghi lại cảm giác ấm áp và vẻ đẹp xuất phát từ chính đôi mắt của người phụ nữ. Nhân vật của tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc vì màu da, tôn giáo hoặc đơn giản vì họ là nữ giới. Nhưng tôi muốn cho mọi người thấy rằng, mọi vẻ đẹp là hoàn mỹ và chúng ta cần thay đổi cái nhìn một cách tích cực hơn", Noroc viết.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện đẹp, một chân dung, cuộc đời của một người phụ nữ được Noroc ghi lại.

Dự án "The Atlas of Beauty" đã rất thành công trong việc truyền niềm cảm hứng to lớn đến cộng đồng, được nhiều các hãng thông tấn lớn đưa tin như: BBC, The Guardian, TIME, Huffington Post, Business Insider, Forbes, Spiegel, Corriere della Sera ...

Dưới đây là một số chân dung người phụ nữ được nữ nhiếp ảnh gia chụp lại:

1. Saudi Arabia

2. Mexico

3. Romania

4. Morocco

5. Nepal

6. Ethiopia

7. Kyrgyzstan

Minh Phương

Ảnh: @MihaelaNorocPhoto