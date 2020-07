Mỹ xem xét 'cấm cửa' TikTok

Ông Pompeo tiết lộ thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với Fox News, đồng thời cho biết "đang suy xét rất nghiêm túc" vấn đề này. Ông nói: "Các ứng dụng Trung Quốc đang có trong điện thoại của mọi người, tôi đảm bảo Mỹ cũng sẽ có những ứng dụng như vậy".

"Bạn chỉ nên tải ứng dụng nếu bạn muốn thông tin cá nhân của mình rơi vào tay người khác", ông Pompeo nói thêm.

Sau phát ngôn của ông Pompeo, đại diện phía TikTok lên tiếng: "TikTok được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành người Mỹ, với hàng trăm nhân viên, các nhà lãnh đạo chủ chốt về an toàn, an ninh, sản phẩm và chính sách công ngay tại nước Mỹ. Chúng tôi ưu tiên trải nghiệm an toàn và bảo mật cho người dùng, chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc. Kể cả nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng không làm như vậy".

TikTok là ứng dụng quay video dạng ngắn, đang phổ biến tại nhiều quốc gia.

Ý kiến của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó có vấn đề an ninh quốc gia, thương mại và công nghệ.

TikTok thuộc sở hữu của công ty start-up ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh. Ứng dụng này nhiều lần bị các chính trị gia Mỹ cáo buộc là mối đe dọa nền an ninh quốc gia vì nó có liên quan đến Trung Quốc. Họ cho rằng công ty ByteDance có thể bị ép buộc phải "hỗ trợ và hợp tác với cơ quan tình báo do chính phủ Trung Quốc điều hành".

Đại diện TikTok từng khẳng định ứng dụng này hoạt động tách biệt với ByteDance. Trung tâm dữ liệu của họ nằm ngoài Trung Quốc và không có dữ liệu nào phải tuân theo luật pháp Trung Quốc. Dữ liệu người dùng Mỹ được lưu trữ tại Mỹ và một bản sao lưu ở Singapore. Hồi tháng 5, người phát ngôn của TikTok nói với CNN rằng những lo ngại về an ninh quốc gia là "không có cơ sở".

TikTok phổ biến ở Mỹ và nhiều nước phương Tây khác, trở thành nền tảng truyền thông xã hội đầu tiên của Trung Quốc thu hút đáng kể lượng người dùng bên ngoài lãnh thổ. Trong 3 tháng đầu năm nay, có 315 triệu lượt tải về, số lượt download hàng quý nhiều hơn bất kỳ ứng dụng nào khác trong lịch sử, theo công ty phân tích Sensor Tower.

Ứng dụng này hiện cũng gặp phải rào cản tại Ấn Độ. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ nói sẽ cấm TikTok và các ứng dụng nổi tiếng khác của Trung Quốc vì chúng "đe dọa chủ quyền và tính toàn vẹn". Căng thẳng Trung - Ấn leo thang sau một cuộc xung đột biên giới.

