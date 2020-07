Mỹ tung bằng chứng phòng thí nghiệm Vũ Hán 'thiếu an toàn'

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19/7 công khai hai điện tín ngoại giao 2018 để chứng minh cho lập luận của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng, nCoV có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán.

Bức thứ nhất gửi vào tháng 1/2018, được tờ Washington Post thu thập; nội dung cho biết, WIV "thiếu hụt nghiêm trọng kỹ thuật viên và chuyên gia được đào tạo phù hợp để vận hành an toàn phòng thí nghiệm". Bức điện cũng lưu ý, ĐH Y Texas chi nhánh Galveston đang đào tạo kỹ thuật viên làm việc tại WIV và việc hợp tác giữa hai tổ chức có thể giúp giảm bớt sự thiếu hụt chuyên gia an toàn sinh học.

Bức điện tín thứ hai về WIT vào tháng 4/2018 dẫn lời một quan chức Pháp nói "các chuyên gia Pháp đã cung cấp hướng dẫn và đào tạo an toàn sinh học cho phòng thí nghiệm và sẽ tiếp tục hoạt động".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao ngày 10/6. Ảnh: CNN.

Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, là một trong số quan chức lên tiếng nhiều lần về việc nCoV rất có thể bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán. Dù Pompeo mạnh mẽ cáo buộc Trung Quốc không ngăn chặn được đại dịch và thiếu minh bạch, gần đây ông dường như không còn đề cập đến giả thuyết virus lọt ra từ phòng thí nghiệm. Trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tháng 5, Pompeo nói: "Chúng tôi biết virus khởi nguồn từ Vũ Hán, nhưng chúng tôi không biết từ đâu hoặc từ ai và đó là điều quan trọng".

Phần lớn các nhà khoa học tin rằng nCoV đã "nhảy" từ động vật sang người, xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, có thể là từ khu chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán. Tuy nhiên, mối quan tâm của thế giới đang hướng đến Viện Virus học Vũ Hán gần đó, với nghi ngờ rằng quy trình an toàn sinh học lỏng lẻo trong phòng thí nghiệm có thể đã khiến virus bằng cách nào đó thoát ra.

Nhân viên một phòng thí nghiệm kiểm tra mẫu bệnh phẩm ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump hôm 30/4 tuyên bố đã thấy bằng chứng mang lại cho ông "mức độ tin cậy cao" về việc virus có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán, song từ chối nêu thông tin chi tiết. Trung Quốc bác giả thuyết này, khẳng định đã kiểm chứng thông tin và cho biết đây là tin đồn thất thiệt. "Chúng tôi áp dụng một loạt biện pháp và tiêu chuẩn an toàn để đảm bảo không virus nào có thể lọt ra ngoài phòng thí nghiệm", ông Viên Chí Minh - Giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn sinh học quốc gia Vũ Hán - chia sẻ với Science and Technology Daily hôm 10/5. Còn WHO nói, Covid-19 có nguồn gốc tự nhiên.

Huyền Anh (Theo CNN)