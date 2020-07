Khỉ nhảy làm sập tường, 5 người chết

Vụ việc xảy ra hôm 17/7 ở vùng Wazib Khel, Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh. Shabnam (45 tuổi) và 6 đứa con ra ngoài sân ngủ vì quạt trần trong nhà bị hỏng. Bà mẹ và 4 đứa con bị chôn vùi trong đống đổ nát sau khi những con khỉ hoang dã làm sập một bức tường ngay cạnh nơi họ ngủ.

Tờ Times of India cho biết, bức tượng bị "rung lắc dữ dội" bởi bầy khỉ. Những đứa con 20 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi và 3 tuổi và người mẹ qua đời, trong khi hai đứa trẻ khác sống sót. Trong đó, đứa trẻ 11 tuổi bị thương ở đầu, còn đứa 5 tuổi may mắn an toàn. Chồng Shabnam đã qua đời hai năm trước.

Hiện trường vụ việc tại Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh. Ảnh: Times of India .

Thẩm phán quận Vikram Singh và người đứng đầu sở cảnh sát của Shahjahanpur đã gặp và chia buồn với gia đình nạn nhân. "Đây là một sự cố bi thảm. Cả 5 người trong gia đình đều thiệt mạng ngay sau khi bức tượng đổ sập. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều trị và hỗ trợ tốt nhất cho những đứa trẻ may mắn sống sót", một đại diện nói.

Gia đình nạn nhân được đề nghị hỗ trợ 400.000 rupee.

Cảnh sát cho biết thêm, cây ổi sai trĩu quả trong sân đã thu hút lũ khỉ. Bầy khỉ nhảy lên cây qua bức tường đổ nát.

Loài khỉ vàng ở Ấn Độ. Ảnh: BBC.

Đây là sự cố mới nhất liên quan đến khỉ ở Ấn Độ. Hồi tháng 5, đàn khỉ tấn công một nhân viên y tế ở bang Meerut, cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh khoảng 460 km về phía bắc. Chúng lấy "trộm" mẫu máu xét nghiệm của 4 bệnh nhân dương tính với nCoV. Hồi tháng 8/2019, người đàn ông 50 tuổi bị khỉ đánh chết trên sân thượng ở Sambhal.

Khỉ nhún nhảy sập tường khiến 5 người chết Video: @TOIBareilly.

Những con khỉ ngày càng táo bạo, đi lạc vào các khu dân cư ở Ấn Độ và gây xáo trộn, thậm chí tấn công người dân. Các nhà môi trường cho biết sự phá hủy môi trường sống tự nhiên là lý do chính khiến động vật di chuyển vào khu vực thành thị để tìm kiếm thức ăn. Chính quyền thủ đô New Delhi còn phải dùng voọc xám đuôi dài để xua đuổi các loài khỉ nhỏ thường tập trung quanh tòa nhà quốc hội Ấn Độ.

Huyền Anh (Theo Times of India )