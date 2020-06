Bố lĩnh án treo vì bỏ quên 2 con trên ôtô đến chết

Tổng chưởng lý quận Bronx Darcel D. Clark cho biết trong một tuyên bố ngày 23/6: "Những đứa trẻ đã phải chịu số phận bi thảm và chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng sự việc này. Tôi hy vọng rằng với thời tiết nắng nóng sắp tới, những người chăm sóc trẻ sẽ phải cực kỳ cẩn trọng với những đứa trẻ trong ôtô".

Juan Rodriguez (39 tuổi) có 5 con, bao gồm hai con với người vợ trước. Anh và người vợ thứ hai, Marissa, có một con trai 4 tuổi trước khi sinh thêm cặp song sinh Phoenix và Luna vào năm 2018.

Juan Rodriguez đau đớn khi ra tòa hôm 27/7/2019 ở New York, Mỹ. Ảnh: CNN.

Vào sáng 26/7/2019, như thường lệ, Rodriguez lái xe đưa các con đến trường rồi tới bệnh viện Bronx Veterans Affairs làm việc. Anh là một thương binh từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Iraq và là một nhân viên xã hội chuyên chăm lo cho người vô gia cư và thương bệnh binh tại bệnh viện trên.

Sau khi gửi con trai lớn 4 tuổi ở trường mẫu giáo, Rodriguez dự định đưa cặp song sinh Phoenix và Luna đến một nhà trẻ khác nhưng rồi quên bẵng đi và lái xe thẳng tới chỗ làm.

Camera an ninh cho thấy vào lúc 8h22, Rodriguez dừng xe ở bãi đỗ của bệnh viện và đi vào trong. Đến 16h cùng ngày, anh quay ra, bình thản lái xe về nhà. Gần 10 phút sau, anh mới dừng lại khi hoảng hốt phát hiện hai con đang ngồi ở ghế sau. Một nhân chứng đã gọi cho cảnh sát và khi các nhân viên y tế có mặt ở hiện trường, những đứa trẻ được xác nhận đã tử vong. Phoenix và Luna bị bỏ quên trong ôtô 8 tiếng, khi nhiệt độ New York hôm đó là 30 độ C và nhiệt độ trong xe lên tới 42 độ C.

Theo một thông cáo từ văn phòng của Clark, Juan Rodriguez đã nhận tội với các cáo buộc bất cẩn gây nguy hiểm cấp độ hai và bị kết án một năm án treo có điều kiện.

Rodriguez chia sẻ với cảnh sát sau sự việc: "Tôi cứ nghĩ là mình đã thả hai con ở nhà trẻ trước khi đi làm. Tôi không nhớ gì hết. Con tôi chết rồi. Tôi giết con rồi". Luật sư của Rodriguez - Joey Jackson - nói rằng Rodriguez không cố tình để con trong xe, nhưng không may là những tai nạn như vậy xảy ra ở khắp nơi trên cả nước.

Rodriguez cùng vợ và hai con song sinh. Ảnh: Facebook

Mẹ của cặp sinh đôi nói với CNN: "Mặc dù đau buồn hơn bao giờ hết, tôi vẫn yêu chồng. Anh ấy là người tốt, một người cha tốt và anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì cố ý gây hại cho các con. Tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua nỗi mất mát này. Và tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm này".

Nắng nóng là nguyên nhân gây tử vong cho trung bình 38 trẻ em mỗi năm, theo Ủy ban An toàn Quốc gia. Trong đó có cả những trường hợp trẻ em bị bỏ quên trong ôtô, tự khóa mình trong xe hoặc trong một số trường hợp là bị cố ý để lại trong xe. Tháng 7 là tháng có số vụ tử vong vì nắng nóng nhiều nhất, theo NoHeatStroke.org. Hơn một nửa trong số đó xảy ra khi cha mẹ bỏ quên con ở ghế sau, tổ chức này cho biết.

Huyền Anh (Theo CNN, New York Post)