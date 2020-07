Người mẹ vứt con từng bị truy nã vì trộm cắp

Chiều 8/6, bà Đ.T.B, trú tại xã Thanh Mỹ, Sơn Tây phát hiện ở khu vực phía sau đền Mẫu có 1 bé trai sơ sinh không mặc quần áo nằm dưới hố gas nên bế lên đưa đi cấp cứu. Quá trình điều tra, Công an thị xã Sơn Tây xác định, Phạm Thị Thành là người bỏ rơi cháu bé. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Thành khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Thành có quan hệ tình cảm với N.V.Q - con trai của bà B - người phát hiện cháu bé ở đền Mẫu. Giữa Thành và người này có một con chung hiện đã 3 tuổi. Do Q đang bị giam tại trại giam tỉnh Hà Tĩnh nên con của Thành được bà B nuôi dưỡng, chăm sóc. Thỉnh thoảng Thành có về nhà bà B thăm con. Bà B. không biết việc Thành đang mang bầu do cô giấu kín. Chiều 6/6, Thành về nhà bà B thăm con, ăn cơm tối và ngủ lại. Đến khoảng 23h cùng ngày Thành trở dạ rồi sinh con. Biết mình sắp sinh, Thành lấy một chiếc kéo trong bếp ra vườn phía sau nhà tự đẻ, rồi tự tay cắt rau rốn cho con. Sau đó, Thành bế con đến vứt bỏ ở vườn đền Mẫu, vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà. Vì không muốn ai biết mình sinh con và không đủ điều kiện nuôi nên Thành bỏ mặc, bắt xe buýt về trung tâm Hà Nội. Chiều 8/6, bà B phát hiện ra cháu bé liền báo cơ quan chức năng địa phương. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị sốc nhiễm khuẩn nặng, bệnh nhi tử vong sau hơn 20 ngày chào đời.