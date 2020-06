Mưa lớn, máy bay trượt khỏi đường băng

Máy bay Vietjet trật khỏi đường băng trưa nay. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Máy bay chở nhiều khách, trượt khỏi đường băng, lao vào bãi cỏ lúc 12h24.

Máy bay Vietjet trượt đường băng như thế nào? Hình ảnh rada máy bay trượt khỏi đường băng.

Ông Hoàng Triều, 40 tuổi, chứng kiến toàn bộ sự việc khi đang cùng nhóm bạn chụp hình máy bay cất, hạ cánh ở toà nhà sát hàng rào sân bay. Ông kể, lúc đó mưa tầm tã, máy bay trượt trên bãi cỏ, một bánh bị nổ, càng máy bay cày sâu xuống đất. Ngay sau đó xe cứu hỏa chạy đến nhưng hành khách chưa xuống. Khoảng một tiếng sau, xe buýt mới ra đưa hành khách vào nhà ga.

Sự cố khiến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng, nhiều chuyến bay đến Sài Gòn không thể hạ cánh. Sân bay Tân Sơn Nhất có hai đường cất hạ cánh nhưng một đường đang được đóng để cải tạo, nâng cấp nên việc khai thác phụ thuộc vào đường băng còn lại.

"Khả năng đường băng sân bay phải đóng đến 17h. Các hoạt động cất và hạ cánh đều bị ảnh hưởng", lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam nói.

Máy bay trượt dài từ đường băng vào bãi cỏ bên cạnh. Ảnh: E.Cường.

Các đơn vị của sân bay Tân Sơn Nhất đang triển khai công tác xử lý.

Phía Vietjet cho biết, sự cố "không gây thiệt hại", toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn. Máy bay VJ322 trượt khỏi đường băng do "mưa rất lớn, gió to tại sân bay".

Hãng hàng không Vietjet đang phối hợp sân bay tập trung giải phóng đường băng.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không cho biết, cơ quan này đã lập tổ điều tra nguyên nhân, hiện chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng của sự cố này. Sân bay Tân Sơn Nhất đang tập trung khắc phục để mở lại lúc 17h30.

Máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng từ thời tiết xấu từng xảy ra nhiều nơi trên thế giới.

Bánh máy bay VJ322 hư hỏng sau sự cố trượt khỏi đường băng trưa 14/6. Ảnh: E.Cường.

Thời tiết tại TP HCM và Nam Bộ hai ngày cuối tuần có giông lốc, mưa lớn 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân là gió Tây nam đang hoạt động mạnh vì ảnh hưởng của Bão Nuri ở Đông bắc biển Đông; đồng thời tồn tại hội tụ gió ở cả tầng thấp và cao.

Theo VnExpress