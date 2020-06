Hủy hôn vì vợ sắp cưới 'yêu cầu trả... 70k tiền đi ăn'

Tại chương trình Hẹn ăn trưa số 193, phát sóng ngày 24/6, người chơi Nguyễn Văn Tuấn, 39 tuổi, quê Tiền Giang, được MC Cát Tường kết đôi với chị Ái Ly, 37 tuổi, Lâm Đồng. Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân một lần.

Anh Tuấn chia sẻ đã ly dị vợ cách đây 10 năm, có một con trai 18 tuổi và chịu cảnh ''gà trống nuôi con'' đến giờ. Sau ly hôn, anh Tuấn có hẹn hò một phụ nữ khác. Cả hai đã tính chuyện làm đám cưới nhưng anh quyết hủy hôn vì cho rằng bạn gái hay ghen và "tính toán với cả chồng sắp cưới".

Anh Tuấn kể: "Cô ấy kêu bao tôi đi ăn lẩu dê nhưng chỉ mang theo có 200.000, bữa đó ăn hết 270.000. Rồi cổ kêu tôi phụ 70.000. Tôi tức mới nói đã rủ anh đi ăn còn kêu trả thêm là sao...". Anh Tuấn lập luận, với anh 70.000 không đáng gì nhưng ''đã nói bao là phải thực hiện''.

Người chơi Nguyễn Văn Tuấn - 39 tuổi, người Tiền Giang.

MC Cát Tường bất ngờ trước câu chuyện kể của người đàn ông: "Chuyện đó có gì đâu mà tức. Đó là vợ sắp cưới của em mà''. Anh Tuấn giải thích rằng muốn thử lòng vợ sắp cưới xem có bao mình thực lòng hay không nhưng hóa ra 'tính toán và bắt anh phải trả thêm 70.000 đồng".

Chàng trai hủy hôn vì vợ sắp cưới yêu cầu trả... 70 nghìn tiền ăn Anh Tuấn lý giải lý do hủy hôn.

Chị Ái Ly - đang nghẹn ngào nhớ lại chuyện chồng cũ ngoại tình trong khoảng thời gian mang bầu - cũng bật cười trước câu chuyện mà anh Tuấn kể.

Thái độ cương quyết của anh Tuấn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả truyền hình. Nhiều bình luận chỉ trích anh: ''Keo kiệt vậy thì ở vậy tới già thôi anh'', ''Anh kêu người ta tính toán mà anh mới là người sợ thiệt đó'', ''Có 70 ngàn mà để mất cả người vợ sắp cưới thì bó tay ông chú này''... Cũng có một số khán giả lại đồng cảm. ''Có thể anh ấy là người sống nguyên tắc và coi trọng lời nói của đối phương. Chuyện 70.000 đồng là nhỏ những cả quãng đời về sau nói được mà không làm được thì sẽ là chuyện lớn'', một tài khoản viết.

Sau thời gian ăn trưa ngắn ngủi, cùng trò chuyện, cả hai người chơi không quyết định bấm nút. Lý do Ái Ly đưa ra do ''cảm thấy không an toàn'' khi đối diện người đàn ông này. Còn anh Tuấn lo ''mình không làm tròn trách nhiệm sẽ gây tổn thương cho cô gái''.

Hẹn ăn trưa là chương trình về hẹn hò do "bà mối" Cát Tường dẫn dắt. Hai người chơi sẽ trò chuyện, tìm hiểu nhau trước sự quan sát của gia đình và khán giả. Nếu thấy hợp, họ sẽ đồng ý cho nhau cơ hội để hiểu đối phương nhiều hơn.

Quỳnh Anh