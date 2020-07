Điều tra vụ bé gái Hải Dương bị hiếp dâm tập thể

Công an TP Hải Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý những đối tượng từ 15 đến 17 tuổi về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 23h ngày 29/6, Công an TP Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Quang Đ, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương về việc: cháu P.Y.N (con gái anh Đ) bị một số nam thanh niên hiếp dâm tại xã Gia Xuyên, Hải Dương.

Sau khi xác minh, Công an TP Hải Dương cho biết: 11h ngày 27/6, cháu N do quen biết đã cùng 4 người, gồm: Đỗ T.Anh, 15 tuổi; Nguyễn Văn K, 17 tuổi, cùng trú tại phường Tân Hưng; Vũ Trường D, 15 tuổi; Hoàng V.A, 17 tuổi, cùng trú tại phường Cẩm Thượng, đến nhà Phạm Văn T, 23 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên chơi và ăn cơm, uống bia tại đây. Đến 12h cùng ngày, cháu N bị say và lên giường ở tầng 1 nằm nghỉ.

Thấy vậy, T.A đã bế N lên tầng 2 rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. 4 người còn lại cũng lên tầng 2, đứng ở cửa xem. D dùng điện thoại của V.A quay video; sau đó T và V.A đi xuống tầng 1 còn lại K và D đi vào phòng tầng 2. Khi T.A quan hệ tình dục xong thì D, K tiếp tục quan hệ tình dục với cháu N. Sau đó T.A và D mặc quần áo lại cho N và bế xuống tầng 1 nằm nghỉ. Đến 15h cùng, N đi về nhà.

Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu 1 điện thoại di động iPhone 5 của V.A có chứa video clip.

Thúy Quỳnh