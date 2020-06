Chuyển hơn 12 triệu đồng cho kẻ lừa đảo để 'nhận thưởng' iPhone

Ngày 25/6, công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng chuyên lập các trang web và tài khoản messenger nhằm nhắn tin tới người dùng Facebook với nội dung trúng thưởng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm An và Nguyễn Anh Quốc, đều 19 tuổi, ở xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ 4 điện thoại di động, 2 máy tính, một số thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tang vật liên quan khác.

Hai đối tượng khai từ tháng 4/2020 đến khi bị bắt đã cấu kết với một số đối tượng khác, thực hiện 23 vụ lừa đảo trên địa bàn khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Hai đối tượng Phạm An và Phạm Anh Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 23/4, em N.V.S, 14 tuổi, trú tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa sử dụng điện thoại của mẹ nhắn tin với tài khoản Facebook "Trâm Thùy". Quá trình trò chuyện, đối tượng thông báo cho S. rằng đã trúng thưởng điện thoại iPhone 11 Pro max và đề nghị S. chuyển cho một số tiền lệ phí để làm thủ tục nhận thưởng. Hình thức giao dịch thông qua một tài khoản ngân hàng được cung cấp.

Bằng thủ đoạn "câu nhử dần dần" từ số tiền nhỏ đến lớn, S. đã mắc bẫy và liên tiếp chuyển cho chúng 6 lần với tổng số tiền 12,6 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, các đối tượng chặn mọi liên lạc với S.

Khi biết mình bị lừa, S. và mẹ đã đến Công an huyện Hoằng Hóa tố giác hành vi của các đối tượng trên.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 25/5, các đối tượng bị bắt giữ.

Công an huyện Hoằng Hóa đã khởi tố đối với Phạm An và Nguyễn Anh Quốc về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Một đối tượng có liên quan khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng sự việc.

Thúy Quỳnh