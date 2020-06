Burger King 'lên thớt' vì dám chọc giận fan Taylor Swift

Drama nổ ra khi một người dùng Twitter hỏi: "Burger King ơi, bạn thích bài nào của Taylor Swift nhất?". Hãng đáp lại: "Mấy bài về người yêu cũ của cô ấy á". Dù dòng tweet này đã bị xóa, ảnh chụp màn hình nhanh chóng bị lan truyền khiến fan cô nàng đẩy hashtag #BurgerKingIsOverParty (Burger King tàn rồi) thành trend.

Dòng tweet khởi nguồn drama.

Trong khi một số người khẳng định hashtag trên chỉ dùng với mục đích đùa vui, bộ phận còn lại thực sự muốn dùng nó để tẩy chay Burger King vì "phân biệt giới tính" với giọng ca Shake It Off. Một người mượn lời bài hát Call It What You Want của Taylor để mỉa mai lại Burger King: "All the jokers dressing up as kings" (Mấy thằng hề thường thích giả làm vua).

Tuy nhiên, drama bị làm to chuyện khi một số người cho rằng hashtag này "lố bịch", yêu cầu fangirl quan tâm đến các vấn đề nguy cấp hơn đang diễn ra trên thế giới. Một người viết: "Làm ơn đừng nói là mấy người đang đòi lật đổ hãng thức ăn vì một câu đùa. Nói dân trí thấp lại tự ái".

Người khác đề cập đến vụ cảnh sát ghì chết người đang làm chấn động nước Mỹ: "Có những người da đen bị chết vì cảnh sát phân biệt chủng tộc. Nhưng thay vì nâng cao nhận thức, các bạn lại ngồi đây cố gắng lật đổ Burger King... Không thể tin được".

Những người không phải fan cuồng của Taylor Swift cũng sử dụng hashtag này: "#BurgerKingIsOverParty thành trend vì mọi người mải tranh luận. Còn tôi chỉ xin nói một điều thôi: Thèm Burger King quá"; "Xin đừng lật đổ Burger King, đó là hàng thức ăn nhanh duy nhất gần nhà tôi", đính kèm chiếc meme Kim Kardashian đang khóc.

Một người khác lên tiếng bênh vực hãng nhưng cũng "đá xoáy" Taylor Swift rằng nhạc của cô toàn viết về người yêu cũ: "Tôi bối rối quá, Burger King chỉ nói họ thích tất cả bài hát của cô ấy thôi mà, sao mọi người lại tức giận".

Hãng Burger King cũng tranh thủ cuộc đấu khẩu để quảng bá cho công việc kinh doanh: "Cùng Shake if off nào. Ăn mừng #BurgerKingIsOverParty với ưu đãi món shake fries (khoai lắc) trên app ngay nhé!".

