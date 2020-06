Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas tử vong

Ông Vũ Việt Hùng, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội xác nhận bé Nguyễn Văn An - bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas 3 ngày, qua đời vào 13h35 chiều 29/6. Ông Hùng cho biết, nguyên nhân tử vong của bé An là do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu. "Bệnh viện đã phối hợp hội chẩn chặt chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia Anh quốc, nhưng bệnh quá nặng, bé đã không qua khỏi" - ông nói.

Bé trai sơ sinh bị tử vong trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Thi thể của bé đang được lưu trữ tại nhà xác bệnh viện, trong khi chờ UBND xã Thanh Mỹ - nơi phát hiện cháu bé - cùng cơ quan chức năng và bệnh viện hoàn tất thủ tục. Trước đó, chiều 25/6, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh nhi đã ổn định hơn, nhưng vẫn bị nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy và kháng kháng sinh. Theo bác sĩ Giang, chỉ số CRP của cháu bé là 143, cho thấy bé đang nhiễm khuẩn nặng, tiểu cầu giảm thấp. Bên cạnh đó, bé An kháng với nhiều loại kháng sinh, tình trạng nhiễm khuẩn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Cách đây gần 2 tuần, bệnh nhi bị xẹp phổi trái sau đó được cải thiện. Nhưng gần đây, hai đáy phổi lại đông đặc, khiến thể tích phổi giảm.

Ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong một hố ga không quần áo. Khi phát hiện, cơ thể bé thâm tím, bốc mùi hôi dưới hố gas bị, kiến, giòi bám đầy mắt, tai, mũi, không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ. Người phụ nữ tên P. 31 tuổi, quê Hà Nam sau đó được xác là mẹ bé. Theo khai nhận ban đầu, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con, sau khi đẻ chị này đã vứt bỏ con. Công an Thị xã Sơn Tây đang xử lý vụ việc.

Thúy Quỳnh