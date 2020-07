Bắt giữ nhóm đối tượng dưới 18 tuổi vận chuyển ma túy trái phép

Ngày 17/7, công an quận Hoàng Mai cho biết đã bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 35.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 9,2 kg.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 22/6, tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Nguyễn Văn Lộc sinh, 17 tuổi và Phan Công Dũng, 15 tuổi cùng trú tại Nghi Diên, Nghị Lộc, Nghệ An, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tang vật là 3 lọ nhựa chứa khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp đang chuẩn bị chuyển vào TP HCM.

Hai đối tượng Lộc và Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Mở rộng điều tra, công an quận Hoàng Mai bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm Nguyễn Duy Sáng, 17 tuổi, Nguyễn Văn Trường, 17 tuổi cùng trú tại Nghi Diên, Nghị Lộc, Nghệ An và Ngô Đình Hòa, 18 tuổi trú tại Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của các đối tượng tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, công an thu giữ thêm 23 lọ nhựa chứa khoảng 16.500 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các thùng xốp.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, công an quận Hoàng Mai tiến hành bắt giữ Chu Văn Kiên, 36 tuổi, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An và Chu Văn Đăng, 32 tuổi, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An tại phòng trọ trên đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Tang vật thu giữ là 19 lọ nhựa chứa khoảng 13.500 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục khám xét địa chỉ tại ngõ 158 Trương Định, phường Trương Định, công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà, 35 tuổi và thu giữ 4 lọ nhựa chứa khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện công an quận Hoàng Mai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thúy Quỳnh